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Переборщили с обработкой: 15 провальных примеров

Переборщили с обработкой: 15 провальных примеров (16 фото)

Автор:
06 октября 2021 08:33
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   люди   подборка   прикол   фотошоп   
1466
16

В стремлении сделать фотографии лучше некоторые люди перестают видеть границы разумного. В итоге их ухищрения в фотошопе становятся очевидными, и не заметит их разве что слепой.


Самое обидное, что снимки от этого становятся вовсе не красивыми, а комичными или даже пугающими. Кстати, этим иногда грешат не только пользователи социальных сетей, но и магазины. Мы собрали для вас несколько примеров.


Когда обработка ограничивается лицом

×

Очень странная «профессиональная» фотосессия



Говорят, куклы в моде


Спасибо Тиндеру за ночные кошмары


Как будто тело и голова принадлежат разным людям


Что-то не так с проводами…



Натуральная красота


Фото из отзыва на сайте магазина одежды

-

-

Что-то инопланетное


Мужчина мечты


2D-тело


Очень реалистично


Из одного интернет-магазина


Текстура кожи покинула чат


Потрясающие татуировки

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Метки: Юмор   забавно   люди   подборка   прикол   фотошоп   
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15k
homerchik Час назад
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823
Остап_Бендер_Задунайский 2 минуты назад
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3k
Сергей 4 минуты назад
Быть или казаться?..
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1k
azuver 6 минут назад
Они, слепые и не видят результат фотошопа ? Что сливают в сеть эту дичь ?
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19k
shevanez 15 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
gizmo gizmo 17 минут назад
что с людьми? это патология какая или следование моде?
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3k
barracuda Час назад
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