Топ 10 самых больших насекомых в мире

Открывает наш рейтинг самых больших насекомых рющий таракан. Эти огромные тараканы являются коренными жителями Австралии, чаще всего их можно встретить в Северном Квинсленде. Самки этих насекомых в длину могут достигать до 8 сантиметров с весом примерно 35 грамм. Они настоящие тяжеловесы, такой внушительный вес можно сравнить с весом воробья. Помимо этого, тараканы-носороги являются долгожителями, в природе они живут до 10 лет.





Живут они в листовой подстилке, рядом с гниющими листьями в земле прорывают тоннели, поэтому их называют роющими. Детеныши находятся рядом с мамой до 9 месяцев, пока не станут самостоятельными. Этих тараканов можно держать в домашних условиях, так как они очень чистоплотны.





9. Гигантская сколопендра