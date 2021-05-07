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Исторические и современные памятники Москвы

Исторические и современные памятники Москвы (36 фото)

Автор:
07 мая 2021 09:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: Москва   в мире   интересно   красота   памятник   фото   
38
36

Москва, как столица государства с внушительной историей, неразрывно связна со многими знаковыми событиями и выдающимися личностями. В их честь во все времена в городе появлялись памятники на любой вкус. На улицах и площадях, в скверах и парках можно найти как монументы прошлого, вроде памятника Юрию Долгорукому, так и современные, например, памятник Владимиру Великому.

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Метки: Москва   в мире   интересно   красота   памятник   фото   
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2  комментария
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10k
ss 45 минут назад
Анекдот:
Экскурсионный автобус.
- Посмотрите направо. Это памятник А.С.Пушкину
- А! Знаю! Это который "Му-му" написал!
- Нет! Что вы?! "Му-му" написал Тургенев.
- ...Не понял... Почему это "Му-му" Тургенев написал, а памятник какому-то Пушкину поставили?!!
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10k
Енот Полиграфович 13 минут назад
Памятник Петру I(ощущение что- Гулливеру, привезшему декларацию независимости в страну лилипутов- здоровый такой дядька на маленьких таких корабликах)-вообще как на корове седло. Было бы понятно если бы он был в Питере или Воронеже...но в Москве...в честь 300 летия флота??? ...Нет памятника воинам локальных войн что стоит перед музеем ВС РФ( по факту музей ВС СССР), нет памятника из кадра фильма "Офицеры"...да и Москва не ощущается без памятника Феликсу Дзержинскому...
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