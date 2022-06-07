Эстетика смерти: самые завораживающие надгробия мира

В мыслях о смерти нет ничего страшного, ведь она неразрывно связана с жизнью.
И герои этой подборки заранее позаботились о том, как будет выглядеть их могила после перехода на ту сторону.
Так повелели похоронить себя супруги, прожившие вместе 38 лет: две руки, тянущиеся друг к другу в вечном объятии. В могиле покоятся полковник Джей ван Горкум и его супруга леди ван Эфферден. Захоронение мужчины находится на протестантской, а его второй половины – на католической части кладбища.
Аргентинское кладбище Реколета – место упокоения известных личностей – актеров, политиков, ученых. Давид Аллено был иммигрантом и посвятил работе смотрителя кладбища почти 30 лет жизни. Неудивительно, что он хотел найти последний приют именно на этом кладбище, которое стало ему домом. Он заказал резчику особое надгробие, чтобы и после смерти продолжать дело своей жизни.
Эти супруги не говорили друг с другом при жизни. Целых 30 лет, ровно столько, сколько прожили в браке. Почему? Никто уже не знает. Но упокоены именно так, как жили: спиной друг к другу, но вместе.
Под этим надгробием на кладбище Пер-Лашез покоится Фернанд Арбело – музыкант и актер. Его желание – вечно видеть перед собой лицо супруги было исполнено таким образом.
Мальчик был лишен возможности не то что летать, но и ходить. Но смерть – это свобода, которая стирает все ограничения. Теперь он может летать столько, сколько захочет…
Погост Пер-Лашез в Париже – один из самых посещаемых в мире. Это своего рода произведение искусства, собравшее на своей территории настоящие жемчужины. Одна из самых ярких – могила, где похоронен бельгийский писатель Жорж Роденбах. По странной иронии судьбы место захоронения Жоржа очень напоминает воплощение в камне самого знаменитого его произведения «Мёртвый Брюгге» о безутешном вдовце, очень рано потерявшем жену.
Так решили и постановили жители румынского села Сэпынца жудеца Марамуреш. Видимо, покойники, нашедшие свой приют в этом ярком уголке, при жизни были великими оптимистами, раз пошли на такое. Каждая могила – памятник не просто человеку, она отражает и его хобби и род деятельности, то, чем он жил и любил. Некоторые надгробия демонстрируют и причину смерти: убийство, авария и т.д.
Джек Крауэлл владел последней в Штатах фабрикой по выпуску деревянных прищепок. Комментарии излишни.
Рэй Тсе младший скоропостижно ушел из жизни. Пареньку было всего 15 лет. И старший брат – успешный бизнесмен решил подарить ему мечту. Пусть и посмертно, но юноша стал владельцем авто за 250 тыс. долларов. Как знать, возможно он сейчас гоняет на Mercedes Benz по дорогам рая. Надгробие находится на Линденском кладбище в Нью-Джерси.
Монпарнас можно назвать вторым по популярности французским кладбищем. Здесь покоится изобретатель Шарль Пижон, придумавший газовую лампу. Приподнявшийся каменный ученый спокойно смотрит вдаль, ведь дорогу в загробный мир ему освещает ангел с газовым факелом в руках.
А какие интересные надгробия, тронувшие до глубины души, встречались вам?
Источник:
АНТИФИШКИ
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