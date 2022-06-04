Как расовая и этническая принадлежность определяют состояние зубов?

Моляры – коренные жевательные зубы у подавляющего большинства людей имеют два корня на нижней челюсти и три – на верхней. Но есть и исключения: большой процент жителей Таиланда, Японии и Малайзии имеет три корня на первом моляре нижней челюсти.

Значительно влияет на состояние зубов рацион. Так, эскимосы, в меню которых исключительно натуральные продукты – мясо, жир, орехи и ягоды практически не сталкиваются с проблемой кариеса и выпадения зубов.