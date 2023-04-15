В Рязани металлоприёмщики поставили страшно красивый памятник

В сети его тут же раскритиковали, посчитав издевательством над великим монументом из Магнитогорска «Тыл – фронту».
Представитель компании, которая возвела статую, сообщил, что в ближайшее время появятся ещё два памятника в таком стиле.
Будет три реплики, если так можно сказать, памятникам, посвящённых войне: Тыл - фронту, Родина-мать и Воин-освободитель. Там ж/д переезд, раньше все водители игнорировали правило притормаживать перед путями, а теперь волей-неволей останавливаются, чтобы посмотреть на памятник, есть польза.
Мы не хотели ни в коем случае высмеивать. Честно говоря, они получились достаточно страшными. Может кто-то и увидит высмеивание, но передать металлом близко к оригиналу невозможно. По-другому при всем желании не получилось. Это же изделия, которые ранее чем-то служили – подшипники, шкворень и так далее».
Он также отметил, что металлическая статуя стоит на частной земле, поэтому с администрацией ничего не согласовывали.
Источник:
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- Необычный маленький остров под Рязанью
- Памятник, которого больше нет
- Исторические и современные памятники Москвы
- Двое мужчин в Волгограде отпилили от памятника часть на металлолом
Такие «остроты» пишут те, кто сам ни копейки не передал.
Поцелует пусть корму
Написавшего сей стих
Автор не осудит их .