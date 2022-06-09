Дизайнер превращает обычные фото в сюрреалистичные сюжеты

Индонезиец Херри Сусанто работает графическим дизайнером, и у него есть креативное хобби - творить сюрреалистические фото-коллажи из разных снимков. Навыкам Фотошопа парень полностью обучился самостоятельно: "Я впервые прикоснулся к ретуши фотографий примерно пять лет назад. Тогда я просто хотел научиться обрабатывать снимки своей дочери. Купил пару книг о Фотошопе, и начал изучать. Я и до сих пор совершенствую свои навыки," - рассказывает Сусанто.