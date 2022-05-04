Как витамин Е может помочь людям с излишним весом

Хорошие новости для всех, кто никак не может избавиться от лишнего веса. Учёные выяснили, что витамин Е помогает с ним бороться, даже если вы — большой любитель жирной и вредной еды.
Именно такое открытие сделали японские учёные. Правда, пока это доказано лишь на мышах, но в скором времени эксперименты могут провести и на людях. В будущем исследование может лечь в основу нового метода лечения ожирения и профилактики связанных с ним заболеваний.
В ходе эксперимента учёные поставили под собой задачу доказать или опровергнуть предположение о том, что в процессе ожирения в организме растёт окислительный стресс.
Всем медикам известно, что витамин Е, в свою очередь, — это антиоксидант. Потому его и решено было использовать в опытах.
Из витамина выделили соединения токотриенолы и стали добавлять в жирный корм одной из групп грызунов.
И, как оказалось, не зря. Те мыши, которые ели корм с добавками, набрали не так много веса за две недели, как мыши, которые ели простой жирный корм.
Выяснилось также, что соединения витамина Е уменьшают накопление жира в районе почек и защищают от повреждений печень. А еще у мышей упал уровень "плохого холестерина", а показатели "хорошего" при этом не изменись.
«Наши результаты показывают, что более высокий уровень потребления токотриенолов из повседневных продуктов может эффективно предотвращать ожирение», — подытожили ученые.
Так что даже если вы не мышь, и при этом страдаете ожирением, есть способ облегчить симптомы. В любом случае, витамин Е полезен. Но в меру. И не забывайте о тренировках.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Витамины полезны. Но - в меру. И о тренировках забывать нельзя.
Очень свежо, нобелевкой попахивает.
PS что-то мне кажется, что японские ученые учились у британских...
Порой, если заглянуть в глубину времени, то прикольные парадоксы ))
Ученые доказали что шоколад вреден!
Через лет 10 - ученые путем 10 летнего исследования выяснили что шоколад полезен!
Еще через 10 лет, что нашли, что шоколад полнит.
Через пять - улучшает самочувствие...
Ну ит. д и т. .п :))