Самые креативные фото-победители конкурса Siena Creative Photo Awards

Конкурс креативной фотографии Siena Creative Photo Awards каждый год собирает самые креативные, вызывающие и причудливые снимки от фотографов со всего мира. Это могут быть абстракции, авторские работы, натюрморты, невообразимые пейзажи и анти-утопии - все, что придет в голову творческому участнику. В этом году среди десятков тысяч снимков из 137 стран победил иранский фотограф Масуд Мирзаей. Посмотрим на самые яркие работы конкурса.

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Главный приз конкурса достался снимку "Озеро", фотограф Masoud Mirzaei, Иран 0 Источник: На снимке изображено озеро Урмия, самое большое озеро на Ближнем Востоке и шестое по величине соленое озеро на Земле.

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"Рыбы", фотограф Claudio Dell’osa 0 Источник:

"Запрещённая еда", фотограф Ana Straze 0 Источник:

"Звук одиночества", Eric Politzer 0 Источник: На этом снимке - кубинка играет в заброшенном кинотеатре Гаваны.

Снимок автомобиля от фотографа Andre Boto 0 Источник:

"Визуальная симфония", Amber Griffin 0 Источник:

"Хрупкие пузыри", Zejian Li 0 Источник: "Хотя онлайн-общение становится для нас все более удобным, многие чувствуют себя одинокими. А наши глубокие чувства так же хрупки, как пузыри, которые мы надували, когда были детьми," - пишет фотограф.

"Свободное падение", Arun Mohanraj 0 Источник:

"Композиция", Robert Piccoli 0 Источник:

"Моя любовь - в самых красивых лепестках", Kristian Piccoli 0 Источник:

"Побег от себя", Eddy Verloes 0 Источник: "Человек может потерять рассудок, когда перед ним предстает новая и сложная для него ситуация. Страх пытается одолеть его, и он замирает, начиная размышлять о мире," - пишет фотограф.

"Вместе перед лицом неизвестности", Miguel Muñiz 0 Источник:

"Отель "Рай"", Giulio Fabbri 0 Источник: Фотография отражает то, насколько человек может приспособиться. Хотя люди живут в отеле "Рай" (Paradise), на рай он, собственно, не похож, но они привыкли жить в нем и уже считают раем.

"Пока Клодин пьет кофе..", Matthias Jung 0 Источник:

"Натюрморт Рембрандта", Ольга Руденок 0 Источник:

"Натюрморт с одуванчиками", Iwona Czubek 0 Источник:

"Африканские цветы", Reiny Bourgonje 0 Источник:

"Бесценный", Pedro Jarque Krebs 0 Источник: 60 000 долларов за килограмм - вот сколько стоит рог носорога на черном рынке. Дороже золота.

"Хамелеон в спальне", Jo Sax 0 Источник:

"Бесконечность", Ingun Alette Maehlum 0 Источник:

"Бессонница", Claudio Sericano 0 Источник:

"Летящая невеста", Soven Amatya 0 Источник: "Еврейские свадьбы - это весело. Ни одна свадьба не обходится без танца хора. Это активный танец, и обычно заканчивается тем, что жениха и невесту подбрасывают в воздух," - пишет фотограф.

"Свет и тень", Fabio Mirulla 0 Источник:

"Вулкан Бромо", Индонезия, Jun Epifanio Pagalilauan 0 Источник: Бромо - действующий вулкан в Индонезии, который входит в вулканический комплекс Тенгер. Вулкан находится на востоке острова Ява. Его высота - 2392 метра.

"Пальмовая роща", Hans Wichmann 0 Источник: Фотография была сделана с палубы круизного лайнера на реке Нил в Египте.

"Невинность", Jairo Alvarez 0 Источник:

"Вкус свободы", Debratna Ghosh 0 Источник: Фотография изображает поколения, вынужденные жить в двух разных мирах.

"Вилка", Filippo Drudi 0 Источник:

Вид на Амман, Иордания, фотограф Ibrahim Nabeel Salah 0 Источник:

"Ткацкое искусство. Гобелен", Astrid Reischwitz 0 Источник: Фотография вдохновлена старыми ткацкими кружками в Северной Германии. Фотограф хотела передать, насколько это старинное, традиционное и тонкое искусство.