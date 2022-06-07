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"Валуев - потомок древних гигантов, а ракеты не летают в космос": Юрий Лоза снова открывает тайны Вселенной

"Валуев - потомок древних гигантов, а ракеты не летают в космос": Юрий Лоза снова открывает тайны Вселенной

Автор:
07 июня 2022 07:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алена блин   валуев   видео   интервью   космос   лоза   плоская земля   плоскоземельщики   ток шоу   шоу бизнес   
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Юрий Лоза - убежденный плоскоземельщик, о чем знают, пожалуй, все пользователи рунета. На этот раз певец и композитор подробно рассказал о своих умозаключениях в программе "Алена, блин!" и сумел не на шутку заинтриговать ведущую.

Музыкант Юрий Лоза неоднократно рассказывал, что Земля не может иметь шарообразную форму. Убежденный сторонник теории плоской Земли в интервью YouTube-каналу «Алена, блин» поведал, почему абсолютно убежден в своих выкладках.


По мнению композитора, правду скрывают от общественности, иначе пришлось бы нести ответственность за все деяния человечества перед планетой. Ракеты никогда не летали в космос, а на край Земли нельзя прилететь, т.к. туда не пускают.



Певец, похоже, знает ответы на все вопросы. В частности, он уверен, что Валуев и Гамова - люди очень высокого роста - потомки древней цивилизации.



Вообще, интервью с Юрием Лозой затронуло множество тем - и эстрадных, в том числе. Композитор объяснил, почему не считает Моргенштерна профессиональным артистом, за что собирается судиться с Первым каналом. Для желающих посмотреть интервью целиком - ссылка ниже. Но, ручаемся, что таких круглых глаз у ведущей во время рассуждения Лозы о шоу-бизнесе не демонстрировала. Что там какой-то Моргенштерн по сравнению с плоской Землей и гигантом Валуевым!


Источник:

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Метки: Алена блин   валуев   видео   интервью   космос   лоза   плоская земля   плоскоземельщики   ток шоу   шоу бизнес   
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36  комментариев
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1k
Tabas_co 2 часа назад
Интересно, а на "Фишках" есть плоскоземельщики? Ну то есть считающие, что Лоза - прав.
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0
sanya 16 минут назад
Идиот!
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2k
cfhfwby 18 минут назад
"...В частности, он уверен, что Валуев и Гамова - люди очень высокого роста - потомки древней цивилизации..."
Это просто вежливое объяснение похожести того же Валуева на прямого прародителя человечества по Дарвину, с таким же содержанием в голове.
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1k
lobster 20 минут назад
А может плоскоземельщиков не существует? Может это просто стёб, который мы не выкупаем?
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201
дмитрий 23 минуты назад
земля имеет форму жопы!
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2k
alex5450 24 минуты назад
Странно одно - Лоза при всех его талантах до сих пор не является помощником или консультантом руководителя какого нибудь комитета в Думе.
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37k
KiploksAKS Полчаса назад
Как скучно я живу.
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3k
Romario Полчаса назад
Если это стёб, то молодец! Хорошо троллит. Но если он так действительно думает, то человека надо лечить ) Не туда его плот повернул, видимо, где-то радиации нахватался по пути или может всему виной какие-то другие вещества, расширяющие сознание.
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1k
Leonid 37 минут назад
Он правда так думает или всё-таки пора его в дурку сдавать?!
дебила кусок
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0
Tosha 42 минуты назад
Земля реально плоская,просто натянутая на шар.
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13k
ss Час назад
Баба на Киркорова похожа... А Лоза на дурака. Впрочем нет, он не похож. Это он и есть.
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25k
SerGProS 2 часа назад
Сумел ведь Юрка-языкастый округлить глаза девице!Та, наверное, кончила от удивления раз 5.
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27
enot.pihun 2 часа назад
Вроде бы и репертуар у Лозы обширен. Помню как мой батька целую коллекцию виниловых пластинок с Лозой собрал. Но запомнился он одной единственной песней про плот и теперь ещё этой вот ахинеей. Как говорится, кто на что способен - тот того тем и так.
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10k
.Атеист. 2 часа назад
побывал я на их сайте одном, там , мляха-муха, целых 200 доказательств есть что земля плоская. Капец. О физике они явно не слышали)) Такого бреда я давно не читал. Вот реально, либо тролли такие, либо полные де6илы.
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25k
Киры4 2 часа назад
Поплыл бы уже спокойно на плоту к краю земли с великанами, а потом нам всем рассказал и видео материал предоставил. А так, пи...ть не мешки ворочить.
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104
Dee78 2 часа назад
Народ про него не вспоминает уже, нового ничего нет с его стороны, вот и несёт пургу, чтоб хоть как-то про него говорили
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2k
Григорий Водениктов 2 часа назад
земля плоская, её просто на шар натянули
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60k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
его научили открывать рот под определённую тональность музыки и он возомнил себя светочем науки . это все равно что наученная дергать за рычаг кормушки мартышка станет считать себя Нобелевским лауреатом. пел бы про свой плот и дальше . больше ни одной песни его не вспомнить как ни старайся.
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10k
Zемляк 2 часа назад
Инфузория двухмерная
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1k
pinbalist 2 часа назад
Или он дурак или это стёб.
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25k
blus 2 часа назад
Где он достаёт такое забористое?
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