«Добрый и светлый»: в Москве торжественно открыли памятник Юрию Шатунову

Памятник певцу, экс-солисту группы «Ласковы май» Юрию Шатунову установили на Троекуровском кладбище в Москве.
Сегодня, 6 сентября, Шатунову могло бы исполниться 50 лет.
Автор скульптуры Виктория Тищенко сказала, что с детства она знала песни Юры Шатунова. Она считает, что у него положительный и добрый образ. Когда ей позвонили с предложением, у нее сразу появился образ простого русского парня, «доброго и светлого».
Тищенко также добавила, что инициаторами создания памятника были близкие музыканта. Они стали организаторами конкурса и предложили ей в нем принять участие. Виктория описывает скульптуру так: «Это концертный образ, певец стоит на сцене с микрофоном в классической позе на концерте и смотрит поверх зала».
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И вдруг такая "народная любовь"...
Скорее всего это просто ностальгический "плач по детству". Ну, вы ведь знаете про траву и деревья, что были раньше. Другого объяснения я этой "народной любви" не нахожу.