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18 провальных случаев, когда люди хотели обработать фото для соцсетей

18 провальных случаев, когда люди хотели обработать фото для соцсетей

Автор:
08 июня 2022 08:27
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Юмор   забавно   люди   провал   соц сети   фотошоп   
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Фотошоп был дарован людям для того, чтобы они могли обрабатывать фото. Есть те, кто с его помощью может даже невзрачную картинку превратить в шедевр, но мы сейчас не о них.

Мы собрали для вас фотографии персонажей из социальных сетей, которые проиграли в битве с приложениями для обработки снимков, и на результаты без слёз не взглянешь.


Лорд Волан-де-Морт, это вы?

×
×

Контрасты

Как такое возможно?

Инопланетянин из Тиндера

Кукла или человек

Вот это макияж

Прекрасный маникюр

Пугающее фото из Тиндера

От этой талии гнутся свечи

В попытках сузить талию люди частенько забывают о том, что линии пространства плывут вместе с силуэтом.


Белые зубы и полное отсутствие пор

Связь с реальностью потеряна

Мама, я в Париже

Интересно, где продаются такие уникальные бокалы

Острый подбородок

Очень длинные ноги

А как дышать?

Больше похоже на персонажа компьютерной игры

Ну что за красота!

Источник:

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Метки: Юмор   забавно   люди   провал   соц сети   фотошоп   
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hairov Полчаса назад
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