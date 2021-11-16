Мелочь, а приятно: в окружении Кадырова обнаружили человека, который подсаживает президента Чечни в авто

Не совсем ясно, является ли это единственной его обязанностью или он совмещает несколько должностей, но сам факт существования такого специалиста достоин размышлений.
В соцсетях завирусился ролик, в котором Рамзан Ахматович садится в машину. Ничего, казалось, удивительного в этом нет, если бы не один нюанс. Чтобы патрону было сподручнее помещать себя в авто, человек из окружения поддержал его ноги. Милота дня!
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В соцсетях задумались: сколько могли бы стоить услуги такого профи, пойди он в найм, и даже быстренько состряпали макет примерной вакансии. Как считаете, зарплата достойная или за такие копейки не стоит и ломаться?
Хороший республиканский глава - дает людям работу. Один ногу поднимает, второй - смачивает глаза, третий - ступенька. Вот уже три рабочих места.— Dima No Hit Challenge IRL (@EzDima1) November 15, 2021
И да, на всякий случай предупреждаем всех, кто зашел в пост:
Я просто комментария читал, но все равно извините, на всякий случай.— 1 (@PushaKapusha) November 15, 2021
Хотя, может, президент Чечни травмирован, и эта поддержка была сделана из чувства человеколюбия, а не подобострастия? Велика тайна сия есть.
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Я не поклонник Кадырова, но в ролике не видно, что он ему ноги заправляет – раз.
Пересмотрев несколько раз понял, что Рамзан уже сел (находится дальше), чем руки того, кто нагнулся – два.
Три – заметно, что он нагнулся не ближе к водительскому сиденью, а ближе к двери. Скорее всего, что-то взять из кармана. Возможно, автомат, т. к. видно, что Рамзан в камуфляже и они в горах, а не на площади в городе. Возможно, выезжали по антитеррористическим делам.
Учитывая, что Рамзан большую часть времени ездит не за рулём, а на заднем сиденье, то этот нагибающийся человеку, скорее всего, водитель именно этого авто, в которое садиться Рамзан на левую-переднюю чашку. Потому перед тем, как Рамзан тронется, чтобы самостоятельно немного проехаться, водитель достаёт оружие, смартфон, спутниковый телефон, рацию, бутылку с водой, в конце концов, пока тот ещё не уехал. Что-то такое, что ему или понадобится, пока он будет временно ехать не на своём рабочем месте, или что-то, что может помешать Рамзану вести машину.
ИТОГ: Говнопост для хомяков. Вы тут повойте! А остальные – расходимся...
Допускаю, что, например, он мог поправить коврик или выкинуть приблудившегося бобра - да, этого не видно. Зато видно в отражении в стекле закрывшейся двери, что правая рука у него остаётся свободной, а в левой рация - как-то не верится, что он стоял без неё до этого и наклонился, чтобы вытащить её с пола мерина.
Вылечит. Это вам не 14-я поликлиника Барнаула, где с больной ногой надо идти к хирургу на второй этаж, а он уже даст талон на рентген. В другое здание :)