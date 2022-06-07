"Валуев - потомок древних гигантов, а ракеты не летают в космос": Юрий Лоза снова открывает тайны Вселенной

Музыкант Юрий Лоза неоднократно рассказывал, что Земля не может иметь шарообразную форму. Убежденный сторонник теории плоской Земли в интервью YouTube-каналу «Алена, блин» поведал, почему абсолютно убежден в своих выкладках.

По мнению композитора, правду скрывают от общественности, иначе пришлось бы нести ответственность за все деяния человечества перед планетой. Ракеты никогда не летали в космос, а на край Земли нельзя прилететь, т.к. туда не пускают.