Дизайнер превращает обычные фото в сюрреалистичные сюжеты

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Херри Сусанто (Herri Susanto) - графический дизайнер и самоучка в сфере ретуши. Парень живёт на Бали, и в свободное время превращает обычные фотографии в сюрреалистические сюжеты. Он объединяет снимки так, что общая картинка кажется одновременно существующей в реальности и фантастичной. Вот что значит настоящий мастер Фотошопа.
Индонезиец Херри Сусанто работает графическим дизайнером, и у него есть креативное хобби - творить сюрреалистические фото-коллажи из разных снимков. Навыкам Фотошопа парень полностью обучился самостоятельно: "Я впервые прикоснулся к ретуши фотографий примерно пять лет назад. Тогда я просто хотел научиться обрабатывать снимки своей дочери. Купил пару книг о Фотошопе, и начал изучать. Я и до сих пор совершенствую свои навыки," - рассказывает Сусанто.
Знакомство с ретушью и дизайном началось как хобби, но когда Херри начал публиковать свои работы в сети, ему посыпались предложения о сотрудничестве от разных брендов. Посмотрим на интересные работы дизайнера:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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