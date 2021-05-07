Исторические и современные памятники Москвы

Москва, как столица государства с внушительной историей, неразрывно связна со многими знаковыми событиями и выдающимися личностями. В их честь во все времена в городе появлялись памятники на любой вкус. На улицах и площадях, в скверах и парках можно найти как монументы прошлого, вроде памятника Юрию Долгорукому, так и современные, например, памятник Владимиру Великому.
Отмечены многократно события Великой отечественной, а также достижения в космической отрасли. Сохранены и объекты средневековья, такие как Лобное место. Некоторые из памятников вызывают споры, например, памятник Петру I, другие приходится подправлять уже после установки: на «Прощании славянки» спилили случайно оказавшиеся в композиции немецкие винтовки. Но по большей части скульптуры радуют глаз москвичей и гостей столицы.
Могила Неизвестного Солдата
Располагается у Кремлёвской стены. Существует с 1967 года. 30 лет спустя здесь появился почётный караул. Мемориал включает в себе могилу неизвестного солдата, аллею городов-героев, Вечный огонь и стелу городов воинской славы. В центре композиции – плита, на которой лежат бронзовые каска, лавровая ветвь и боевое знамя. В каждой тумбе находится земля, привезённая из городов-героев. Является объектом культурного наследия.
Памятник Минину и Пожарскому
Установлен в 1818 году к 200-летию со дня победы отечественных ополченцев над интервентами. Первый монумент столицы, до этого в честь памятных событий устанавливали только арки и храмы. Автор проекта – И. Мартос. Материалы – латунь и медь, постамент из гранита. Фигуры Минина и Пожарского напоминают античные статуи, но есть и традиционные для России элементы. Сейчас памятник стоит у собора Василия Блаженного.
Монумент Победы
Входит в состав Парка победы на Поклонной горе. Общая площадь парка – 135 га. Проект реализован к 1995 году. Высота Монумента Победы – 141,8 метров. Цифра не случайна: 1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная. На обелиске закреплена богиня Ника, а у подножья – Георгий Победоносец. Также в парке находится памятник воинам-интернационалистам, композиция «Трагедия народов», Памятник защитникам земли Российской.
Памятник Петру I
Возведён на искусственном острове Москвы-реки в 1997 году. Общая высота – 98 метров, фигура самого Петра – 18 метров. Один из самых высоких памятников в стране. Автор – Зураб Церетели. Создавался в честь 300-летия российского флота. В скульптурной композиции много деталей, в том числе корабли, флаги, свитки. Памятник получил множество отрицательных оценок и считается одной из худших работ скульптора.
«Рабочий и колхозница»
Автор скульптурной группы – Вера Мухина. Состоит из женской и мужской фигур, которые запечатлены в движении и держат в вытянутых руках серп и молот. Монумент был создан к парижской международной выставке 1937 года. Вернувшись оттуда, установлен на ВДНХ. Не реставрировался вплоть до 2003 года и серьёзно пострадал из-за коррозии. В 2009 году прошло повторное открытие. Высота – 24,5 метра, вес – 185 тонн.
Памятник Александру Пушкину
Открыт в 1880 году. Изначально располагался на Страстной площади, которую позже переименовали в Пушкинскую, но с другой стороны. Существовало несколько вариантов памятника. Остановились на проекте А. Опекушина, хотя постамент позаимствован из концепции И. Шредера. Пушкин стоит в задумчивости, видимо, придумывая новое произведение. Он одет в плащ, а в руке, заведённой за спину, держит шляпу.
Триумфальные ворота
В 1837 году на площади Тверская застава была сооружена из дерева первая арка. Её создание приурочили к празднованию годовщины победы над войсками Наполеона. Когда территорию начали обновлять в 30-х годах прошлого века, памятник разобрали. Его восстановили в 1966 году, но перенесли на Кутузовский проспект. С той поры триумфальные ворота стали железобетонными, украшенными гранитом и чугунными деталями.
Памятник Владимиру Великому
Возведён на Боровицкой площади в 2016 году. Долго выбиралось место для установки. Старались угодить общественности и избежать проблем с ЮНЕСКО, так как организация запрещает менять облик объектов культурного наследия. За проект отвечал С. Щербаков. Высота – 17,5 метра. Памятник освятил патриарх Кирилл. Владимир держит в одной руке высокий крест, а другу положил на меч, находящийся в ножнах.
«Покорителям космоса»
Монумент, посвященный достижениям советской космической отрасли, открыли в Останкинском районе в 1964 году. 107-метровая стела с ракетой на конце устремляется в небо. Выполнена из титана. От монумента до Останкинского проезда тянется Аллея космонавтов. Вдоль дорожки установлены памятники в честь выдающихся представителей отечественной космонавтики, включая В. Терешкову, П. Беляева и А. Леонова.
Памятник Юрию Долгорукому
Год установки – 1954, местоположение – Тверская площадь. Скульптурная группа – С. Орлов, Н. Штамм, А. Антропов. Поскольку неизвестно, как выглядел князь, памятник представляет собой могучего богатыря, сидящего на коне. Он указывает рукой на место, где стоит заложить крепость, хотя доподлинно неизвестно, при нём ли её построили. Вариант монумента принимал лично Сталин, и даже внёс некоторые правки.
Памятник маршалу Жукову
Появился на Манежной площади в 1995 году. Авторы – В. Клыков и Ю. Григорьев. Высота – 6 метров. Маршал изображён на коне, таким он предстал на первом Московском параде. Под копытами его лошади – фашистский штандарт. Внешность и выправку Жукова удалось передать максимально достоверно. Планировалось установить памятник на Красной площади, но ЮНЕСКО не позволяет вносить изменения в объекты культурного наследия.
Царь-колокол
Впервые упоминается в 1737 году. Расположен на территории Кремля на Ивановской площади. Никогда не устанавливался на храм. Отливался в специальной яме неподалёку от места, где находится до сих пор. Работы по созданию колокола сопровождались различными ЧП: от смерти ответственного за литьё до пожара. Причина появления внушительной трещины – попадание влаги на раскалённый металл.
Царь-пушка
Отлита в 1586 году в кремлёвских оружейных мастерских. Изначально стояла у Лобного места. Сейчас входит в фонды Музея артиллерийских орудий XVI-XIX веков и установлена на Ивановской площади. Длина – 5,34 метра, вес – немногим менее 40 т. Пушка никогда не участвовала в боевых действиях. Один раз её привели в боевую готовность, когда крымский хан привёл войска к городу. Лежащие рядом ядра – бутафория для создания образа.
Лобное место
Первое упоминание – 1549 год. Располагается на Красной площади и является памятником средневекового русского зодчества. Выложенное кругом возвышение со ступеньками предназначалось для оглашения царских указов. Также его использовали в знаковых для города мероприятиях и при совершении крестных ходов. В современной России украшается в некоторые даты, например, на День победы.
Памятник Юрию Гагарину
Находится на одноименной площади с 1980 года. Проектная группа – П. Бондаренко, А. Судаков, Я. Белопольский, Ф. Гажевский. Высота – 10 метров. авторы хотели, чтобы памятник было видно с МКАДАа. Изготовлен из титана. Гагарин получился немного фантастичным, как и его подвиг. У основания скульптуры установлена копия корабля «Восток». Именно на нём прославленный космонавт совершил первый полёт в космос.
«Дорогу утятам!»
Располагается в сквере у Новодевичьего монастыря с 1991 года. Скульптор – Ш. Ненси. Бронзовая скульптурная композиция иллюстрирует произведение Роберта МакКлоски. Оригинал открыт в Бостоне в 1941 году, а копия была подарена Барбарой Буш Раисе Горбачёвой. После её установки вандалы украли нескольких утят, и Ненси восстановила свою работу, и в 2000 году состоялось новое торжественное открытие.
«Дети — жертвы пороков взрослых»
Открыт в 2001 году на Болотной площади. Композиция стоит из 15 фигур. Тёмные статуи, стоящие полукругом – взрослые, каждый из которых представляет собой один из 13 пороков. В центре – пара детей, играющих с мячом, чьи фигуры покрыты позолотой. По задумке автора М. Шемякина так изображается негативное влияние старшего поколения на младшее. Многие не согласны: памятник кажется посвящённым порокам, а не детям.
Памятник Юрию Никулину (на Цветном бульваре)
Установлен на Цветном бульваре в 2000 году. Композиция состоит из фигуры артиста и автомобиля-кабриолета. Скульптор Рукавишников хотел создать следующую картину: молодой Никулин только что вышел из припаркованной машины и направляется к цирку. Отливали статую Никулина в России, а авто – в Италии. Первоначальная задумка – разместить памятник на проезжей части, но в ГИБДД не дали добро.
Памятник Михаилу Кутузову
Проект памятника полководцу планировали реализовать ещё перед революцией. Помешали смена власти и недостаток финансирования. Открытие всё же состоялось в 1973 году около музея-панорамы «Бородинская битва». Скульптор – Н. Томский, архитектор – Л. Голубовский. На полководце парадный мундир, он сидит на коне. По бокам массивного постамента – бронзовые горельефы. Каждую из фигур отличает особая точность в деталях.
«Прощание славянки»
Установлен между путями и здание Белорусского вокзала в 2014 году. Скульпторы – С. Щербаков и В. Молокостов. Две фигуры – мужчина-солдат и провожающая его женщина – символ верности друг другу и преданности долгу. Напрямую ассоциируется с одноимённым маршем и имеет сходство со скульптурной композицией «Прощание». После открытия выяснилось, что памятник украшен двумя немецкими винтовками, которые оперативно спилили.
Памятник Кириллу и Мефодию
Находится на Лубянском проезде с 1992 года. Скульптор – В. Клыков, архитектор – Ю. Григорьев. Кирилл и Мефодий держат крест, который выше их роста, свиток и писание. При том, что памятник посвящён славянской письменности, в надписях на нём сделано несколько ошибок, пропущена буква в алфавите, не употребляется титла. Это не помешала композиции стать культовой. Около памятника проводится фестиваль славянской культуры.
Памятник Александру Суворову
Стоит на одноименной площади. Недалеко располагается суворовское училище. Открыт в 1982 году. Скульптор – О. Комов, архитектор – В. Нестеров. Высота скульптуры вместе с постаментом – около 4 метров. Суворов одет в мундир, в руках у него подзорная труба, а на груди орден. Авторам удалось добиться портретного сходства и придать чертам полководца обаяние, которое ему и в реальности было свойственно.
Памятник Владимиру Высоцкому
Установлен на Страстном бульваре в 1995 году. Автор проекта – Г. Распопов. У Высоцкого за спиной гитара, руки раскинуты, а смотрит он в небо. Однажды Владимир Семёнович сказал, что ему никогда не поставят памятник у Петровских ворот. Видимо, опровергая этот тезис, и выбрали место для скульптуры. В дни рождения и смерти певца около памятника собираются поклонники его творчества.
Памятник Александру II Освободителю
Открытие состоялось в 2005 году. Находится вблизи Храма Христа Спасителя, лицом к которому и повёрнут. Место выбрано не случайно: император внёс вклад в строительство храма. Создатели памятника – А. Рукавишников, И. Воскресенский, С. Шаров. На Александре II военный мундир, а позади пара львов и колоннада. Освободителем его называют по ряду причин, в том числе за отмену крепостного права.
Памятник Владимиру Ленину
Скульптурная композиция установлена на Калужской площади в 1985 году. Авторы – Г. Макаревич, Л. Кербель, Б. Самсонов, В. Федоров. Самый высокий и массивный памятник Ленину в столице. Его высота составляет 22 метра. Отливался в Санкт-Петербурге из бронзы. У основания постамента – многочисленные фигуры солдат, матросов и рабочих. Среди них выделяется женщина на фоне флага – символ революции.
Памятник Владимиру Маяковскому
Установка прошла в 1958 году на площади, названной в честь поэта. Скульптор – А. Кибальников, архитектор – Д. Чечулин. Памятник заложили ещё до войны, но работы прекратились на время. Бронзовый Маяковский стоит на гранитном постаменте в распахнутом пиджаке, и как будто читает стихи. С момента открытия монумент привлёк внимание любителей поэзии, которые устраивали тут встречи.
Памятник Фёдору Достоевскому
Расположен у Российской государственной библиотеки с 1997 года. Скульптор – А. Рукавишников. Памятник изготовлен из бронзы и помещён на гранитный постамент. Достоевский изображён в неудобной позе. Этим автор проекта хотел выразить неумение писателя найти себе место среди обыденного, его желание копнуть глубже. Народные названия композиции – «памятник геморрою» и «на приёме у проктолога».
Памятник Александру I
Год основания – 2014. Месторасположения – Александровский сад. Авторы – С. Щербаков и И. Воскресенский. Императора изобразили в парадной форме с накинутым плащом и шпагой в руках, а под его ногами – вражеское оружие. Бронзовые барельефы отсылают к важным вехам правления Александра I. Среди прочего они показывают события Бородинской и других битв Отечественной войны 1812 года.
Памятник Булату Окуджаве
Установлен в 2002 году в Плотниковом переулке, недалеко от места, где поэт жил. Скульптор – Г. Франгулян. Бронзовая фигура высотой 2,5 метра располагается перед небольшой аркой – частью композиции. Эта арка олицетворяет московский дворик недавнего прошлого, утраченную атмосферу города. Критиками памятник оценён неудовлетворительно из-за внешнего вида и несоответствия образу Окуджавы.
Памятник Александру Грибоедову
Открыт к 130 годовщине со дня смерти писателя в 1959 году. За проект отвечали А. Мануилов и А.Заварзин. В качестве места установки выбрали Чистопрудный бульвар, так как Грибоедов жил недалеко отсюда на Мясницкой улице. Памятник стоит на высоком постаменте с как бы приоткрытой ширмой. В нижней его части изображены герои самого популярного произведения писателя «Горе от ума».
Памятник Петру Чайковскому
Проект доверили Вере Мухиной, которая ранее уже делала бюст композитора. Она хотела изобразить Чайковского в полный рост и дирижирующим. Но такой вариант потребовал большого пространства и от него отказались. Законченный памятник долго не мог пройти все комиссии. В итоге, скульптура композитора в сидячем положении появилась перед Московской государственной консерваторией в 1954 году.
Памятник Муслиму Магомаеву
Располагается в сквере, названном в честь певца. Место установки находится недалеко от посольства Азербайджана и от квартиры, где жил Магомаев. Автор – А. Рукавишников. Открытие состоялось в 2011 году. Вдова артиста настояла, чтобы авторы изобразили Магомаева молодым, ведь именно таким он запомнился зрителям и слушателям. Фигуру певца установили на постамент. Общая высота композиции – 4,5 метра.
Памятник Николаю Гоголю
Находится на одноименном бульваре. Открыт в 1952 году в сотую годовщину со дня смерти писателя. На этом месте уже ранее стоял другой памятник Гоголю, но его переместили в мемориальный дом-музей. По одной из версий прежний монумент не нравился Сталину, и именно он настоял на замене. Вождь не хотел видеть «скорбную» фигуру, когда ехал из Кремля на дачу. Так появился «весёлый» Гоголь работы скульптора Н. Томского.
Памятник Сергею Есенину
Установлен на Тверском бульваре в 1995 году. Скульптор – А. Бичуков. Фигура Есенина отлита из бронзы, а постамент, имеющий ступеньки, каменный. Вид, который придали поэту, характеризуется фразой «душа нараспашку». Он изображён в расслабленной позе, его рубашка расстегнута. Вблизи находится Пегас – отсылка к названию кафе, где часто собирались представители Серебряного века.
Памятник Тарасу Шевченко
Основан в 1964 году. За проект отвечали Ю. Синькевич, А. Фуженко, М. Грицюк. На время покидал привычное место у гостиницы «Украина», так как был на реставрации. Вернулся в 2014 году. Бронзовое изваяние имеет высоту 5,6 метра. Скульпторы старались придать поэту «окрылённый» вид. Для этого его одели в шинель-крылатку, а также установили на необычный продолговатый постамент, имеющий возвышение.
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Экскурсионный автобус.
- Посмотрите направо. Это памятник А.С.Пушкину
- А! Знаю! Это который "Му-му" написал!
- Нет! Что вы?! "Му-му" написал Тургенев.
- ...Не понял... Почему это "Му-му" Тургенев написал, а памятник какому-то Пушкину поставили?!!