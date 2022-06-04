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Как расовая и этническая принадлежность определяют состояние зубов?

Как расовая и этническая принадлежность определяют состояние зубов?

Автор:
04 июня 2022 19:45
Сообщество : Наука
Метки: антропология   зуб   исследование   особенность   пол   признак   размер   раса   
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Зубы современного человека – это не только органы для измельчения пищи, но и важная эстетическая составляющая образа. Что интересно, антропологи давно уже выявили связь между их состоянием и особенностями и принадлежностью к той или иной расе, этнической группе, полу и даже установили взаимосвязь с цветом волос.

Для жителей Европы характерны самые мелкие и слабые зубы, если сравнивать их с населением Африки и Азии. Это обусловлено особенностями рациона, в котором становится всё меньше овощей и грубой необработанной пищи.


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При такой диете идёт постепенное изменение челюсти в сторону уменьшения зубов. У азиатов и африканцев зубы наоборот более крепкие и крупные, поскольку они предпочитают овощи, фрукты, употребляют в пищу много злаковых культур.


Исследования показали, что китайцы вдвое реже страдают кариесом по сравнению с европейцами. И, что интересно, у блондинов это заболевание наблюдается чаще, нежели у темноволосых людей. Учёные связывают такую особенность с присутствием генов азиатских народов.


Малайцы, филиппинцы и другие народы Юго-Восточной Азии обладают специфической – округлой формой зубов. Это дань памяти древним предкам. Такие зубы были и у европейцев, но постепенно исчезли в ходе эволюционных изменений.


Зубы мудрости во многих регионах уже пережиток прошлого. У азиатов и жителей Африки они прорастают в основной массе. А в Европе уже больше исключение, нежели правило. Исследователи связывают это с переходом на более мягкую пищу и с генетическим фактором.


Моляры – коренные жевательные зубы у подавляющего большинства людей имеют два корня на нижней челюсти и три – на верхней. Но есть и исключения: большой процент жителей Таиланда, Японии и Малайзии имеет три корня на первом моляре нижней челюсти.

Значительно влияет на состояние зубов рацион. Так, эскимосы, в меню которых исключительно натуральные продукты – мясо, жир, орехи и ягоды практически не сталкиваются с проблемой кариеса и выпадения зубов.


Что касается половой принадлежности, то мужчины могут похвастаться более широкими и длинными клыками. У женщин они значительно меньше на нижней челюсти. Кроме того, представительницы слабого пола чаще сталкиваются с проблемами с зубами и их потерей из-за вынашивания ребёнка и родов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: антропология   зуб   исследование   особенность   пол   признак   размер   раса   
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12  комментариев
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1k
Трям 12 часов назад
Так, понятно. А что там про пятки?
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4k
Нечаинка Час назад
Хм. В нашей семье зубы достаточно крупные и округлой формы.
Хотя корни семьи чисто европейские...
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1k
Кожар 2 часа назад
При концентрации хлора в воде (0,3 0,5 мг/л), количество получившейся соляной кислоты столь ничтожно, что воду придется пить тоннами, чтобы навредить зубам.
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22k
Влад 9 часов назад
Спасибо за "редкость зубов мудрости в общей массе", три уже вырвал вместе с рядом-стоящими. Я лично вижу проблемы европейцев с зубами не в более нежной пище. Давным давно проведённые исследования показывали что люди выросшие в местности где вода насыщенна фтором не имеют проблемы с зубами даже в последствии уехав от туда. но если мы говорим о воде суперочищенной, да, не дай Бог, ещё и хлорированной, проститесь с зубами. (Если кто не в курсе хлор вступает во взаимодействие с водой с образованием соляной кислоты, как кислота влияет на кальций в зубах из рекламы знают все)Технологии иногда несут много вреда. Тут вопрос компромисса: либо зубы, либо холера и дизентерия.
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6k
newegg 11 часов назад
Связь между беременностью и зубами - из за вымывания кальция, который идет на кости ребенка.
При правильной диете и приеме таблеток кальция проблемы можно избежать.
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3k
Babangdida 12 часов назад
Трансильвания, Брашов:
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3k
Babangdida 12 часов назад
Судя по БД моего стоматолога (свыше 1500 пациентов, старейшее цивилизованое места в Европе), 8-ые зубы есть у всех. Нечего придумывать сказки.
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