Почему ведьм в Европе именно сжигали?

Охота на ведьм распространилась по всей Западной Европе нового времени. И даже шагнула за океан - в британские североамериканские колонии, куда переселились английские протестанты-пуритане. По разным данным, европейцы за примерно триста лет охоты на ведьм, умудрились уничтожить от 50 до 200 тысяч самых красивых своих землячек...

Кстати, католики за ведьмами массово гоняться прекратили намного раньше, чем протестанты. В начале XVII-го столетия испанская инквизиция сама провозгласила: ведьм и демонов не существует. А вот протестанты сие дело до самого конца XVIII-го века не могли оставить.

А вот православная Русь охоты на ведьм практически не знала - реформации и религиозных войн у нас не было, царской и духовной власти самоутверждаться гонениями на женщин смысла не было.

Почему ведьм именно сжигали?