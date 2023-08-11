25 самых странных и необычных надгробий в мире

Каталин Каради - венгерская кинозвезда 1940-х годов, спасавшая евреев во время Второй мировой войны. В 1944 году ее арестовали по подозрению в шпионаже. Позже ей удалось подкупить палачей своими драгоценностями и спасти нескольких еврейских детей от расстрела. До освобождения Будапешта советскими войсками эти дети жили в квартире актрисы.

Могила Каталин на будапештском кладбище Фаркашрети стала местом паломничества тех, кто желает отдать дань уважения прекрасной женщине.