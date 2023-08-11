25 самых странных и необычных надгробий в мире

В этом мире нет ничего определенного, кроме смерти и налогов. Некоторые люди предпочитают планировать свое будущее вплоть до похорон: какое кладбище, что будет написано на надгробии, где пройдут поминки. Выбор надгробия - одна из самых ответственных задач. В этой подборке вы увидите не только великолепные памятники усопшим, но и узнаете пугающие истории.
В могиле XVII века покоится Мэг Шелтон, заслужившая в округе репутацию колдуньи. Говорили, что она вызывала болезни скота, неудачи в сельском хозяйстве, превращалась в животных и совершала другие злодеяния. Мэг жестоко убили и похоронили вверх ногами. Вместо привычного надгробия - валун, чтобы навсегда запечатать захоронение.
На французском кладбище Пер-Лашез немало красивых памятников. Один из них принадлежит актеру и пианисту Фернану Арбелоту, который умер в 1942 году. Артист пожелал вечно смотреть на лицо своей жены.
Склеповые сооружения XIV—XVIII веков у селения Даргавс. Археологи насчитали останки порядка 10000 человек. По одной из версий, во время эпидемии чумы больные жители уединялись в однооконных домах и ждали смерти. По другой версии, после монголо-татарского нашествия жители горной долины стали создавать надземные гробницы, чтобы сохранить пространство. Согласно третьей версии, "Город мертвых" был построен кочевниками-сарматами, обосновавшимися на юге России и погребавшими умерших над землей по индоиранской традиции.
Транзи - вид надгробий времен Средневековья, которые выполнены в виде разлагающегося трупа. Исследователи полагают, что такие надгробия должны были напоминать живым о неизбежности смерти (memento mori). На снимке изображен "Человек с червями", Буссю, Бельгия.
Ангел возвышается над могилой с надписью "Rodina Feldevertova", что в переводе с чешского означает "семья Фельдевертова", и охраняет останки Терезы и Николаса Фельдевертовых, а также сына Терезы Эдди Долезала. Говорят, статуя превратилась из бронзовой в черную потому, что Тереза была ведьмой. Также ходят слухи, что Черный ангел способен убить любого, кто его поцелует или коснется.
Среди викторианских могил и гранитных надгробий парижского кладбища Монпарнас можно обнаружить одно красочное творения. "Кот Рикардо" имеет высоту около 1,5 м и украшено мозаикой. Художница Ники де Сен-Фалль создала этонадгробие для своего помощника Рикардо Менона, умершего в 1989 году в возрасте 37 лет. Эпитафия у лап кота гласит: "Нашему другу Рикардо, который умер слишком рано, красивому, молодому и любимому".
Усыпальница Джонатана Рида и его жены достойна упоминания в нашем списке. Когда умерла жена Джонатана Мэри, он перебрался жить в ее склеп и оставался там до самой своей смерти десять лет спустя. Джонатан поставил для себя пустой гроб, мебель, дровяную печь. За первый год Джонатана навестили около 7000 человек, его часто можно было видеть беседующим с Мэри.
На индонезийском острове Сулавеси живут тораджи. У этого народа своеобразные похоронные ритуалы. Младенцев, умерших до того, как прорежутся зубы, хоронят в стволах деревьев.
Каталин Каради - венгерская кинозвезда 1940-х годов, спасавшая евреев во время Второй мировой войны. В 1944 году ее арестовали по подозрению в шпионаже. Позже ей удалось подкупить палачей своими драгоценностями и спасти нескольких еврейских детей от расстрела. До освобождения Будапешта советскими войсками эти дети жили в квартире актрисы.
Могила Каталин на будапештском кладбище Фаркашрети стала местом паломничества тех, кто желает отдать дань уважения прекрасной женщине.
Уильяму Джеффрису было всего 28 лет, когда в 1844 году его избрали в сенат Северной Каролины. Через год он тяжело заболел, у него появились галлюцинации и страх быть похороненным и съеденным червями. Уильям предупредил близких, что хочет быть похороненным в камне. Поначалу его слова не восприняли всерьез, поскольку мужчина был молод, полон энтузиазма и рассчитывал на выздоровление. Но состояние Уильяма ухудшалось, поэтому отец уступил его просьбе. Каменщик выполнял заказ почти год. Он также изготовил мраморную плиту с надписью в память о Джеффрисе.
Статуя девочки на кладбище Грейсленд в Чикаго не кажется жуткой. По легенде восьмилетняя Инес погибла от удара молнии в 1880 году. Говорят, в непогоду появляется ее дух, слышен детский смех и плач. Охранники кладбища утверждают, что по ночам статуя исчезает. Однако по официальным документам никакой Инес Кларк похоронено не было.
Казалось бы, совершенно обычное надгробие. Однако могила иконы поп-арта транслируется 24 часа в сутки на веб-сайте музея Уорхола. Кроме того, можно посмотреть на захоронение с помощью фирменного яркого фильтра, а также отправить баночки супа Campbell’s.
На семейном участке Луйтисов на кладбище Беллефонтейн в Сент-Луисе, штат Миссури, стоит великолепная скульптура. Герман Луйтис заказал эту статую после того, как влюбился в итальянскую натурщицу. Девушка отвергла его предложение руки и сердца. Напоминание о возлюбленной он долгие годы хранил в своем доме. Позже скульптуру поставили рядом с семейным захоронением.
В самом центре Ливерпуля возвышается пирамида высотой 4,5 м. Это не последнее пристанище египетского сановника, а место упокоения азартного игрока викторианской эпохи. Уильям Маккензи завещал похоронить себя внутри пирамиды, сидя за карточным столом с выигрышной комбинацией карт в руке.
В протестантской части кладбища похоронен полковник ван Горкум. Его жена, леди ван Эфферден покоится в католической части. Две руки встречаются через стену над их надгробиями, доказывая, что любви не страшны ни условности, ни даже смерть.
Не каждый день встретишь надгробие, на котором написано, что его владелица стал жертвой Зверя 666. Эта могила находится в канадской провинции Онтарио и принадлежит Лилли Э.Грей. Загадочной фразе так и не нашли объяснение. Говорили, муж Лилли имел проблемы с психикой и заказал надгробие, когда был не в себе.
Рудольф Нуреев был легендарным артистом балета и партнером английской балерины Марго Фонтейн. Нуреев, считавшийся одним из самых одаренных танцовщиков современности, умер от осложнений на сердце в 1993 году. Он был ценителем красивых ковров и гобеленов и был похоронен в балетных туфлях. Его уникальное надгробие сделано в виде восточного ковра.
Считается, что в этой могиле конца 1700-х годов в Девоне покоится самоубийца. Место пользуется популярностью среди охотников за привидениями. Китти Джей похоронили на перекрестке дорог, чтобы ее призрак не смог найти дорогу в мир иной. Похоже, кто-то из местных жителей все же жалеет Китти, поскольку на ее могилу часто кладут свежие цветы.
Мавзолей "Голубое небо" можно увидеть на кладбище Форест Лоун в Буффало, штат Нью-Йорк. Он был спроектирован архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом в честь его близкого друга Дарвина Д. Мартина. Но ни заказчик, ни архитектор не дожили до завершения строительства. Проект передали ученику Райта.
В мавзолее в Самарканде захоронен прах ветхозаветного библейского пророка Данияра (Даниила). По легенде могила начала расти, достигнув в длину около 18 метров. Мавзолей периодически достраивался и удлинялся муллами.
Флоренс умерла от желтой лихорадки в возрасте десяти лет в 1871 году и была похоронена на городском кладбище Натчез в округе Адамс, штат Миссисипи. На протяжении своей недолгой жизни девочка страшно боялась грозы. После ее смерти мать построила рядом с надгробием маленькое укрытие, куда спускалась во время грозы и читала дочери книги.
Еще одно творение с парижского кладбища Пер-Лашез. Работа бельгийского скульптора Ж.Минне изображает писателя, который высвобождается из гранита. Словно насмехаясь над смертью, он держит в руке цветок.
Елизавета Демидова происходила из русской семьи, сделавшей свое состояние на торговле солью и пушниной. Она вышла замуж за русского графа Николая Никитича Демидова, богатого промышленника. После развода переехала в Париж, где умерла в 1818 году в возрасте 40 лет. Согласно легенде, после ее смерти родственники узнали из завещания, что она оставляет миллионы франков тому, кто готов провести год и один день рядом с ее гробом на парижском кладбище Пер-Лашез. Несколько человек пытались совершить этот подвиг, но никому это не удалось.
Одичавшего ребенка по имени Питер нашли в 1725 году в лесах около Хамельна, Германия. Его привезли в Великобритания по приказу Георга I, чей интерес возник к мальчику во время визита в Ганновер. На момент обнаружения Питеру было приблизительно 10 лет. За следующие 60 лет, прожитых в обществе, он выучил три слова. Ходил на четвереньках, имел серьезные проблемы с развитием, предпочитал спать в углу своей комнаты, а не в кровати. Питер был похоронен в Норткраче у главного входа церкви св. Марии.
Кир Великий - первый царь империи Ахеменидов и четвертый царь Аншана. Одно из первых упоминаний о его гробнице в Пасаргадах встречается в трудах греческого историка Аристобула, который путешествовал вместе с Александром Македонским во время военных походов.
Кир Великий был похоронен в золотом саркофаге вместе с оружием, украшениями и плащом.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Он был гомосексуалистом, в 83-м у него обнаружили ВИЧ, в 93-м он умер от СПИДа.