15 фото о том, каким был Египет сто лет назад: первые цветные снимки 1920-х годов

Повседневная жизнь на египетских улицах, оживленные базары, торговцы и древние храмы, которым несколько тысячелетий: именно таким был Каир со своей удивительной атмосферой и колоритом столетие назад.
История современного Египта началась в XIX веке, когда на престол взошел Мухаммед Али-паша. Он добился независимости от Османской империи, нарастил собственную армию и преобразовал все правительство. А также именно при его правлении и правлении его последователей в Египет начали приезжать европейцы: именно они и изменили облик Каира. К тому же Египет захватил умы жителей многих стран, началась настоящая египтомания: именно в этот период из египетских храмов начали активно вывозить древности.
К 1920-м годам, когда были сделаны эти фотографии, в Египте проживало больше 200 тысяч иностранцев. Преимущественно среди них были греки, а также итальянцы, французы и англичане. Они внесли корректировки в древнейший город, перестроив некоторые кварталы. Также они создали уголки цивилизации: ими стали большие районы с многоквартирными домами, где было подведено электричество и водопровод. Но при этом сам древний Каир они не решились модернизировать и кардинально менять, надеясь сохранить национальное достояние. Именно в это время активного развития поснимать Каир приехали У. Роберт Мур (W. Robert Moor) и Ж. Жерве-Куртельмон (Gervais Courtellemont). Они снимали для National Geographic, пытаясь запечатлеть повседневную жизнь и улочки Каира, и эти фотографии — одни из первых цветных снимков столицы этой арабской Республики.
Местные ткачи на фоне великих дворцов халифов Фатимидов
У входа во французское консульство
Мужчина смотрит на каирскую цитадель
Торговец подушками и одеялами
Фруктовая лавка
Фиговые деревья в одном из парков Каира
Торговцы шляпами
Вид на мечеть на одной из каирских улочек
Монастырь святой Екатерины, скрытый в Синайских горах
Студенты во дворе мечети аль-Хазар
Женщина, торгующая фруктами на рынке
Пирамиды — единственное сохранившееся чудо света
Торговцы готовят мясо в магазине
Величественные гробницы халифов
Продавец обуви
Источник:
АНТИФИШКИ
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