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В Британии появилась весомое объяснение для родителей, почему ты до сих пор без девушки

В Британии появилась весомое объяснение для родителей, почему ты до сих пор без девушки

Автор:
24 мая 2022 21:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Британия   инфляция   исследование   кризис   романтический ужин   свидания   социология   
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Британские учёные из Nationwide Building Society провели исследование, согласно которому жители туманного Альбиона стали меньше тратить на свидания.

Рекордно высокая инфляция подрядная заставила англичан экономить буквально на всем. Продукты выросли в цене, что привело к сокращению «свободных» на досуг денег, а следовательно многим не по карману ужин и досуг со второй половинкой.

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Экономисты бьют тревогу: впервые за 40 лет в стране инфляция достигла 9% и, по мнению многих прогнозистов, будет только расти.

Своенравные британцы, которые стоят в авангарде стран, призывающих ввести эмбарго на российские энергоресурсы и ввести санкции против нашей страны, получают счета за коммунальные услуги с выросшим в полтора раза ценником за апрель месяц. И без того не дешевая электроэнергия стала стоить в среднем 1970 фунтов стерлингов.

Между тем, правительство никак не поддерживает своих граждан, увеличивая и налогообложение.

На фоне такой трудной экономической ситуации уж точно нет времени и средств на свидания.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Британия   инфляция   исследование   кризис   романтический ужин   свидания   социология   
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7  комментариев
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6k
Андрей Крылов 42 минуты назад
Есть и другое объяснение. Развитая [мат] среди их населения.
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9k
Maddy8 4 минуты назад
Я правильно понимаю, что в те давние времена Сшп, англы и францы, жили хорошо за счёт колоний, поэтому у них еда и одежда быфла дешёвой. Прошло время и сейчас оказалось, Что СШП , англы , немцы и францы, хорошо и дёшево жили на счёт нас? Благодаря нам у них дешёвая еда и одежда?
А почему у нас не дешёвая еда и одежда? Ну я не жалуюсь, но как у них у нас нет на столько дешёвой одежды это факт.
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6k
Mowgley Час назад
"В Британии появилась весомое объяснение"
-----
Объяснение вполне понятная, жизнь стал дорогой.
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