Рисовые поля и Казанский кремль: 20 прекрасных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

В стремлении сохранить мир для будущих потомков ЮНЕСКО выбирает разные объекты, которым присваивает особый статус. Предлагаю для вас 20 таких мест: от уникальных озер и гор до старинных замков и памятников.
На данный момент в Список Всемирного наследия входят свыше 1100 объектов, и этот перечень постоянно пополняется: в целях уберечь что-то люди просят ЮНЕСКО включить это место в их список. Все объекты можно условно поделить на природные, культурные и смешанные. В программе участвуют 193 страны. В России пока 30 объектов, которые входят в Список, но гораздо больше ждут своего утверждения. Лидирует же по количеству защищенных мест Италия. Мы хотим показать 20 мест, которые ЮНЕСКО взяла под свое крыло.
Мон-Сен-Мишель, Франция
Это небольшой гранитный остров, на котором стоит непреступная крепость. В прошлом дойти до острова можно было только во время отлива, а все остальное время он окружен водой. Сейчас же путь к крепости ведет мост и дамба. С Мон-Сен-Мишелем связано немало легенд: считается, что там архангел Михаил одолел дракона, облик которого принял Люцифер, а еще ходят слухи, что именно в этом замке спрятан Святой Грааль, дарующий бессмертие.
Пирамиды в Гизе, Египет
Из прошлых семи чудес света сохранились только эти древние строения, созданные как огромные усыпальницы для правителей египетской земли. Кстати, все пирамиды были возведены на западном берегу Нила, где заходит солнце и где, по мнению египтян, вход в царство мертвых.
Колыбель человечества, ЮАР
Не стоит обращать внимание на такой скромный вход, ведь самое главное в этом памятнике скрыто внизу: более 450 км² известняковых пещер, где были найдены окаменелые останки первых людей. Кроме того, в «колыбели» много интерактивных программ и выставок, которые позволяют лучше понять, как зарождались люди на планете и чего они достигли за свой срок.
Национальный парк Цинги-де-Бемараха, Мадагаскар
Забавно, но именно среди этих острых шпилей чаще всего можно встретить лемуров.
Тегалаланг, Индонезия
Это рисовые террасы, которые находятся в центре острова Бали и являются одной из главных его достопримечательностей. Сидеть в беседке, ощущать легкий бриз моря и пить кофе под рассказы гидов о древней и прекрасной истории риса в Индонезии — что может быть прекрасней?
Национальный парк Рапа-Нуи, Чили
Он находится на острове Пасхи и славится моаи, каменными скульптурами, которые были возведены местными рапануйцами больше 12 столетий назад.
Кольцевая зона канала, Амстердам
Эти каналы XVII века представляют собой целую сеть. Они были созданы как связь между старым городом Сингельграхтом и новым портом, Амстердамом.
Казанский кремль, Россия
Это самая древняя часть города, состоящая из целого комплекса значимых построек. Там началась история Казани и там слились воедино два народа и две религии.
Стоунхендж, Великобритания
Эти древние мегалиты, соединенные вместе в причудливый круг, на протяжении нескольких тысяч лет не могут раскрыть главную свою тайну: кто и зачем их возвел?
Кижи, Россия
Это карельское чудо русского зодчества, которое полностью сделано из дерева.
Саграда Фамилия, Испания
Искупительный храм Святого Семейства в Испании считается одним из самых сложных и прекрасных соборов в мире.
Тадж-Махал, Индия
Глядя на этот прекрасный дворец из белого известняка, трудно поверить, что это усыпальница, возведенная Великими Моголами.
Московский кремль и Красная площадь, Россия
На протяжении многих столетий это место было резиденцией русских правителей и свидетелем многих важных событий в истории страны.
Доломитовые Альпы, Италия
Этот горный массив является популярным местом для туристических походов.
Колизей, Италия
Этот амфитеатр мог вместить около 70 000 зрителей в прошлом и был свидетелем гладиаторских сражений, спортивных соревнований, театральных выступлений, важных речей правителей.
Великая китайская стена, Китай
Это огромная древняя постройка, которая до сих является символом Китая, свидетельствуя о его несгибаемости и могуществе.
Кастильо Сан-Фелипе-дель-Морро, Пуэрто-Рико
Эта крепость напоминает вечного стража, который стоит на высоком холме и оберегает остров от захватчиков со стороны моря.
Плато Путорана, Россия
Это место в Красноярском крае, где находится одноименный заповедник, защищающий редкие виды животных, уникальную растительность, природу. Интересно, что на площади в 1 800 000 га работают всего 28 человек.
Эль-Хазне, Иордания
Храм в скальном городе Петра, который вырезали в скале. Он является одним из новых чудес света и встречает много туристов каждый день, хотя стоимость тура считается одной из самых высоких в мире.
Озеро Байкал, Россия
Это самое глубокое озеро на планете и крупнейший резервуар с пресной водой. Неудивительно, что ООН и ЮНЕСКО хотят сохранить его для будущего.
Источник:
АНТИФИШКИ
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