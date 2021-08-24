15 работ самого известного фотошоп-тролля

Когда люди просят его обработать фотографию, никогда не знают, чего ожидать в итоге. Но Фридман делает настоящие фотобомбы!
Игры с фотошопом — это один из способов выплеснуть весь накопившийся в человеке запас юмора, а заодно поделиться своими идеями с пользователями сети. С помощью такого таланта можно не только получить кучу лайков, но и стать знаменитостью в сети. Один из таких популярных фотошоперов — Джеймс Фридман.
Сейчас Джеймс уже не просто любитель пошутить над людьми с помощью фоторедакторов, но и чуть ли не синоним человека, который способен любую просьбу понять двояко. Ведь именно благодаря этому он и прославился в соцсетях. Сейчас клиенты Джеймса прекрасно понимают, на что они идут, но всё равно не могут сдержаться. Ведь никогда не знаешь, какую шутку он выкинет в следующий раз!
1. Привет, Джеймс. Можешь сделать фото более опасным?
2. Хей, Джеймс, мне нравится это моё фото, но не мог бы ты сделать так, чтобы город был виден чётче?
3. Хей, Джеймс, можешь сделать так, чтобы парень сзади выглядел немного счастливее?
5. Не мог бы ты убрать мою руку с бедра моей девушки? Мне кажется, что это выглядит странновато
6. Привет, Джеймс! Не мог бы ты убрать этот поручень с фотографии? Обожаю твои работы, спасибо!
7. Привет, Джеймс! У меня к тебе просьба
Я сделал официальную фотографию, но, видимо, надел неподходящий галстук. Не мог бы ты поменять его цвет на чёрный?
8. Привет, чувак. Не могу бы ты сделать так, чтобы казалось, будто моя девушка поймала рыбу?
9. Хей, Джеймс! Можешь сделать так, чтобы казалось, будто я дерусь с гусем?
10. Привет, Джеймс. Мне очень нравится это фото. Мне интересно, как оно будет выглядеть, если туда добавить водопад на фоне и немного зелени
Кажется, я немного перестарался с зелёным.
11. Привет, Джеймс! Обожаю твои работы! Мне нравится это фото, но я сглупила и держала 1 неправильно. Не мог бы ты это исправить?
12. Привет, Джеймс! Не мог бы ты добавить на дерево побольше листьев? Спасибо!
13. Можешь сделать меня больше похожим на «папочку»?
Привет, пап, я проголодался!
Привет, проголодался, я папа.
14. Привет, Джеймс! Не мог бы ты закрыть моей девушке глаза на этом снимке? Спасибо!
Надеюсь, это поможет.
15. Я француз, и я хотел бы знать, сможешь ли ты добавить грозу за нашими спинами? Спасибо
Как пожелаете.
Источник:
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