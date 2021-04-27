Эту мысль он озвучил в интервью основателю X Prize Foundation Питеру Диамандису. «Да, можно умереть. Будет неудобно, возможно, у вас не будет хорошей еды, и всё такое», - заявил Маск, добавив, что покорение Марса будет трудным и опасным. Однако для этой миссии отберут только добровольцев, и таких людей, по его словам, уже тысячи.