Смерти боится большинство людей, и это правильно. Это эволюционная особенность. Но часто, приходя на кладбища, мы задумываемся о вечном. Почему? А потому, что место располагает. Ко всему прочему, иногда это красиво. Собрали самые красивые кладбища мира.
Париж, Пер-Лашез
Это самое известное кладбище в мире и самое большое – в Париже. Здесь свой покой нашли Джим Моррисон, Оскар Уайльд, Амедео Модильяни, Эдит Пиаф, Фредерик Шопен, Бальзак, Мольер и еще 70 тысяч человек.
Ежегодно кладбище посещают три миллиона человек со всего мира.
Прага, Старое еврейское кладбище
Это – одно из старинных захоронений в Европе, первая из сохранившихся плит датируется аж 1439 годом. А всего здесь 12 тысяч надгробных камней. Сколько человек нашли здесь последнее пристанище, и вовсе тяжело представить.
Лондон, Highgate Cemetery
Это кладбище в викторианском стиле. Оно молодое, заложено еще в 1839 году. Также оно входит в проект «Магическая семерка» -- то есть относительно современные кладбища вокруг Лондона.
Здесь похоронен Карл Маркс (его могилу неоднократно оскверняли), Джордж Элиот и Люси Вестерн (которая в романе Брэма Стокера якобы погибла от укуса Дракулы).
Фотографировать для коммерческого использования и снимать здесь фильмы запрещено.
Буэнос-Айрес, La Recoleta Cemetery
В некоторых странах могилы устраивают не в земле, а над ней. Поэтому такие кладбища становятся похожи больше даже не на могилы, а на небольшой город.
Район кладбища восходит к 1732 году, но общественным местом он стал лишь в 1822 году, когда религиозный орден Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар распустили. Затем, когда в городе вспыхнула желтая лихорадка, многие богачи перебрались жить как раз неподалеку отсюда, на север города. С тех пор здесь хоронят властных и богатых людей.
Также здесь покоится Мария Эва Дуарте де Перон, более известная как Эва, первая леди Аргентины. Она была из бедной семьи, в 12 лет случайно получила ожоги от кипящего масла рук и лица. Доктор, которого к ней привели, сказал, что девочка останется со шрамами на всю жизнь. Но когда через месяц бинты сняли, под ними оказалась идеальная белоснежная кожа, без единого рубца.
После смерти первого мужа, из-за того, что брак для него был вторым, она осталась ни с чем. В итоге она была вынуждена пойти работать актрисой и моделью, где снискала славу и успех. Затем она познакомилась с Хуаном Пероном и вышла за него замуж. Об этих двоих, пожалуй, вообще стоит написать отдельно.
Эта женщина умерла в 1952 году, а в 1955 году в ходе военного переворота ее тело украли, и не могли найти аж 14 лет. В это время оно покоилось в Милане под другим именем, но затем удалось вернуть останки обратно на знаменитое кладбище.
Сидней, Waverley Cemetery
Это кладбище особенно примечательно своим видом.
Да-да, бывают и такие, с видом на море. Иногда здесь даже видят китов.
Forest Lawn Memorial Park, Глиндейл, США
Это кладбище примечательно тем, что его создатель Хьюберт Итон задумал его как излучающее оптимизм и веру в справедливость загробной жизни.
Здесь есть множество скульптур, а также музей искусства. К слову, здесь похоронены Уолт Дисней и Майкл Джексон.
Cementerio General de Santiago, Сантьяго, Чили
Кладбище основали в 1821 году, и на сегодняшний день оно – самое большое в Латинской Америке. Тут покоятся почти 2 миллиона человек, и в их числе почти все президенты Чили.
Заодно кладбище служит городским парком. На сайте кладбища (да, есть и такое), сказано, что здесь можно увидеть, как развивался некрополь со временем. Кроме того, здесь даже станция метро называется «Кладбища» (из-за того, что рядом еще одно небольшое), а раскидывается оно на 85 гектар.
Bonaventure Cemetery, Саванна, США
Это одно из старейших и красивейших кладбищ в южноамериканских штатах.
Интересный факт: знаменитый натуралист Джон Мьюр останавливался здесь (в прямом смысле — разбил палатку прямо на могилах) в 1867 году, когда кладбище еще не имело современного имени и славы.
Okunoin, префектура Вакаяма, Япония
Это крупнейшее кладбище в Японии. Здесь покоятся порядка 200 тысяч буддийских монахов, а также известный культурный и политический деятель Кукай.
Основали кладбище в 816 году. Сейчас там, кроме надгробий, расположены еще и арт-объекты. Например, памятник чашке кофе, установленный в честь работников кофейной компании.
Cimitirul Vesel, Румыния
Название дословно переводится как «Веселое кладбище». Расположено оно на севере страны.
На каждом надгробии – резные дубовые кресты небесно-голубого цвета. Ниже крестов изображаются сцены из жизни покойного и даже стихи (содержание совсем не грустное – о похождениях, попойках и даже шутки о теще).
Конечно, это далеко не все красивые кладбища мира. Но о других мы расскажем в следующий раз.
Источник:
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