"Знаешь нормально машина водить - нету запретов": исламский проповедник разрешил мусульманам покупать права

Какое счастье, что среди нас есть такие люди

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Депутат Рашкин все-таки признался в убийстве лося, но обвинил в обмане друзей

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