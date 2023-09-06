«Добрый и светлый»: в Москве торжественно открыли памятник Юрию Шатунову

Автор скульптуры Виктория Тищенко сказала, что с детства она знала песни Юры Шатунова. Она считает, что у него положительный и добрый образ. Когда ей позвонили с предложением, у нее сразу появился образ простого русского парня, «доброго и светлого».

Тищенко также добавила, что инициаторами создания памятника были близкие музыканта. Они стали организаторами конкурса и предложили ей в нем принять участие. Виктория описывает скульптуру так: «Это концертный образ, певец стоит на сцене с микрофоном в классической позе на концерте и смотрит поверх зала».