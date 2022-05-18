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Животные, которые весят не больше килограмма, но при этом вызывают целую тонну умиления

Животные, которые весят не больше килограмма, но при этом вызывают целую тонну умиления

Автор:
18 мая 2022 09:41
Сообщество : Животные
Метки: вес   животные   забавно   маленькие   милота   размер   фото   
858
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Попробуйте-ка посмотреть на маленьких ёжиков, утят и опоссумов и при этом не произнести: «Ну почему они такие хорошенькие?!». Нет, серьёзно. Попробуйте!

Животные маленького размера могут во многом дать фору своим более крупным сородичам: например, часто они более быстрые, ловкие и манёвренные! Есть и ещё одна черта, которую у малышей не отнять — благодаря своим скромным габаритам они умеют вызывать у людей гигантское умиление.


Когда излучаешь умиление каждым пёрышком

×
×

У нашего ёжика есть свой ещё более крохотный ёж

Целая россыпь малышей-выдр

Увидел, как утятки обнимаются, потому что на улице сегодня прохладно

Полевая мышь. Ну как можно быть такой маленькой?

Мой друг завёл черепашку

Нового питомца он назвал Печенькой!


Очень маленький и очень круглый

Моей морской свинке сегодня 3 недели

Когда пытаешься быть грозным, но всё равно ты мимими

Не только птички и зверьки: рыбки-фугу тоже вполне очаровательны

А как вам трогательные объятия опоссумов?

Мой минипиг уснул со своим поросёночком

Ну ладно, скорее всего, минипиги весят побольше, чем килограмм. Но на фоне обычных поросят они настоящие малыши!


Сложно заниматься делами, когда он засыпает прямо у меня на руке

Для таких микрокотиков нужны специальные микровесы

Такой костюм из кого угодно сделает милашку! Хоть и явно недовольную

И наконец, очаровательная пчела! Бывает и такое, оказывается

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: вес   животные   забавно   маленькие   милота   размер   фото   
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