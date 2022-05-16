Топ 10 самых больших насекомых в мире

Радуйтесь, в России им делать нечего, излюбленная среда проживания этих существ – тропические леса. Несмотря на это, надо знать врага в лицо.
Большинство людей не любят и боятся насекомых. Проникнув в жилище, эти маленькие и гадкие существа могут принести много неудобств. Самое первое и естественное желание, возникающее при виде ползающих прыгающих и летающих тварей – это избавиться от них. Однако, есть отдельные действительно крупные экземпляры, от которых хочется бежать без оглядки.
10. Таракан-носорог или роющий таракан
Открывает наш рейтинг самых больших насекомых рющий таракан. Эти огромные тараканы являются коренными жителями Австралии, чаще всего их можно встретить в Северном Квинсленде. Самки этих насекомых в длину могут достигать до 8 сантиметров с весом примерно 35 грамм. Они настоящие тяжеловесы, такой внушительный вес можно сравнить с весом воробья. Помимо этого, тараканы-носороги являются долгожителями, в природе они живут до 10 лет.
Живут они в листовой подстилке, рядом с гниющими листьями в земле прорывают тоннели, поэтому их называют роющими. Детеныши находятся рядом с мамой до 9 месяцев, пока не станут самостоятельными. Этих тараканов можно держать в домашних условиях, так как они очень чистоплотны.
9. Гигантская сколопендра
Эта огромная многоножка живет в тропических лесах Южной Америки и может вырастать в длину до 30 сантиметров. Ее тело поделено на 23 сегмента, на каждом из которых находится одна пара лап с видоизмененными когтями. Когти, находящиеся на передней паре лап, соединены с ядовитыми железами. Яд смертелен для большинства мелких животных и токсичен для человека.
Сколопендра агрессивна и нападает на любых существ, с которыми ей удается справиться. Интересно, что у нее плохое зрение, поэтому она полагается на чувствительные рецепторы. Сколопендра – популярный домашний питомец у любителей беспозвоночных.
8. Кузнечик Вета
Одним из самых больших насекомых в мире является кузнечик Вета. Этих представителей Новой Зеландии по-другому именуют пещерными кузнечиками. Они вырастают в длину до 9 сантиметров и также являются тяжеловесами. Вес взрослых особей может достигать 85 грамм.
Гигантские размеры кузнечиков обусловлены географической обособленностью островов от материка. У них совсем нет врагов, поэтому они не меняются свой внешне на протяжении многих миллионов лет. В Новой Зеландии нет мелких млекопитающих и кузнечики заняли их экологическую нишу.
Однако в последнее время численность Вета стала снижаться, так как они стали объектом охоты приехавших на острова европейцев.
7. Водяной скорпион
На седьмом месте в списке самых больших насекомых вв мире водяной скорпион. Получил такое название за внешнее сходство со скорпионом. Конечности, находящиеся впереди, похожи на клешни, а сзади есть хвост. Но присмотревшись, становится понятно, что это не клешни, а ноги, а хвост – это две дыхательные трубки. Длина взрослых особей достигает до 4,5 сантиметров. Скорпионы хорошо маскируются, их внешний вид имеет поразительное сходство с плавающими на поверхности воды отмершими листьями.
Интересно, что плавают эти хищные насекомые очень плохо и практически не летают из-за недоразвитых крыльев. Обитают в водоемах со стоячей водой и густой растительностью. Могут часами сидеть в засаде и поджидать свою добычу. Убивают, нанося смертельный укус.
6. Мегапалочник Чаня
Имеет поразительный внешний вид, он совершенно непохож на живое существо. Он мастерски маскируется под обычную веточку и сливается с полностью деревом, на котором живут – идеальный природный камуфляж и защита от врагов. Длина тела самого большого представителя 35 сантиметров, а с вытянутыми лапами – 56 сантиметров.
Палочники получили свое название в честь ученого Чэнь Чжаолуня, который первый начал их изучать. Учеными было найдено всего три экземпляра представителей данного вида, их образ жизни пока совершенно не изучен. Первую особь обнаружили в 1989 году в лесах острова Калиманджан. В 2008 году насекомое передали в Лондонский музей естествознания.
5. Дровосек-титан
Это удивительное гигантское насекомое – крупнейший среди известных науке жуков, живущих на Земле. Отдельные экземпляры вырастают длиной до 22 сантиметров. Недаром он попал в Книгу рекордов Гиннеса, как самый большой в мире жук, обитающий в Юной Америке. Представляет большой интерес для коллекционеров, чем больше засушенный экземпляр, тем ценнее и дороже.
Продолжительность жизни дровосеков-титанов 3-5 недель. Поразительно, но всю жизнь они совсем не питаются, им хватает запасов, накопленных в личиночной стадии.
4. Листотел
Обитает в тропиках Юго-восточной Азии, северо-восточной Австралии, и на островах Меланезии. Обладает незаурядным внешним видом и является мастером маскировки. У листотела есть другое название – «блуждающие листья». Внешний вид этого существа один в один по форме и по цвету похож на листья. У хищников нет шансов заметить листотела, если он находится в неподвижном состоянии. Он может висеть, прикрепившись к ветке как листик, и раскачиваться на ветру.
Длина тела не превышает 12 с половиной сантиметров. Самки крупнее самцов и отличаются от них внешним видом. Они медленно двигаются и перемещаются, а самцы, наоборот, имеют повышенную активность и умеют летать. Интересный факт: самки могут размножаться без участия самца, при этом рождаются одни самки. Такое явление называется партеногенезом. Поэтому самцов у листотелов гораздо меньше самок. Даже яйца этих странных существ напоминают семена растений.
3. Сольпуга
Сольпуга открывает тройку самых крупных насекомых в нашем рейтинге. Имеет много различных прозвищ, например, фаланга или верблюжий паук. Слово «сольпуга» с латинского переводится как «убегающий от света солнца». Это соответствует действительности, так как среди представителей данного вида встречаются живущие днем. Однако в основном они ведут ночной образ жизни.
Эти большие насекомые с непредсказуемым поведением внешне похожи на пауков, но это не пауки. Строение и расположение конечностей, наличие хелицер схоже с паукообразными, они все покрыты длинными волосками. Они несут в себе сочетание несочетаемого: примитивное строение, и высокоразвитая трахейная система. Они вырастают до 7 сантиметров длиной.
Верблюжий паук является агрессивным хищником, он нападает на всех, кого сможет одолеть. Агрессия проявляется и по отношению друг к другу.
2. Китайский богомол
Китайский богомол на втором месте среди самых больших насекомых мира. Родина обитания Китай и другие азиатские страны. Взрослая особь в длину вырастает до 15 сантиметров. У богомолов своеобразные отношения между полами. После спаривания самки отгрызают голову своим партнерам.
Богомолы – яростные борцы с вредителями, мухами и саранчой. Поэтому они завоевали всеобщую любовь фермеров. Их разводят в домашних условиях, они непривередливы, быстро привыкают к хозяевам, могут брать пищу с рук. Самки крупнее самцов и могут охотиться на мелких млекопитающих, пресмыкающихся и мелких птиц. Окраска богомолов хорошо сливается с окружающей средой, они могут долго сидеть в засаде, оставаясь незамеченными.
1. Терафоза Блонда
Терафоза Блонда является самым большим насекомым в мире, это отмечено в Книге рекордов Гиннеса. Встречаются эти пауки в тропиках Гайаны, Суринама, на севере Бразилии и на юге Венесуэлы. Гиганты живут в глубоких норах, вход в которые выслан паутиной, и ведут ночной образ жизни.
Другое название пауки-птицееды. Глядя на фото громадных пауков, становится понятно, почему есть люди, панически их боящиеся, страдающие арахнофобией. Эта фобия является одной из самых распространенных фобий. Но есть люди, которые держат их в качестве экзотических домашних животных. Они неприхотливы и хорошо переносят неволю. Для коллекционеров они имеют особую привлекательность.
Первое научное описание было сделано в 1804 году. В 1965 году обнаружили самого крупного представителя этого вида, длина его тела составила 28 сантиметров.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Кто прошел по лесной тропе за три недели — разные животные, снятые фотоловушкой
- 11 растений-великанов, которые потрясают воображение
- 17 диковинных насекомых, создавая которых природа переплюнула саму себя
- 17 фантастических макрофото, доказывающих, что рядом с нами живут монстры
- 15 фотографий необычных грибов, которые смогут вас удивить
p.s. Если в книге рекордов Гиннесса отмечено, что паук-птицеед - самое большое насекомое, то может ну её, книгу эту?