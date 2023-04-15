В Рязани металлоприёмщики поставили страшно красивый памятник

Будет три реплики, если так можно сказать, памятникам, посвящённых войне: Тыл - фронту, Родина-мать и Воин-освободитель. Там ж/д переезд, раньше все водители игнорировали правило притормаживать перед путями, а теперь волей-неволей останавливаются, чтобы посмотреть на памятник, есть польза.



Мы не хотели ни в коем случае высмеивать. Честно говоря, они получились достаточно страшными. Может кто-то и увидит высмеивание, но передать металлом близко к оригиналу невозможно. По-другому при всем желании не получилось. Это же изделия, которые ранее чем-то служили – подшипники, шкворень и так далее».



Он также отметил, что металлическая статуя стоит на частной земле, поэтому с администрацией ничего не согласовывали.