15 работ фотошопера, который делает так, как его просят подписчики

Люди отправляют ему свои фотографии и то, что они хотели бы в них поменять, а Слава как может понимает то, что они от него требуют.
В каждом из нас есть определённый запас чувства юмора, который нужно куда-то выплёскивать. Фотошопер Слава Зиновьев, например, выпускает своё веселье, когда принимает заказы от подписчиков. Люди отправляют ему свои фотографии и то, что они хотели бы в них поменять, а Слава как может понимает то, что они от него требуют. И если просьбу можно понять неправильно, то не сомневайтесь — он так и сделает! Вот, что в итоге получается от такого подхода.
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