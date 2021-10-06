Переборщили с обработкой: 15 провальных примеров

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В стремлении сделать фотографии лучше некоторые люди перестают видеть границы разумного. В итоге их ухищрения в фотошопе становятся очевидными, и не заметит их разве что слепой.
Самое обидное, что снимки от этого становятся вовсе не красивыми, а комичными или даже пугающими. Кстати, этим иногда грешат не только пользователи социальных сетей, но и магазины. Мы собрали для вас несколько примеров.
Когда обработка ограничивается лицом
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Очень странная «профессиональная» фотосессия
Говорят, куклы в моде
Спасибо Тиндеру за ночные кошмары
Как будто тело и голова принадлежат разным людям
Что-то не так с проводами…
Натуральная красота
Мужчина мечты
2D-тело
Очень реалистично
Из одного интернет-магазина
Текстура кожи покинула чат
Потрясающие татуировки
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