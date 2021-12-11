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Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 357 постов • 223 подписчика подписаться
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15 работ фотошопера, который делает так, как его просят подписчики

15 работ фотошопера, который делает так, как его просят подписчики (16 фото)

Автор:
11 декабря 2021 09:55
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Юмор   забавно   люди   подписчики   прикол   фотошоп   фотошопер   
1238
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Люди отправляют ему свои фотографии и то, что они хотели бы в них поменять, а Слава как может понимает то, что они от него требуют.

В каждом из нас есть определённый запас чувства юмора, который нужно куда-то выплёскивать. Фотошопер Слава Зиновьев, например, выпускает своё веселье, когда принимает заказы от подписчиков. Люди отправляют ему свои фотографии и то, что они хотели бы в них поменять, а Слава как может понимает то, что они от него требуют. И если просьбу можно понять неправильно, то не сомневайтесь — он так и сделает! Вот, что в итоге получается от такого подхода.


На 50% более белый

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Поле на месте, всё как заказывали

Знаменитый Хогвартский университет

В Хогвартсе, как и в других учебных заведениях, бывают встречи выпускников. Одна из них произойдёт совсем скоро — 1 января 2022 года!

Стал Шреком

Одна от бактерий, вторая от морщин

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Метки: Юмор   забавно   люди   подписчики   прикол   фотошоп   фотошопер   
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4k
Crechet 2 минуты назад
Вот только нахрена эти дебильный заголовки...?
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6k
SR 4 минуты назад
Вот - работа фотошопера, а то, что в посте - несмешная мазня недоучки.

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701k
NAZARETH Полчаса назад
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