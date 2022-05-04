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Как витамин Е может помочь людям с излишним весом

Как витамин Е может помочь людям с излишним весом

Автор:
04 мая 2022 19:28
Сообщество : Наука
Метки: витамин е   здоровые   интересно   исследование   лишний вес   полезное   ученые   
6317
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Хорошие новости для всех, кто никак не может избавиться от лишнего веса. Учёные выяснили, что витамин Е помогает с ним бороться, даже если вы — большой любитель жирной и вредной еды.

Именно такое открытие сделали японские учёные. Правда, пока это доказано лишь на мышах, но в скором времени эксперименты могут провести и на людях. В будущем исследование может лечь в основу нового метода лечения ожирения и профилактики связанных с ним заболеваний.

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В ходе эксперимента учёные поставили под собой задачу доказать или опровергнуть предположение о том, что в процессе ожирения в организме растёт окислительный стресс.

Всем медикам известно, что витамин Е, в свою очередь, — это антиоксидант. Потому его и решено было использовать в опытах.

Из витамина выделили соединения токотриенолы и стали добавлять в жирный корм одной из групп грызунов.

И, как оказалось, не зря. Те мыши, которые ели корм с добавками, набрали не так много веса за две недели, как мыши, которые ели простой жирный корм.

Выяснилось также, что соединения витамина Е уменьшают накопление жира в районе почек и защищают от повреждений печень. А еще у мышей упал уровень "плохого холестерина", а показатели "хорошего" при этом не изменись.

«Наши результаты показывают, что более высокий уровень потребления токотриенолов из повседневных продуктов может эффективно предотвращать ожирение», — подытожили ученые.

Так что даже если вы не мышь, и при этом страдаете ожирением, есть способ облегчить симптомы. В любом случае, витамин Е полезен. Но в меру. И не забывайте о тренировках.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: витамин е   здоровые   интересно   исследование   лишний вес   полезное   ученые   
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9  комментариев
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3k
Veprь в напряге 5 часов назад
Ежелиь оно так, то конечно, ...а вдруг что случись, вот тебе и пожалуйста.
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159
zenon 4 часа назад
Открытие! Умершие худеют навсегда!
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5k
Горожанин 4 часа назад
Витамин Е существенно повышает репродукцию половых клеток. Этот механизм - один из самых энергозатратных в организме. Соответственно, да - сжигается для этого жир и достаточно интенсивно. А кто этого не знал? Воистину, коммерция всякие древние штуки подымет и будет втюхивать это лохам под видом великих достижений. А ложки аплодируют с соплями и усилениями тому, чему "100 лет".
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2k
vasilykopkov 4 часа назад
Короче, вся суть "открытия":
Витамины полезны. Но - в меру. И о тренировках забывать нельзя.

Очень свежо, нобелевкой попахивает.

PS что-то мне кажется, что японские ученые учились у британских...
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10k
Oleg 5 часов назад
Меньше жрать, больше спорта и витамин е вам поможет ))
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5k
Allmaster 5 часов назад
Ученым периодически нужно делать "открытия" чтобы не урезали гранты. Они с открытий всю жизнь кормятся.
Порой, если заглянуть в глубину времени, то прикольные парадоксы ))
Ученые доказали что шоколад вреден!
Через лет 10 - ученые путем 10 летнего исследования выяснили что шоколад полезен!
Еще через 10 лет, что нашли, что шоколад полнит.
Через пять - улучшает самочувствие...
Ну ит. д и т. .п :))
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145
Andrew Belaks 5 часов назад
Даже если я большой любитель вредной и жирной еды? О да, я большой любитель такой еды - но при этом сам ни разу не жирный, и да - такое тоже бывает...
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145
Andrew Belaks Сережа 41 минуту назад
Тогда скорее ацкий гибрид глистов и тихоходок, обычные глисты в настолько лютой среде не выживут)
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