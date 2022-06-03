Дама верхом на страусе и еще 12 ретрофотографий: забытые моменты истории

Фотография — самый прекрасный способ запечатлеть историю, и чем необычнее момент, тем он ценнее. Одни снимки отображают лишь пару секунд в жизни определенного человек, а другие рассказывают интересные факты целого десятилетия или эпохи, народа и его культуры. Мы собрали 13 кадров, за которыми кроются любопытные факты или познавательные истории.

Секвойя Марк Твен, 1892 г.

Так звали гигантскую секвойю возрастом 1300 лет, которую срубили лесорубы, сделав памятное фото. Когда в национальном парке Кингс-Каньон решили провести выставку, местным лесорубам приказали срубить дерево, которое мешало организовать площадку. Людям потребовалось 8 дней, чтобы выкопать ров под дерево, спилить его и убрать пень. Любопытно, но части основания и верхушки были поделены между американским и британским музеями, а остальное ушло на строительство.