В Британии появилась весомое объяснение для родителей, почему ты до сих пор без девушки

Своенравные британцы, которые стоят в авангарде стран, призывающих ввести эмбарго на российские энергоресурсы и ввести санкции против нашей страны, получают счета за коммунальные услуги с выросшим в полтора раза ценником за апрель месяц. И без того не дешевая электроэнергия стала стоить в среднем 1970 фунтов стерлингов.