FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5831 пост • 697 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Самые креативные фото-победители конкурса Siena Creative Photo Awards

Самые креативные фото-победители конкурса Siena Creative Photo Awards (33 фото)

Автор:
12 июня 2021 09:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: креатив   мир   подборка   творчество   фото   фотограф   фотографы   фотоконкурс   
237
33
Открыть все картинки 18+
Конкурс креативной фотографии Siena Creative Photo Awards каждый год собирает самые креативные, вызывающие и причудливые снимки от фотографов со всего мира. Это могут быть абстракции, авторские работы, натюрморты, невообразимые пейзажи и анти-утопии - все, что придет в голову творческому участнику. В этом году среди десятков тысяч снимков из 137 стран победил иранский фотограф Масуд Мирзаей. Посмотрим на самые яркие работы конкурса.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: креатив   мир   подборка   творчество   фото   фотограф   фотографы   фотоконкурс   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Мистер Фикс 2 часа назад
Вид на Амман - коллаж из одних и тех же снимков?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite 30 сильных снимков с конкурса Sony Photography Awards 30 сильных снимков с конкурса Sony Photography Awards 20 лучших снимков года по версии фотоконкурса Photo Is Light 20 лучших снимков года по версии фотоконкурса Photo Is Light "Невидимые люди": символичный проект литовского фотографа "Невидимые люди": символичный проект литовского фотографа Карантинный юмор: сцены из картона на закате Карантинный юмор: сцены из картона на закате Парень из Нигерии делает крутые рекламные фото на смартфон Парень из Нигерии делает крутые рекламные фото на смартфон
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

362998



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея
4
0
Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея
Обнулили, накрутили: киносайт IMDb исправил рейтинг сериала с темнокожей королевой Англии
1
115
Обнулили, накрутили: киносайт IMDb исправил рейтинг сериала с темнокожей королевой Англии
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Доступное московское жилье. И всего-навсего за 4,7 млн.р
0
20
Доступное московское жилье. И всего-навсего за 4,7 млн.р
Прямо под окном
0
10
Прямо под окном
Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite
Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
7
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Россия#прикол#СССР#позитив#фильм#автомир#авария дня#факты
#Юмор#кино#животные#интересное#фотографии#аварии#сша#сатира#дети#шоу бизнес
#история#подборка#люди#картинки#дтп#автомобили#авто аварии#футбол#прошлое#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться