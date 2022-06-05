Почему ведьм в Европе именно сжигали?

Истоки преследования людей по обвинению в колдовстве лежат еще в античности - в древних Риме и Греции. Первый случай сожжения "ведьмы" в средневековой Европе зафиксирован в 1128-м году во Фландрии.
Итак, апогея своего так называемая охота на ведьм (witch-hunt) достигла в Западной Европе XV-XVIII-го вв. Тогда, чтоб быть обвиненной в колдовстве и сожженной на костре, женщине, скажем, нужно было быть просто очень красивой... Или же иметь дома кошку черного цвета. А может - просто перейти кому-то важному дорогу!
Считается, что с помощью показательных процессов над "ведьмами" католики укрепляли свой пошатнувшийся авторитет и наводили страх на окружающее население. А протестанты как раз этот самый авторитет нарабатывали. И заодно переключали народный гнев на "козлов отпущения" в виде женщин, обвиненных в колдовстве.
Охота на ведьм распространилась по всей Западной Европе нового времени. И даже шагнула за океан - в британские североамериканские колонии, куда переселились английские протестанты-пуритане. По разным данным, европейцы за примерно триста лет охоты на ведьм, умудрились уничтожить от 50 до 200 тысяч самых красивых своих землячек...
Кстати, католики за ведьмами массово гоняться прекратили намного раньше, чем протестанты. В начале XVII-го столетия испанская инквизиция сама провозгласила: ведьм и демонов не существует. А вот протестанты сие дело до самого конца XVIII-го века не могли оставить.
А вот православная Русь охоты на ведьм практически не знала - реформации и религиозных войн у нас не было, царской и духовной власти самоутверждаться гонениями на женщин смысла не было.
Почему ведьм именно сжигали?
Кстати, далеко не все знают - почему европейцы обвиненных в колдовстве ведьм именно сжигали. А не, скажем, просто отрубали им головы. Причин ту несколько.
Католическая церковь старалась "даже к ведьмам милостивой быть". И хотела "обойтись без пролития крови". Потому обвиненных в колдовстве дам именно отправляли на костер. В любом случае, "душа не страдает - отправится к Богу".
А вот суеверные протестанты опасалась воскрешения этих самых ведьм. Считали, что победить колдовские чары можно лишь очистительным огнем. В противном случае, ведьма просто воскреснет и накажет тех, кто с нею пытался разобраться.
Кроме того, сожжение на костре, аутодафе, это еще и долгое публичное шоу на центральной площади города. Очень развлекало средневековую публику, охочую до любого зрелища! Заодно ее же устрашало и дисциплинировало...
Не случайно горожане спешили посмотреть на костры, надев свои лучшие одежды. Даже с самых дальних городских окрестностей...
Источник:
АНТИФИШКИ
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- Но она такая красивая...
- Хорошо.. но потом сжечь!
Европа до сих пор пожинает плоды многовековых сжиганий "ведьм" - процент красивых женщин удручающе низок, очень часто можно встретить там красивую женщину и узнать что она мигрант или потомок мигрантов.