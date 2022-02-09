Это кладбище в викторианском стиле. Оно молодое, заложено еще в 1839 году. Также оно входит в проект «Магическая семерка» -- то есть относительно современные кладбища вокруг Лондона.

Здесь похоронен Карл Маркс (его могилу неоднократно оскверняли), Джордж Элиот и Люси Вестерн (которая в романе Брэма Стокера якобы погибла от укуса Дракулы).