Как расовая и этническая принадлежность определяют состояние зубов?

Зубы современного человека – это не только органы для измельчения пищи, но и важная эстетическая составляющая образа. Что интересно, антропологи давно уже выявили связь между их состоянием и особенностями и принадлежностью к той или иной расе, этнической группе, полу и даже установили взаимосвязь с цветом волос.
Для жителей Европы характерны самые мелкие и слабые зубы, если сравнивать их с населением Африки и Азии. Это обусловлено особенностями рациона, в котором становится всё меньше овощей и грубой необработанной пищи.
При такой диете идёт постепенное изменение челюсти в сторону уменьшения зубов. У азиатов и африканцев зубы наоборот более крепкие и крупные, поскольку они предпочитают овощи, фрукты, употребляют в пищу много злаковых культур.
Исследования показали, что китайцы вдвое реже страдают кариесом по сравнению с европейцами. И, что интересно, у блондинов это заболевание наблюдается чаще, нежели у темноволосых людей. Учёные связывают такую особенность с присутствием генов азиатских народов.
Малайцы, филиппинцы и другие народы Юго-Восточной Азии обладают специфической – округлой формой зубов. Это дань памяти древним предкам. Такие зубы были и у европейцев, но постепенно исчезли в ходе эволюционных изменений.
Зубы мудрости во многих регионах уже пережиток прошлого. У азиатов и жителей Африки они прорастают в основной массе. А в Европе уже больше исключение, нежели правило. Исследователи связывают это с переходом на более мягкую пищу и с генетическим фактором.
Моляры – коренные жевательные зубы у подавляющего большинства людей имеют два корня на нижней челюсти и три – на верхней. Но есть и исключения: большой процент жителей Таиланда, Японии и Малайзии имеет три корня на первом моляре нижней челюсти.
Значительно влияет на состояние зубов рацион. Так, эскимосы, в меню которых исключительно натуральные продукты – мясо, жир, орехи и ягоды практически не сталкиваются с проблемой кариеса и выпадения зубов.
Что касается половой принадлежности, то мужчины могут похвастаться более широкими и длинными клыками. У женщин они значительно меньше на нижней челюсти. Кроме того, представительницы слабого пола чаще сталкиваются с проблемами с зубами и их потерей из-за вынашивания ребёнка и родов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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