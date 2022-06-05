Покинутые и запретные острова. Блуждающий Сэйбл, пропавший Сэнди, жуткий остров Кукол и смертельно опасный остров Возрождения

Море скрывает разные загадки и тайны, но далеко не все из них спрятаны под толщей воды. На осколках суши посреди океанов тоже хватает странностей. Некоторые из этих мест вполне известны, но из-за их дурной славы мало кто отважится их посетить. О нескольких таких островах и пойдёт речь.
Остров Сэйбл. Фото со спутника, апрель 1994 года
Остров Сэйбл
Небольшой песчаный остров, внешне действительно похожий на саблю или полумесяц, расположился неподалёку от восточного побережья Канады. Его площадь примерно 34 кв. км, а флора и фауна чрезвычайно бедны. Однако за несколько веков после его открытия довольно заурядное место заслужило не просто дурную славу, но и неофициальное прозвище — Северное кладбище Атлантики. Дело в том, что около Сэйбла сталкиваются два крупных течения: тёплый Гольфстрим и холодное Лабрадорское. Из-за этого образуются совершенно непредсказуемые водовороты. Именно поэтому песчаное дно вокруг острова покрыто останками кораблей, встретивших свою судьбу в хаотичных водах Сэйбла. Ещё один фактор, осложняющий навигацию рядом с ним, — то, что из-за буйства местных вод непостоянен и сам остров. Уже в наше время с использованием современных технологий было доказано, что он вымывается с одной стороны и наслаивается с другой. Вычислили, что таким образом остров передвигается со скоростью примерно 200 метров в год, так что его точное местоположение можно определить лишь с использованием спутников. Лишь за последний век Сэйбл перебрался примерно на 20 километров восточнее от своего изначального расположения.
Остров Сэнди
Неподалёку от побережья Австралии Джеймс Кук ещё в 1774 году нанёс на карту небольшой, ничем не примечательный песчаный остров. Чуть позже французские мореплаватели подтвердили, что некий остров примерно с этими координатами действительно имеется. Эта информация просуществовала почти до 2000 года. Однако странности вокруг этого островка накапливались постепенно. Иногда проходящие мимо суда не видели никакого острова даже по точным координатам на картах. В другой раз оказывалось, что увиденная экипажами кораблей земля была вовсе не островом Сэнди, а совершенно другим, расположенным в сотнях километрах от него. За прошедшие годы накопилось немало информации о том, что остров то видели, то нет. Уже в нашем веке была предпринята экспедиция Австралийского Сиднейского Университета с целью поставить точку в истории странного исчезающего острова. С использованием современных технологий, спутников, гидролокаторов и систем глобального позиционирования всё же было доказано — острова Сэнди просто не существует. На его месте простирается лишь бездна глубиной около 1300 метров, а значит, никакого острова здесь быть не может. Сэнди официально был вычеркнут с карт. Это довольно редкое событие: так называемое «закрытие» острова. Однако многие любители паранормального усматривают в произошедшем не банальную ошибку древних мореплавателей, а некий скрытый смысл или же разные потусторонние вмешательства.
Фото со спутника по координатам, где должен был бы находиться остров Сэнди. Но на изображении нет ничего, кроме океанских вод
Остров Возрождения
Сегодня это место можно назвать островом только номинально. Он располагался в ныне почти пересохшем Аральском море. История этого острова такова, что лезть туда по доброй воле мало кому захочется. Дело в том, что в 1942 году, во время Второй Мировой войны, на нём был построен полигон для разработки и испытаний биологического и химического оружия. В рамках Холодной войны, развернувшейся между СССР и США, обе стороны проводили исследования любых видов вооружений, которые так или иначе могли бы дать преимущество над соперником. Исследования, проводившиеся здесь, до сих пор засекречены. После развала СССР в 1992 году полигон на острове был закрыт. А спустя ещё некоторое время он вообще оказался на территории другой страны — Казахстана. Чуть позже западные специалисты посетили место бывшей советской лаборатории. По их данным, в пробах из нескольких могильников с захоронёнными останками подопытных животных были обнаружены все еще активные споры возбудителя сибирской язвы. В нулевые годы нашего века остров Возрождения посетили ещё несколько исследовательских групп. Эта территория может представлять опасность, потому что из-за снижения уровня Аральского моря остров Возрождения стал полуостровом и соединяется с материком. А значит, могильники со смертельными возбудителями болезней вполне могут оказаться доступны для посещения обычными людьми, которые могут попасть туда из простого любопытства или же по незнанию.
Бывший остров, а ныне полуостров Возрождения, фото 1994 года
Остров Кукол
Не у всех островов столь зловещая и засекреченная история, как у предыдущего. Однако если остров Возрождения пугает обывателя государственными тайнами и разработкой биооружия, то следующий островок в статье стал жутким благодаря несчастному случаю и усилиям лишь одного человека. На протяжении пятидесяти лет единственным жителем этого небольшого клочка суши, расположенного в канале неподалёку от Мехико, был Хулиан Сантана Барреро. Изгнанный из своей деревни за неординарные религиозные взгляды, он долго жил на острове в одиночестве. Как он сам впоследствии утверждал, в 1950 или 1951 году неподалёку от его острова утонула девочка. Сантана попытался ей помочь, услышав крики, но не успел. Единственное, что он сумел вытащить из воды, была кукла, которая, как он подумал, принадлежала погибшей. Сантана повесил её на дереве неподалёку от места гибели девочки, как память. Впоследствии, по его словам, он начал слышать на острове странные шаги и плач, а по ночам ему якобы являлся призрак девочки и просил ещё кукол. На протяжении почти пятидесяти лет Сантана украшал весь остров куклами. Он добывал их разными способами, но в основном, по его рассказам, просто вылавливал их из воды. Впоследствии из-за того, что дух никак не мог успокоиться, Сантана начал намеренно ломать и уродовать кукол. Сам же Хулиан умер в 2001 году, причём утонул именно в том месте, где когда-то нашёл первую куклу. А остров стал настоящей достопримечательностью и источником различных легенд и ужастиков. За пятьдесят лет на острове собралось более тысячи кукол, развешанных вдоль берегов на деревьях. Многие из них сильно повреждены, и это создаёт ещё более зловещую атмосферу. Остров Кукол стал крайне популярен у туристов после нескольких репортажей о его истории в мировых СМИ. Добраться до него можно только на лодке. Но местные лодочники, зачастую суеверные люди, иногда отказываются плыть туда. В наши дни на острове живёт родственник Сантаны, который поддерживает порядок в этом своеобразном парке под открытым небом. Сам же Остров Кукол стал источником вдохновения для немалого количества книг и фильмов в стиле хоррор.
Висящие на деревьях куклы на Острове Кукол
В морях и океанах нашей планеты на сегодняшний день существуют тысячи островов. Не у всех из них такие интересные истории, как у перечисленных выше. Однако деятельность человечества на водных просторах продолжается, и кто знает, возможно, и в наше время произойдёт нечто загадочное, что сделает тот или иной остров знаменитым на весь мир.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWS
АНТИФИШКИ
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Остров невезения в океане есть
Остров невезения в океане есть
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь
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егэ пишет???