Как витамин Е может помочь людям с излишним весом

«Наши результаты показывают, что более высокий уровень потребления токотриенолов из повседневных продуктов может эффективно предотвращать ожирение», — подытожили ученые.

Так что даже если вы не мышь, и при этом страдаете ожирением, есть способ облегчить симптомы. В любом случае, витамин Е полезен. Но в меру. И не забывайте о тренировках.