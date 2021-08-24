15 работ самого известного фотошоп-тролля

Игры с фотошопом — это один из способов выплеснуть весь накопившийся в человеке запас юмора, а заодно поделиться своими идеями с пользователями сети. С помощью такого таланта можно не только получить кучу лайков, но и стать знаменитостью в сети. Один из таких популярных фотошоперов — Джеймс Фридман.

Сейчас Джеймс уже не просто любитель пошутить над людьми с помощью фоторедакторов, но и чуть ли не синоним человека, который способен любую просьбу понять двояко. Ведь именно благодаря этому он и прославился в соцсетях. Сейчас клиенты Джеймса прекрасно понимают, на что они идут, но всё равно не могут сдержаться. Ведь никогда не знаешь, какую шутку он выкинет в следующий раз!

1. Привет, Джеймс. Можешь сделать фото более опасным?