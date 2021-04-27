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Первым людям, отправившимся с миссией на Марс, по словам Маска придется нелегко и, вообще, многие из них погибнут. Но это будет "славное приключение".
Глава американской компании SpaceX давно и серьзно мечтает колонизировать Марс. Еще в аперле 2016 года Илон Маск подтвердил свое намерение отправить на Красную планету миссию на космическом корабле Crew Dragon. В том же году он заявил, что для подготовки полета на Марс будет достаточно девяти лет. Сейчас, спустя пять лет, бизнесмен от своей идеи отказываться не собирается. Однако он четко понимает, что первые астронавты, отправившиеся с миссией на эту планету, скорее всего умрут. По крайней мере, без жертв в процессе колонизации не обойдется.
Эту мысль он озвучил в интервью основателю X Prize Foundation Питеру Диамандису. «Да, можно умереть. Будет неудобно, возможно, у вас не будет хорошей еды, и всё такое», - заявил Маск, добавив, что покорение Марса будет трудным и опасным. Однако для этой миссии отберут только добровольцев, и таких людей, по его словам, уже тысячи.
Несмотря на то, что это путешествие будет трудным и опасным, оно может стать "великолепным приключением", считает Маск.
Вряд ли кто-то из тех, кто хотел бы стать добровольцем этой миссии, недооценивает последствий своего решения. Несмотря на это, всегда найдутся люди, которые готовы рискнуть своей жизнью. А вы бы, уважаемые фишкяне, полетели в составе миссии, будь такая возможность?
Такие "фанатики" двигают прогресс к новым открытиям и новым технологиям. Что плохого в прогрессе ?— Рос Писдос (@Ros_Pisdos) April 27, 2021
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Сначала дома, на Земле порядок навели бы, засранцы- марсианцы
Главное, двигатели создать на принципиально другом виде топлива.
Вот один такой, тоже мечтал о медицинских открытиях ради процветания нации
Прилететь и сдохнуть. Вот и всё приключение. Романтика!