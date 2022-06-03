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Дама верхом на страусе и еще 12 ретрофотографий: забытые моменты истории

Дама верхом на страусе и еще 12 ретрофотографий: забытые моменты истории

Автор:
03 июня 2022 09:25
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   история   люди   подборка   факты   фото   
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Ретроснимки начала прошлого века отличаются особым колоритом. Даже постановочные кадры позволяют иначе взглянуть на людей, их жизнь и былые времена, когда светские дамы фотографировались верхом на страусах, девушки осваивали роликовые коньки, а в шахтах можно было встретить лошадей.

Фотография — самый прекрасный способ запечатлеть историю, и чем необычнее момент, тем он ценнее. Одни снимки отображают лишь пару секунд в жизни определенного человек, а другие рассказывают интересные факты целого десятилетия или эпохи, народа и его культуры. Мы собрали 13 кадров, за которыми кроются любопытные факты или познавательные истории.


Секвойя Марк Твен, 1892 г.

Так звали гигантскую секвойю возрастом 1300 лет, которую срубили лесорубы, сделав памятное фото. Когда в национальном парке Кингс-Каньон решили провести выставку, местным лесорубам приказали срубить дерево, которое мешало организовать площадку. Людям потребовалось 8 дней, чтобы выкопать ров под дерево, спилить его и убрать пень. Любопытно, но части основания и верхушки были поделены между американским и британским музеями, а остальное ушло на строительство.

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Горный пони позирует вместе с шахтерами, 1900-е

До конца XIX века в английских и американских шахтах работало много детей, которые перевозили тяжелые тележки и делали иную работу. Но событие 1913 года принесло перемены: во время наводнения одну из британских шахт затопило, лишились жизни 26 детей. Это вызвало большой скандал в обществе, и власти запретили детский труд в шахтах. Было решено использовать альтернативу. Так, в Америке привлекли ослов, а в Англии — пони. Их прозвали горными, при небольшом росте они могли тянуть крупный груз. Только с появлением новых автоматических технологий в 1960-х годах лошадей и ослов заменили машины.

Молодая цыганская пара, 1890-е

Цыгане — это интересный кочевой народ, известный своими необычными яркими нарядами и любовью к музыке. Нередко на свадьбы и помолвки молодым дарили скрипку как самый популярный инструмент в цыганских песнях и мелодиях. Любопытно, что в цыганских мелодиях много ударных звуков, но они производятся не при помощи специальных инструментов, а при помощи окружающих предметов: ложек, тарелок, собственных коленей музыканта.

Официантка на роликах, 1950-е

Именно в ту пору кафе стали делать окна, к которым могли подъехать водители и сделать заказ, не покидая транспортного средства. Чтобы быстро обслужить всех водителей, официантов ставили на ролики.

Девочка и две «няни», 1800-е

В позапрошлом веке питбулей часто называли «няньками» за их поведение в обществе детей: они защищали малышей. Собаки не только охраняли ребенка, но и относились очень аккуратно к нему во время игр. Хоть сейчас питбули и считаются бойцовыми опасными псами, в XIX веке их держали во многих домах и дарили детям на праздники.

Поездка к стоматологу, 1892 г.

Такие кадры напоминают постановку о Суини Тодде, но это настоящая зубоврачебная процедура. Сто лет назад стоматологические кабинеты отличались от современных, напичканных аппаратурой и мягкими креслами, а врачам приходилось привязывать пациентов и удерживать их голову, ведь никакой речи о «заморозке» не было.

Хвостатый фотограф, 1909 г.

Кошки во все времена были излишне любопытны и запросто увлекались любой новой вещью, например, камерой. Тем не менее снимок получился интересным и запоминающимся. Что видел этот кот в объективе?

Верхом на страусе, 1910 г.

Недалеко от Сены в самом центре Парижа есть старый зоопарк Ménagerie du Jardin des plantes, куда парижане до сих пор приходят посмотреть на зверей из разных стран. Фото верхом на огромной птице было популярным в начале прошлого века, хоть это и негуманно по отношению к страусу.

Мужчина-инуит согревает ноги своей жены в Гренландии, 1890-е

Племена инуитов жили по всему северу от США до Канады и Гренландии. Этот народ долгие поколения населял морозные земли за Полярным кругом, охотясь на оленей и покоряя самые отдаленные участки, куда не ступала нога человека. В таких условиях крайне важно избегать переохлаждения, а самым верным способом согреться служит тепло другого человека.

Люминесцентные шины от Goodyear, 1961 г.

Американская компания производила резиновые вещи и автомобильные шины с 1898 года и постоянно искала пути получения дешевой, но качественной альтернативы каучуку. Шины Light up были изобретены в начале 1960-х годов из неотана, синтетического полиуретанового каучука. Они светились в темноте за счет примеси флуоресцентных красителей, но были легче и дешевле обычных. Однако их так и не пустили в массы — первые же испытания показали их непрочность и высокий процент износа.

Костюм Санта-Клауса, 1900-е

Сейчас Санта напоминает пристарелого херувима с розовыми щечками и белоснежной кудрявой бородой. Но в прошлом веке костюмов не было, и люди сами мастерили маски из папье-маше. Порой они получались больше пугающими, чем радостными.

Транспортировка бревен в Северном Мичигане, 1908 г.

В то время деревообрабатывающая промышленность северных земель Америки процветала, и за каждое срубленное дерево дровосеки получали отдельную плату. Вот только не было автомобилей, которые могли бы перевозить бревна, и лесорубам приходилось полагаться на реальную лошадиную силу. Для тяжелых грузов выбирали сильных и мощных коней, выведенных для перевозки товара.

Катание на роликах, 1909 г.

Бельгийский изобретатель Джон Джозеф Мерлин думал, как позволить людям кататься на коньках даже там, где нет льда, и догадался в 1760 году приделать к деревянным башмакам колесики. Ролики быстро стали распространяться по Европе и Америке, но они были настолько неудобными, что кататься могли далеко не все. В 1900-х старая модель была переделана в quad, облегченную платформу с колесиками, которая крепилась прямо на обувь. Такие ролики были маневренными, что сделало их доступными для многих людей, даже таких господ в платьях и шляпах.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   история   люди   подборка   факты   фото   
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HalloFreeSpace 52 минуты назад
За Секвойи я бы прилюдно на кол сажал ...
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