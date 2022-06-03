"Дорога в ад", которая подарила Крису Ри небывалый успех

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Как-то раз, прилетев из Милана в Лондон известный британский музыкант Крис Ри ехал домой. Путь должен был занять примерно 20 минут, но из-за пробки на трассе он стоял больше трёх часов.
Над головой стали летать вертолёты, ситуация становилась невыносимой и музыканту показалось, что призрак его умершей мамы говорит с ним: "Сынок, что ты здесь делаешь? Мой страх за тебя перевернул меня в могиле".
По возвращении домой Ри взял гитару и написал "The Road To Hell". Именно она определила направление нового альбома и стала одним из самых важных хитов в карьере Криса Ри.
Песня из автомобильной пробки отлично подходит для поездки на машине. Сесть перед закатом в автомобиль, включить эту песню о мире, где река "кипит всех ядов, какие только можно себе представить", а гонка за богатством не сулит ничего кроме адской бездны, и ехать куда глаза глядят.
Другая песня из альбома тоже родилась довольно-таки спонтанно. Ри написал "You Must Be Evil" после того, как увидел свою пятилетнюю дочь в слезах. Она посмотрела репортаж о кровавых актах демонстрантов в Южной Африке времён апартеида. Ситуация вдохновила Криса спеть о том, что зверства на телевидении провоцируют и дальнейшее насилие.
Сингл "That’s What They Always Say", который вышел в ноябре 1989 года, рассказывает о людях, которые стремятся сбежать от мрачной реальности: "Завтра будет другой день!"
"Tell Me There’s A Heaven" появился после того, как Крис попытался утешить дочь за ужином, сказав ей, что убитый человек оказывается в раю. МУзыкант хотел спать также, как ребёнок - крепко и спокойно: "Я видел, как стремительно мир скатывается в ужас. И хотел бы, чтобы кто-нибудь сказал мне, что рай существует".
Последней композицией в альбоме "Дорога в ад" стал "Texas" - спокойная песня, которая говорит о желании сбежать из города и спрятаться где-то в сельской глубинке, дальше от злых людей, лондонского смога, страшных новостей. Песня актуальна и сейчас.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Но плюс за Криса однозначно