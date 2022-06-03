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15 фото о том, каким был Египет сто лет назад: первые цветные снимки 1920-х годов

15 фото о том, каким был Египет сто лет назад: первые цветные снимки 1920-х годов

Автор:
03 июня 2022 09:14
Сообщество : ФотоМир
Метки: в цвете   египет   интересно   история   сто лет назад   факты   фото   
865
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Повседневная жизнь на египетских улицах, оживленные базары, торговцы и древние храмы, которым несколько тысячелетий: именно таким был Каир со своей удивительной атмосферой и колоритом столетие назад.

История современного Египта началась в XIX веке, когда на престол взошел Мухаммед Али-паша. Он добился независимости от Османской империи, нарастил собственную армию и преобразовал все правительство. А также именно при его правлении и правлении его последователей в Египет начали приезжать европейцы: именно они и изменили облик Каира. К тому же Египет захватил умы жителей многих стран, началась настоящая египтомания: именно в этот период из египетских храмов начали активно вывозить древности.


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К 1920-м годам, когда были сделаны эти фотографии, в Египте проживало больше 200 тысяч иностранцев. Преимущественно среди них были греки, а также итальянцы, французы и англичане. Они внесли корректировки в древнейший город, перестроив некоторые кварталы. Также они создали уголки цивилизации: ими стали большие районы с многоквартирными домами, где было подведено электричество и водопровод. Но при этом сам древний Каир они не решились модернизировать и кардинально менять, надеясь сохранить национальное достояние. Именно в это время активного развития поснимать Каир приехали У. Роберт Мур (W. Robert Moor) и Ж. Жерве-Куртельмон (Gervais Courtellemont). Они снимали для National Geographic, пытаясь запечатлеть повседневную жизнь и улочки Каира, и эти фотографии — одни из первых цветных снимков столицы этой арабской Республики.


Местные ткачи на фоне великих дворцов халифов Фатимидов

У входа во французское консульство

Мужчина смотрит на каирскую цитадель

Торговец подушками и одеялами

Фруктовая лавка

Фиговые деревья в одном из парков Каира

Торговцы шляпами

Вид на мечеть на одной из каирских улочек

Монастырь святой Екатерины, скрытый в Синайских горах

Студенты во дворе мечети аль-Хазар

Женщина, торгующая фруктами на рынке

Пирамиды — единственное сохранившееся чудо света

Торговцы готовят мясо в магазине

Величественные гробницы халифов

Продавец обуви

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в цвете   египет   интересно   история   сто лет назад   факты   фото   
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2  комментария
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6k
ZORRO 21 секунду назад
Здесь находится одна из самых почитаемых православными святынь, Неопалимая купина (не сгорающий куст, по русскому), горящий, но не сгорающий терновый куст, в котором еврейский бог Яхве явился к еврею Моисею, пасшему овец в пустыне близ горы Синай. Когда Моисей подошёл к кусту, чтобы посмотреть, «отчего куст горит огнём, но не сгорает», бог воззвал к нему из горящего куста, призвав вывести народ Израиля из Египта в Обетованную землю.
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11k
Джон Уик 37 минут назад
Это современные фотки?
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