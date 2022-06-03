15 фото о том, каким был Египет сто лет назад: первые цветные снимки 1920-х годов

К 1920-м годам, когда были сделаны эти фотографии, в Египте проживало больше 200 тысяч иностранцев. Преимущественно среди них были греки, а также итальянцы, французы и англичане. Они внесли корректировки в древнейший город, перестроив некоторые кварталы. Также они создали уголки цивилизации: ими стали большие районы с многоквартирными домами, где было подведено электричество и водопровод. Но при этом сам древний Каир они не решились модернизировать и кардинально менять, надеясь сохранить национальное достояние. Именно в это время активного развития поснимать Каир приехали У. Роберт Мур (W. Robert Moor) и Ж. Жерве-Куртельмон (Gervais Courtellemont). Они снимали для National Geographic, пытаясь запечатлеть повседневную жизнь и улочки Каира, и эти фотографии — одни из первых цветных снимков столицы этой арабской Республики.

Местные ткачи на фоне великих дворцов халифов Фатимидов