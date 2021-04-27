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"Вероятно, умрет куча людей": Маск заявил о том, что колонизация Марса не обойдется без жертв

"Вероятно, умрет куча людей": Маск заявил о том, что колонизация Марса не обойдется без жертв (6 фото + 1 видео)

Автор:
27 апреля 2021 13:17
Сообщество : Космос
Метки: SpaceX   X Prize Foundation   mask   видео   интервью   колонизация марса   космос   
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Первым людям, отправившимся с миссией на Марс, по словам Маска придется нелегко и, вообще, многие из них погибнут. Но это будет "славное приключение".

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Метки: SpaceX   X Prize Foundation   mask   видео   интервью   колонизация марса   космос   
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45  комментариев
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7k
Перст Указующий 2 часа назад
умереть за мечту... как это в духе советского человека. Сегодня подобные идеи очень непопулярны, в кино - недопустимы, в литературе подвергаются цензуре
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26k
MatveiVainrub Полминуты назад
Я бы рискнул .
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5k
Sergey 5 минут назад
самое главное преодолеть гравитацию земли и выйти за пределы орбиты...а там уже можно вздохнуть спокойно.
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5k
Pravednik84 14 минут назад
Понятное дело что риск огромен... Но вот "славного приключения" как то не вижу. Славное приключение - это когда тебе суп непосолили, или было интересно и безопасно. Некоторые приключения становятся славными после их относительно успешного завершения, но до этого завершения они представляют собой дикий ни разу не похожий на славное приключения пиндец. Планировать "славное приключение" с риском для жизни считаю либо тупостью, либо неправильным переводом.
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5k
TirAn 18 минут назад
Глупость это всё. Загадили свою планету, теперь хотят и Марс загадят. Уже свалка марсоходов.
Сначала дома, на Земле порядок навели бы, засранцы- марсианцы
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7k
djinn 20 минут назад
а что он такого сказал? Все логично- любой полет в космос это риск, даже рутинные полеты на орбиту Земли. Первооткрыватели космоса рисковали и гибли. Тоже с полетом на Луну. Ну а с Марсом ясен пень в разы сложнее. И тем не менее добровольцы найдутся- потому как это возможность вписать свое имя в историю, не говоря уже про деньги. Это такая-же работа как и все остальные: шахтеры рискуют под завалами, дальнобойщики - на трассах, пилоты- в воздухе и т.д.
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14k
vikklu 20 минут назад
Рано ещё о колонизации Марса говорить, да и колонизации как таковой там не создать, нужно преобразовывать атмосферу, а это ну никак с его гравитацией. Возможно, если по технологиям не перейдём на пещеры с дубинками, лет через сотню...
Главное, двигатели создать на принципиально другом виде топлива.
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28k
a.fey 40 минут назад
Я бы после этих слов, на месте астронавтов, которые летают на SpaceX, сто раз подумал, прежде чем лезть в этот пепелац.
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11k
Элитный тигр 41 минуту назад
Ну прямо современная Ванга...
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9k
Николай 42 минуты назад
Такие люди в истории уже были.
Вот один такой, тоже мечтал о медицинских открытиях ради процветания нации
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6k
Pillin Alex 45 минут назад
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1k
Геннадий Николаевич Казаков 49 минут назад
Очевидные вещи говорит товарищ Маск
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3k
portroy 56 минут назад
Пусть у него получится. Хотелось бы увидеть при жизни первых марсиан)))
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145
manul74 portroy Полчаса назад
согласен. тоже хочу еще успеть до этого дожить. До 2030 года пока успеваю. )
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1k
Педигри Час назад
Несмотря на то, что это путешествие будет трудным и опасным, оно может стать "великолепным приключением", считает Маск.

Прилететь и сдохнуть. Вот и всё приключение. Романтика!
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700k
Result Автор поста Педигри Час назад
Хорошо, если прилететь, а не уйти к правотцам во время пути.
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2k
Ivan Result Час назад
У самурая нет цели только путь, а путь самурая это смерть
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3k
Vasiliy Pakazyava Час назад
Ясен пень, билет то в один конец
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6k
vitenok Час назад
На дурака не нужен нож, ему с три короба наврёшь, и делай с ним что хошь...
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10k
Чингачгук Час назад
Зато при полётах на Луну не погиб ни один астронавт!
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5k
Sergey Чингачгук 3 минуты назад
да, с первой же попытки они добрались на аппарате, собранном из гавна и палок
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572
LisA Чингачгук Минуту назад
при полетах нет, при подготовке да
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564
taxcop 2 часа назад
Пост из сериии: «А как бы вы закончили гоголевский Ревизор?.
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152k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Сам пусть пробздится до Марса, они от радиации желто-зеленые уже туда прилетят, плюс дерьмовая еда химическая в брикетах всяких.
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3k
Слава Андреев 2 часа назад
Неясно одно. Зачем это нужно? Проще и дешевле в пустыне построить такие города. Под куполом. Или на серверном полюсе. Если нужна мерзлота. Зачем тратить столько денег. Что бы на марсе жил , хотяб один человек. Я же молчу. Про сотню людей.
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1k
Фидель Слава Андреев 2 часа назад
Согласен, не мешало бы на нашей планете в пустыне или на полюсе,но не в бункере как сейчас,сразу будет видно что не учли и смертей избежать можно
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4k
Lola Kostick 59 минут назад
Ага, частник...а вы из поста в пост - совсем не пропагандон.
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9k
Kostick Lola 42 минуты назад
хворая, мы про маска говорим. ок, жлобса в джёппу пихнули. а где реальные достижения диточек озёрного кооператива? там то сказочные поджопник такой, билли и не мечтал) и что про конторку из куппертино скажешь? откуда такая капитализация и доходы? газстрёму и роснефти, как до солнца.
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145
manul74 Слава Андреев Полчаса назад
Зачем было изобретать колесо? и так все было норм. Били мамонтов, мясо жрали. Все было. А теперь купи авто, купи страховку. Но ТО сьезди, резину купи. Я уж не говорю деньги на бензин уходят. Дешевле ножками ходить. да и здоровичка больше будет. Животик плоский.
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1k
Bart_S Kostick 6 минут назад
Летают достижения, очень быстро летают, так быстро, что наши непартнеры постоянно свои озабоченности выражают и просят им их под контроль отдать. Да и скорее Роскосмос полетит на Марс, чем теславод. Там хотя бы понимают, что для этого надо и работают над эти, а не просто пиротехникой балуются.
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6k
Losha 2 часа назад
Судя по надежности "старшипа" далеко не каждому удастся добраться до Марса даже чучелком или тушкой.
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43k
кот Losha 2 часа назад
ага, летают на б/у-шных ракетах, как нищеброды какие-то. Толи дело наши, рогозинские, всегда новенькие, блестящие! И тюнинга минимум и начинка почти неизменна со времен социализма, - сразу хорошо получились!
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