Эстетика смерти: самые завораживающие надгробия мира

Монпарнас можно назвать вторым по популярности французским кладбищем. Здесь покоится изобретатель Шарль Пижон, придумавший газовую лампу. Приподнявшийся каменный ученый спокойно смотрит вдаль, ведь дорогу в загробный мир ему освещает ангел с газовым факелом в руках.

А какие интересные надгробия, тронувшие до глубины души, встречались вам?