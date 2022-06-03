"Дорога в ад", которая подарила Крису Ри небывалый успех

"Tell Me There’s A Heaven" появился после того, как Крис попытался утешить дочь за ужином, сказав ей, что убитый человек оказывается в раю. МУзыкант хотел спать также, как ребёнок - крепко и спокойно: "Я видел, как стремительно мир скатывается в ужас. И хотел бы, чтобы кто-нибудь сказал мне, что рай существует".

2022-06-03T16:48:23+03:00