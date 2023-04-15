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В Рязани металлоприёмщики поставили страшно красивый памятник

В Рязани металлоприёмщики поставили страшно красивый памятник

Автор:
15 апреля 2023 10:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: Рязань   красота   металл   металлоприёмщики   памятник   фото   
97
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В сети его тут же раскритиковали, посчитав издевательством над великим монументом из Магнитогорска «Тыл – фронту».

Представитель компании, которая возвела статую, сообщил, что в ближайшее время появятся ещё два памятника в таком стиле.

Будет три реплики, если так можно сказать, памятникам, посвящённых войне: Тыл - фронту, Родина-мать и Воин-освободитель. Там ж/д переезд, раньше все водители игнорировали правило притормаживать перед путями, а теперь волей-неволей останавливаются, чтобы посмотреть на памятник, есть польза.

Мы не хотели ни в коем случае высмеивать. Честно говоря, они получились достаточно страшными. Может кто-то и увидит высмеивание, но передать металлом близко к оригиналу невозможно. По-другому при всем желании не получилось. Это же изделия, которые ранее чем-то служили – подшипники, шкворень и так далее».

Он также отметил, что металлическая статуя стоит на частной земле, поэтому с администрацией ничего не согласовывали.

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Метки: Рязань   красота   металл   металлоприёмщики   памятник   фото   
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2  комментария
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12k
GROMOZEKA Полчаса назад
«Какой тыл, такое и передаём фронту, видимо», пишут местные жители

Такие «остроты» пишут те, кто сам ни копейки не передал.
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1k
Виктор Глущенко 11 минут назад
А не нравится кому
Поцелует пусть корму
Написавшего сей стих
Автор не осудит их .
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Infinite

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