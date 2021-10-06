Переборщили с обработкой: 15 провальных примеров

Самое обидное, что снимки от этого становятся вовсе не красивыми, а комичными или даже пугающими. Кстати, этим иногда грешат не только пользователи социальных сетей, но и магазины. Мы собрали для вас несколько примеров.

Когда обработка ограничивается лицом