Самые креативные фото-победители конкурса Siena Creative Photo Awards

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Конкурс креативной фотографии Siena Creative Photo Awards каждый год собирает самые креативные, вызывающие и причудливые снимки от фотографов со всего мира. Это могут быть абстракции, авторские работы, натюрморты, невообразимые пейзажи и анти-утопии - все, что придет в голову творческому участнику. В этом году среди десятков тысяч снимков из 137 стран победил иранский фотограф Масуд Мирзаей. Посмотрим на самые яркие работы конкурса.
Главный приз конкурса достался снимку "Озеро", фотограф Masoud Mirzaei, Иран
На снимке изображено озеро Урмия, самое большое озеро на Ближнем Востоке и шестое по величине соленое озеро на Земле.
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"Звук одиночества", Eric Politzer
На этом снимке - кубинка играет в заброшенном кинотеатре Гаваны.
"Хрупкие пузыри", Zejian Li
"Хотя онлайн-общение становится для нас все более удобным, многие чувствуют себя одинокими. А наши глубокие чувства так же хрупки, как пузыри, которые мы надували, когда были детьми," - пишет фотограф.
"Побег от себя", Eddy Verloes
"Человек может потерять рассудок, когда перед ним предстает новая и сложная для него ситуация. Страх пытается одолеть его, и он замирает, начиная размышлять о мире," - пишет фотограф.
"Отель "Рай"", Giulio Fabbri
Фотография отражает то, насколько человек может приспособиться. Хотя люди живут в отеле "Рай" (Paradise), на рай он, собственно, не похож, но они привыкли жить в нем и уже считают раем.
"Портрет Робби", фотограф Steve Wise
"Робби получил 95% ожогов тела в результате несчастного случая в своей спальне, когда ему было 4 года. У него была тяжелая жизнь, но он продолжает усердно работать и стремится к лучшему," - пишет фотограф.
"Бесценный", Pedro Jarque Krebs
60 000 долларов за килограмм - вот сколько стоит рог носорога на черном рынке. Дороже золота.
"Летящая невеста", Soven Amatya
"Еврейские свадьбы - это весело. Ни одна свадьба не обходится без танца хора. Это активный танец, и обычно заканчивается тем, что жениха и невесту подбрасывают в воздух," - пишет фотограф.
"Вулкан Бромо", Индонезия, Jun Epifanio Pagalilauan
Бромо - действующий вулкан в Индонезии, который входит в вулканический комплекс Тенгер. Вулкан находится на востоке острова Ява. Его высота - 2392 метра.
"Пальмовая роща", Hans Wichmann
Фотография была сделана с палубы круизного лайнера на реке Нил в Египте.
"Вкус свободы", Debratna Ghosh
Фотография изображает поколения, вынужденные жить в двух разных мирах.
"Ткацкое искусство. Гобелен", Astrid Reischwitz
Фотография вдохновлена старыми ткацкими кружками в Северной Германии. Фотограф хотела передать, насколько это старинное, традиционное и тонкое искусство.
"Вспоминая сумерки", фотограф Molly Mccall, Ирландия
Снимок вдохновлен стихотворением ирландского поэта Уильяма Батлера Йейтса в 1899 году. Тогда Ирландия проходила через темные времена, а поэт считал, что страна находится на грани пробуждения. Он поэтически сравнил сумерки с периодом открывающихся возможностей, новизны, которая следует за ними.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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