Исторические и современные памятники Москвы

Отмечены многократно события Великой отечественной, а также достижения в космической отрасли. Сохранены и объекты средневековья, такие как Лобное место. Некоторые из памятников вызывают споры, например, памятник Петру I, другие приходится подправлять уже после установки: на «Прощании славянки» спилили случайно оказавшиеся в композиции немецкие винтовки. Но по большей части скульптуры радуют глаз москвичей и гостей столицы.

Могила Неизвестного Солдата

Располагается у Кремлёвской стены. Существует с 1967 года. 30 лет спустя здесь появился почётный караул. Мемориал включает в себе могилу неизвестного солдата, аллею городов-героев, Вечный огонь и стелу городов воинской славы. В центре композиции – плита, на которой лежат бронзовые каска, лавровая ветвь и боевое знамя. В каждой тумбе находится земля, привезённая из городов-героев. Является объектом культурного наследия.