Рисовые поля и Казанский кремль: 20 прекрасных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

На данный момент в Список Всемирного наследия входят свыше 1100 объектов, и этот перечень постоянно пополняется: в целях уберечь что-то люди просят ЮНЕСКО включить это место в их список. Все объекты можно условно поделить на природные, культурные и смешанные. В программе участвуют 193 страны. В России пока 30 объектов, которые входят в Список, но гораздо больше ждут своего утверждения. Лидирует же по количеству защищенных мест Италия. Мы хотим показать 20 мест, которые ЮНЕСКО взяла под свое крыло.

Мон-Сен-Мишель, Франция

Это небольшой гранитный остров, на котором стоит непреступная крепость. В прошлом дойти до острова можно было только во время отлива, а все остальное время он окружен водой. Сейчас же путь к крепости ведет мост и дамба. С Мон-Сен-Мишелем связано немало легенд: считается, что там архангел Михаил одолел дракона, облик которого принял Люцифер, а еще ходят слухи, что именно в этом замке спрятан Святой Грааль, дарующий бессмертие.