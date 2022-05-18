Со сном шутки плохи: опасный эксперимент американского тинейджера

Юность – такое время, когда хочется жить, гореть, любить и не тратить на такие глупости как сон время. Американский подросток из Калифорнии попытался доказать, что это занятие вообще можно вывести за скобки жизни, ничего не потеряв. Но повторять такого плана эксперименты категорически не рекомендуется.
Рэнди Гарднер 17 лет от роду из Калифорнии получил в 1964 году очередное задание о проведении исследования, что обычно для западной системы образования. Но вот только парню очень хотелось выделиться и продемонстрировать одноклассникам, как он умён и решителен.
К идее его вместе с напарником по проекту и другом Брюсом Макаллистером подтолкнула радиопередача, ведущий которой рассказал об эксперименте над собой – 260 часах без сна.
Ребята решили, что совершенно точно догонят и превзойдут по показателям рекордсмена Томаса Раундса. Вот только как это сделать?
Для начала пришлось распределить роли – участник эксперимента и его наблюдатель. По жребию отказаться от сна выпало Рэнди. Первая бессонная ночь прошла легко: молодой здоровый организм, полноценный отдых. Но уже в течение второго дня школьник начал, что называется, тупить. По общему решению парней, ассистент должен был давать участнику несложные задания для проверки работоспособности: решить задачку, повторить скороговорку. Но Рэнди увидел, что все заметки Брюс делает прямо на стене. Стало ясно, что экспериментаторам нужен помощник. На эту должность с радостью согласился ещё один их друг Джо Марчиано.
Вскоре слух об эксперименте разнёсся по Сан-Диего, и школьниками заинтересовалась пресса. Информация дошла до Уильяма Демента, который занимался изучением проблем сна в Стэнфордском университете (сейчас это видный специалист в этой области, а тогда он ещё только делал первые шаги).
Помощникам приходилось постоянно тормошит Рэнди, поскольку тот начинал моментально погружаться в сон, как только тело принимало горизонтальное положение. Друзья катали его на авто, водили в боулинг, играли в баскетбол. Даже в туалете не давали ему уединиться, болтая с парнем через дверь.
Никаких стимуляторов за исключением небольших доз кока-колы в ходе опыта не использовалось. После подключения Демента учёт фактов стал более детальным. У Гарднера изменилось вкусовое и обонятельное восприятие: отдельные блюда и ароматы вызывали отвращение. Родители настояли на вмешательстве медиков. Демент утверждал, что мыслительные функции парня не особенно страдают в результате отсутствия сна. А подключившийся к эксперименту медик – полковник военно-морского госпиталя Джон Росс утверждал, что у мальчика начались галлюцинации, развилась паранойя и отмечаются признаки потери ориентации в пространстве.
В последний день эксперимента парня попросили произнести последовательность чисел от 100 до 0, вычитая из каждого последующего 7. Рэнди дошёл до 65 и забыл суть задания. Когда время бодрствования превысило 260 часов, в доме Гарднера собрались друзья и родные, чтобы отпраздновать новый рекорд. Затем мальчика отвезли в госпиталь, обследователи и не выявили никаких нарушений. Рэнди крепко проспал 14 часов и проснулся в отличном настроении и вполне бодрым. На пресс-конференции мальчик продемонстрировал хорошие умственные способности. Исследователи пришли к выводу, что когда у него работали одни участки мозга, то другие погружались в сон и наоборот.
А вы бы решились на подобный эксперимент?
Источник:
АНТИФИШКИ
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