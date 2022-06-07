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Эстетика смерти: самые завораживающие надгробия мира

Эстетика смерти: самые завораживающие надгробия мира

Автор:
07 июня 2022 15:48
Сообщество : RealFishki
Метки: кладбище   красота   надгробие   памятник   погост   смерть   фото   эстетика   
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В мыслях о смерти нет ничего страшного, ведь она неразрывно связана с жизнью.

И герои этой подборки заранее позаботились о том, как будет выглядеть их могила после перехода на ту сторону.


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Так повелели похоронить себя супруги, прожившие вместе 38 лет: две руки, тянущиеся друг к другу в вечном объятии. В могиле покоятся полковник Джей ван Горкум и его супруга леди ван Эфферден. Захоронение мужчины находится на протестантской, а его второй половины – на католической части кладбища.


Аргентинское кладбище Реколета – место упокоения известных личностей – актеров, политиков, ученых. Давид Аллено был иммигрантом и посвятил работе смотрителя кладбища почти 30 лет жизни. Неудивительно, что он хотел найти последний приют именно на этом кладбище, которое стало ему домом. Он заказал резчику особое надгробие, чтобы и после смерти продолжать дело своей жизни.


Эти супруги не говорили друг с другом при жизни. Целых 30 лет, ровно столько, сколько прожили в браке. Почему? Никто уже не знает. Но упокоены именно так, как  жили: спиной друг к другу, но вместе.


Под этим надгробием на кладбище Пер-Лашез покоится Фернанд Арбело – музыкант и актер. Его желание – вечно видеть перед собой лицо супруги было исполнено таким образом.


Мальчик был лишен возможности не то что летать, но и ходить. Но смерть – это свобода, которая стирает все ограничения. Теперь он может летать столько, сколько захочет…


Погост Пер-Лашез в Париже – один из самых посещаемых в мире. Это своего рода произведение искусства, собравшее на своей территории настоящие жемчужины. Одна из самых ярких – могила, где похоронен бельгийский писатель Жорж Роденбах. По странной иронии судьбы место захоронения Жоржа очень напоминает воплощение в камне самого знаменитого его произведения  «Мёртвый Брюгге»  о безутешном вдовце, очень рано потерявшем жену.


Так решили и постановили жители румынского села Сэпынца жудеца Марамуреш. Видимо, покойники, нашедшие свой приют в этом ярком уголке, при жизни были великими оптимистами, раз пошли на такое. Каждая могила – памятник не просто человеку, она отражает и его хобби и род деятельности, то, чем он жил и любил. Некоторые надгробия демонстрируют и причину смерти: убийство, авария и т.д.


Джек Крауэлл владел последней в Штатах фабрикой по выпуску деревянных прищепок. Комментарии излишни.


Рэй Тсе младший скоропостижно ушел из жизни. Пареньку было всего 15 лет. И старший брат – успешный бизнесмен решил подарить ему мечту. Пусть и посмертно, но юноша стал владельцем авто за 250 тыс. долларов. Как знать, возможно он сейчас гоняет на Mercedes Benz по дорогам рая. Надгробие находится на Линденском кладбище в Нью-Джерси.


Монпарнас можно назвать вторым по популярности французским кладбищем. Здесь покоится изобретатель Шарль Пижон, придумавший газовую лампу. Приподнявшийся каменный ученый спокойно смотрит вдаль, ведь дорогу в загробный мир ему освещает ангел с газовым факелом  в руках.

А какие интересные надгробия, тронувшие до глубины души, встречались вам?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: кладбище   красота   надгробие   памятник   погост   смерть   фото   эстетика   
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5  комментариев
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61k
Опиум для народа 3 часа назад
Надгробия нужны не для ушедших, а для живых. Не надо показывать свою любовь (или "любовь") после смерти, когда им уже пофиг, делайте это пока не поздно.
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924
сергей ремизов 2 часа назад
Только не выкладывайте сюда ,могилы полупокеров 90х.
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3k
Frank Borman 3 часа назад
Если вы можете это прочесть, то вы стоите на моих сиськах.
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21k
Serg2001 4 часа назад
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Борис Карабанов 5 часов назад
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