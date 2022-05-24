В Британии появилась весомое объяснение для родителей, почему ты до сих пор без девушки

Британские учёные из Nationwide Building Society провели исследование, согласно которому жители туманного Альбиона стали меньше тратить на свидания.
Рекордно высокая инфляция подрядная заставила англичан экономить буквально на всем. Продукты выросли в цене, что привело к сокращению «свободных» на досуг денег, а следовательно многим не по карману ужин и досуг со второй половинкой.
Экономисты бьют тревогу: впервые за 40 лет в стране инфляция достигла 9% и, по мнению многих прогнозистов, будет только расти.
Своенравные британцы, которые стоят в авангарде стран, призывающих ввести эмбарго на российские энергоресурсы и ввести санкции против нашей страны, получают счета за коммунальные услуги с выросшим в полтора раза ценником за апрель месяц. И без того не дешевая электроэнергия стала стоить в среднем 1970 фунтов стерлингов.
Между тем, правительство никак не поддерживает своих граждан, увеличивая и налогообложение.
На фоне такой трудной экономической ситуации уж точно нет времени и средств на свидания.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А почему у нас не дешёвая еда и одежда? Ну я не жалуюсь, но как у них у нас нет на столько дешёвой одежды это факт.
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Объяснение вполне понятная, жизнь стал дорогой.