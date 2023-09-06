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«Добрый и светлый»: в Москве торжественно открыли памятник Юрию Шатунову

«Добрый и светлый»: в Москве торжественно открыли памятник Юрию Шатунову

Автор:
06 сентября 2023 09:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Юрий Шатунов   кладбище   памятник   певец   скульптура   фото   
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Памятник певцу, экс-солисту группы «Ласковы май» Юрию Шатунову установили на Троекуровском кладбище в Москве.

Сегодня, 6 сентября, Шатунову могло бы исполниться 50 лет.

Автор скульптуры Виктория Тищенко сказала, что с детства она знала песни Юры Шатунова. Она считает, что у него положительный и добрый образ. Когда ей позвонили с предложением, у нее сразу появился образ простого русского парня, «доброго и светлого».


Тищенко также добавила, что инициаторами создания памятника были близкие музыканта. Они стали организаторами конкурса и предложили ей в нем принять участие. Виктория описывает скульптуру так: «Это концертный образ, певец стоит на сцене с микрофоном в классической позе на концерте и смотрит поверх зала».



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Метки: Видео   Юрий Шатунов   кладбище   памятник   певец   скульптура   фото   
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10  комментариев
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542
ruslan d 56 минут назад
А что он такого сделал ?
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4k
Наталья Полчаса назад
Очень похоже
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1k
Потому что я Алёша 52 минуты назад
Вот это хороший скульптор, без этих... Я так вижу, какивсе видит. Высоцкому бы у него заказали еще.
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Anarasius

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