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"Дорога в ад", которая подарила Крису Ри небывалый успех

"Дорога в ад", которая подарила Крису Ри небывалый успех

Автор:
03 июня 2022 16:48
Сообщество : RealFishki
Метки: Музыка   видео   интересное   история   рок   факты   
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Как-то раз, прилетев из Милана в Лондон известный британский музыкант Крис Ри ехал домой. Путь должен был занять примерно 20 минут, но из-за пробки на трассе он стоял больше трёх часов.

Источник:

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Метки: Музыка   видео   интересное   история   рок   факты   
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5  комментариев
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1k
GROMOZEKA Час назад
Ни одна другая песня не может меня, с первых аккордов, перенести в лето, так как эта.
Крис Ри один из моих любимых певцов.
Ссылка youtu.be
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15k
seller-k 17 минут назад
Нам по пути, Крис.
Ссылка youtu.be
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6k
Mowgley Полчаса назад
Когда я практически ежедневно еду 14 километров больше часа, никто, конечно, в гробу не переворачивается.
Но плюс за Криса однозначно
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39k
kalinser 50 минут назад
Только плюс за товарища Ри!
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1.9M
Иван Кемеров 58 минут назад

Ссылка www.youtube.com
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