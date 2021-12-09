"Знаешь нормально машина водить - нету запретов": исламский проповедник разрешил мусульманам покупать права

Популярный в соцсетях Абдуллах Костекский считает, что в приобретении водительских прав нет ничего постыдного, если человек уверен в своих навыках. А ты и дальше учи свои билеты.
Проповедники теперь отвечают на вопросы паствы и в соцсетях. Абдуллах Костекский - мусульманский Ютуб-блогер, который учит правоверных жизни по воле Аллаха, разбирает сложные житейские ситуации и дает советы по самым животрепещущим вопросам. Один из подписчиков проповедника поинтересовался, является ли дозволенным покупка водительских прав? Иначе приходится тратить время на "беготню по кабинетам" и прочие заморочки. И получил авторитетный ответ. Уверен в своих навыках вождения - покупай.
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Между тем, на Инстаграм-аккаунт Костекского подписано 364 тысячи человек. Огромная аудитория у мусульманского блогера и на его Ютуб-канале. А потом мы удивляемся (вернее, уже давно не удивляемся) манере вождения лиц неназванной национальности. Сам проповедник разрешил!
Это как? Зелёный - тапку в пол, красный - обе тапки в пол?— House M.D. (@HouseMD_J) December 8, 2021
Кроме знания необходимы навыки, или вы согласны лечь к хирургу, что только книжку прочёл?
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Вот и запрета с того времени нет.
А психов допускать к управлению автомобилем КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя.
Нельзя выпускать муслимов и за ареал их естественного обитания. В головах у них средневековье, в жопе - завышенное самомнение. "Правоверные"...итить их через коромысло.