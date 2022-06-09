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Дизайнер превращает обычные фото в сюрреалистичные сюжеты

Дизайнер превращает обычные фото в сюрреалистичные сюжеты

Автор:
09 июня 2022 08:30
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Коллажи   красиво   креатив   необычно   творчество   фото   фотограф   фотографы   фотошоп   
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Херри Сусанто (Herri Susanto) - графический дизайнер и самоучка в сфере ретуши. Парень живёт на Бали, и в свободное время превращает обычные фотографии в сюрреалистические сюжеты. Он объединяет снимки так, что общая картинка кажется одновременно существующей в реальности и фантастичной. Вот что значит настоящий мастер Фотошопа.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Коллажи   красиво   креатив   необычно   творчество   фото   фотограф   фотографы   фотошоп   
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