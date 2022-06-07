"Валуев - потомок древних гигантов, а ракеты не летают в космос": Юрий Лоза снова открывает тайны Вселенной

Юрий Лоза - убежденный плоскоземельщик, о чем знают, пожалуй, все пользователи рунета. На этот раз певец и композитор подробно рассказал о своих умозаключениях в программе "Алена, блин!" и сумел не на шутку заинтриговать ведущую.
Музыкант Юрий Лоза неоднократно рассказывал, что Земля не может иметь шарообразную форму. Убежденный сторонник теории плоской Земли в интервью YouTube-каналу «Алена, блин» поведал, почему абсолютно убежден в своих выкладках.
По мнению композитора, правду скрывают от общественности, иначе пришлось бы нести ответственность за все деяния человечества перед планетой. Ракеты никогда не летали в космос, а на край Земли нельзя прилететь, т.к. туда не пускают.
Певец, похоже, знает ответы на все вопросы. В частности, он уверен, что Валуев и Гамова - люди очень высокого роста - потомки древней цивилизации.
Вообще, интервью с Юрием Лозой затронуло множество тем - и эстрадных, в том числе. Композитор объяснил, почему не считает Моргенштерна профессиональным артистом, за что собирается судиться с Первым каналом. Для желающих посмотреть интервью целиком - ссылка ниже. Но, ручаемся, что таких круглых глаз у ведущей во время рассуждения Лозы о шоу-бизнесе не демонстрировала. Что там какой-то Моргенштерн по сравнению с плоской Землей и гигантом Валуевым!
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АНТИФИШКИ
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Это просто вежливое объяснение похожести того же Валуева на прямого прародителя человечества по Дарвину, с таким же содержанием в голове.