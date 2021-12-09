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"Знаешь нормально машина водить - нету запретов": исламский проповедник разрешил мусульманам покупать права

"Знаешь нормально машина водить - нету запретов": исламский проповедник разрешил мусульманам покупать права (2 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2021 09:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: авто   видео   вождение   мусульмане   политика   права   проповедник   
823
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Популярный в соцсетях Абдуллах Костекский считает, что в приобретении водительских прав нет ничего постыдного, если человек уверен в своих навыках. А ты и дальше учи свои билеты.

Проповедники теперь отвечают на вопросы паствы и в соцсетях. Абдуллах Костекский - мусульманский Ютуб-блогер, который учит правоверных жизни по воле Аллаха, разбирает сложные житейские ситуации и дает советы по самым животрепещущим вопросам. Один из подписчиков проповедника поинтересовался, является ли дозволенным покупка водительских прав? Иначе приходится тратить время на "беготню по кабинетам" и прочие заморочки. И получил авторитетный ответ. Уверен в своих навыках вождения - покупай.


Между тем, на Инстаграм-аккаунт Костекского подписано 364 тысячи человек. Огромная аудитория у мусульманского блогера и на его Ютуб-канале. А потом мы удивляемся (вернее, уже давно не удивляемся) манере вождения лиц неназванной национальности. Сам проповедник разрешил!


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Метки: авто   видео   вождение   мусульмане   политика   права   проповедник   
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28  комментариев
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8k
кот базилий 54 минуты назад
В этом их суть - "зачэм учиться , мы учеными рождаемся"
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5k
SuperTroll 9 минут назад
А потом вот эти вот с купленными правами, вчера ишака за уши дергал, а сегодня на такси кегельбаны устраивает. Или в каршеринге по встречке..Рука лицо..
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2k
Sergius SPb 15 минут назад
При Пророке авто не было? Не было.И водителей авто не было.
Вот и запрета с того времени нет.
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705
Вадим Курбатов 22 минуты назад
Будто бы эти радужные осло*бы до этого ходили и сдавали на права. Они не знают какой стороной книгу то надо держать, а тут что-то учить и осознавать надо! Вот интересно, кто-нибудь, когда-нибудь видел чурбана,читающего книгу? Всех этих животных надо каждый год на переэкзаменовку отправлять, если хотят у нас ездить, а после высказываний таких безмозглых "авторитетов", лучше вообще их права сделать недействительными здесь.
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695
Снежный Барс 22 минуты назад
Дикость какая-то. Этот человек не имеет права быть духовным лидером
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970
Соко Асахара Полчаса назад
Правы китайцы: ислам - психическое заболевание.
А психов допускать к управлению автомобилем КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя.
Нельзя выпускать муслимов и за ареал их естественного обитания. В головах у них средневековье, в жопе - завышенное самомнение. "Правоверные"...итить их через коромысло.
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10k
Kostick Полчаса назад
уверен в навыках хирурга? покупай диплом, и вперёд, единоверцев лечить) всяко для окружающих полезней, а главное - безопасней будет.
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Вах! Чтобы управлять ишаком или верблюдом, не нужно никаких прав. А почему с автомобилем дожно быть по другому? Аллах милостливый, он направит руль, куда надо, а если потрбуется, нажмет на тормоз. Главное, помолиться перед выездом, и все будет хорошо.
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29
<name> Полчаса назад
без комментариев. В Европе эти тоже ох....и, но всё же в России эти вообще страх потеряли. Рыба гниёт с головы !
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1k
Павел Астахов Полчаса назад
А потом мы удивляемся их манере вести автобус с пассажирами
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26k
Vazari 36 минут назад
Этот мракобес трактует жизненные ситуации с точки зрения корана. Хоть я и не уверен, что он его читал и понимает. Если перевести с ослиного на русский, что он хотел сказать, получится: В коране нет прямого запрета покупать ВУ, если последствия этого поступка не причинят вред хоть одному человеку.
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27k
EvilHomer 37 минут назад
А как ты знаешь, что знаешь нормально?
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4k
VL 38 минут назад
Купить аттестат с ЕГЭ, права, диплом универа и... И вуаля, уже не баран, а грамотный юрист, вдумчивый врач или толковый инженер. С правами.... Однако!
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2k
Денис 38 минут назад
Чтобы ездить на ишаке права не нужны.
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3k
Pechenegiatakuyt 39 минут назад
По аулам пусть и гоняют
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6k
grimmsan 41 минуту назад
дайте две штука права)))
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1k
Radugananebe 41 минуту назад
Так они и раньше были в этом уверены, а теперь сам проповедник разрешил! Ну все, пешеходам кабзда.
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7k
Фельдъегерь 42 минуты назад
если человек уверен в своих навыках почему тогда просто не сдать официально?
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11k
Majul 42 минуты назад
Уровень интеллекта зашкаливает
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5k
Артем Кощеев 43 минуты назад
А че, статью "экстремизм" уже отменили? Или она распространяется только на тех, кто против праздника 8 марта?
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515
Tony Banano 45 минут назад
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