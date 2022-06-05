Покинутые и запретные острова. Блуждающий Сэйбл, пропавший Сэнди, жуткий остров Кукол и смертельно опасный остров Возрождения

Остров Сэйбл. Фото со спутника, апрель 1994 года

Остров Сэйбл

Небольшой песчаный остров, внешне действительно похожий на саблю или полумесяц, расположился неподалёку от восточного побережья Канады. Его площадь примерно 34 кв. км, а флора и фауна чрезвычайно бедны. Однако за несколько веков после его открытия довольно заурядное место заслужило не просто дурную славу, но и неофициальное прозвище — Северное кладбище Атлантики. Дело в том, что около Сэйбла сталкиваются два крупных течения: тёплый Гольфстрим и холодное Лабрадорское. Из-за этого образуются совершенно непредсказуемые водовороты. Именно поэтому песчаное дно вокруг острова покрыто останками кораблей, встретивших свою судьбу в хаотичных водах Сэйбла. Ещё один фактор, осложняющий навигацию рядом с ним, — то, что из-за буйства местных вод непостоянен и сам остров. Уже в наше время с использованием современных технологий было доказано, что он вымывается с одной стороны и наслаивается с другой. Вычислили, что таким образом остров передвигается со скоростью примерно 200 метров в год, так что его точное местоположение можно определить лишь с использованием спутников. Лишь за последний век Сэйбл перебрался примерно на 20 километров восточнее от своего изначального расположения.

Остров Сэнди

Неподалёку от побережья Австралии Джеймс Кук ещё в 1774 году нанёс на карту небольшой, ничем не примечательный песчаный остров. Чуть позже французские мореплаватели подтвердили, что некий остров примерно с этими координатами действительно имеется. Эта информация просуществовала почти до 2000 года. Однако странности вокруг этого островка накапливались постепенно. Иногда проходящие мимо суда не видели никакого острова даже по точным координатам на картах. В другой раз оказывалось, что увиденная экипажами кораблей земля была вовсе не островом Сэнди, а совершенно другим, расположенным в сотнях километрах от него. За прошедшие годы накопилось немало информации о том, что остров то видели, то нет. Уже в нашем веке была предпринята экспедиция Австралийского Сиднейского Университета с целью поставить точку в истории странного исчезающего острова. С использованием современных технологий, спутников, гидролокаторов и систем глобального позиционирования всё же было доказано — острова Сэнди просто не существует. На его месте простирается лишь бездна глубиной около 1300 метров, а значит, никакого острова здесь быть не может. Сэнди официально был вычеркнут с карт. Это довольно редкое событие: так называемое «закрытие» острова. Однако многие любители паранормального усматривают в произошедшем не банальную ошибку древних мореплавателей, а некий скрытый смысл или же разные потусторонние вмешательства.