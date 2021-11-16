Мелочь, а приятно: в окружении Кадырова обнаружили человека, который подсаживает президента Чечни в авто

В соцсетях завирусился ролик, в котором Рамзан Ахматович садится в машину. Ничего, казалось, удивительного в этом нет, если бы не один нюанс. Чтобы патрону было сподручнее помещать себя в авто, человек из окружения поддержал его ноги. Милота дня!