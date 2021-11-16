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Мелочь, а приятно: в окружении Кадырова обнаружили человека, который подсаживает президента Чечни в авто

Мелочь, а приятно: в окружении Кадырова обнаружили человека, который подсаживает президента Чечни в авто (4 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2021 11:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: авто   видео   дон   кадыров   политика   услуга   
2490
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Не совсем ясно, является ли это единственной его обязанностью или он совмещает несколько должностей, но сам факт существования такого специалиста достоин размышлений.


В соцсетях завирусился ролик, в котором Рамзан Ахматович садится в машину. Ничего, казалось, удивительного в этом нет, если бы не один нюанс. Чтобы патрону было сподручнее помещать себя в авто, человек из окружения поддержал его ноги. Милота дня!


В соцсетях задумались: сколько могли бы стоить услуги такого профи, пойди он в найм, и даже быстренько состряпали макет примерной вакансии. Как считаете, зарплата достойная или за такие копейки не стоит и ломаться?


И да, на всякий случай предупреждаем всех, кто зашел в пост:



Хотя, может, президент Чечни травмирован, и эта поддержка была сделана из чувства человеколюбия, а не подобострастия? Велика тайна сия есть.

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Метки: авто   видео   дон   кадыров   политика   услуга   
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18  комментариев
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25k
Батончик с маком 58 минут назад
Поди и подтиральщики есть.
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Sapsan 9 минут назад
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Bastard Fat 13 минут назад
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1k
Ratibor 20 минут назад
Монарший пенис вымыт...

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68
apqurhf Полчаса назад
почему он в камуфляже? чтоб, если что, сподручнее было в кустах спрятаться?
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1k
VVP 41 минуту назад
Говнопостейший говнопост. Явно сделан с целью набрасывания коричневой субстанции на вентиляторы не способных думать критически.

Я не поклонник Кадырова, но в ролике не видно, что он ему ноги заправляет – раз.
Пересмотрев несколько раз понял, что Рамзан уже сел (находится дальше), чем руки того, кто нагнулся – два.
Три – заметно, что он нагнулся не ближе к водительскому сиденью, а ближе к двери. Скорее всего, что-то взять из кармана. Возможно, автомат, т. к. видно, что Рамзан в камуфляже и они в горах, а не на площади в городе. Возможно, выезжали по антитеррористическим делам.
Учитывая, что Рамзан большую часть времени ездит не за рулём, а на заднем сиденье, то этот нагибающийся человеку, скорее всего, водитель именно этого авто, в которое садиться Рамзан на левую-переднюю чашку. Потому перед тем, как Рамзан тронется, чтобы самостоятельно немного проехаться, водитель достаёт оружие, смартфон, спутниковый телефон, рацию, бутылку с водой, в конце концов, пока тот ещё не уехал. Что-то такое, что ему или понадобится, пока он будет временно ехать не на своём рабочем месте, или что-то, что может помешать Рамзану вести машину.

ИТОГ: Говнопост для хомяков. Вы тут повойте! А остальные – расходимся...
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674k
NAZARETH 44 минуты назад
Как-то так...
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2k
Ertin 47 минут назад
Хороший пост, выдержанный - ни разу национальность окружения не упомянута, всё правильно.
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好狼 51 минуту назад
Средневековье
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Mais Profoza 56 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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сеньор Леонсио 56 минут назад
Очень своевременный пост! А то Фишки уже засрали антиваксерские поделки!
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5k
Roman 56 минут назад
Кажется, он прилично хромает.

Вылечит. Это вам не 14-я поликлиника Барнаула, где с больной ногой надо идти к хирургу на второй этаж, а он уже даст талон на рентген. В другое здание :)
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8k
кот базилий 59 минут назад
Впечатляет .
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2k
Sergius SPb Час назад
Как они там в ниц еще не падают?
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