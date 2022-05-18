FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
Сообщество Медицина на Фишках 826 постов • 206 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках 
Со сном шутки&nbsp; плохи: опасный эксперимент американского тинейджера

Со сном шутки плохи: опасный эксперимент американского тинейджера

Автор:
18 мая 2022 10:41
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Рэнди Гарднер   Уильям Демент   исследование   опыт   организм   проект   сон   эксперимент   
738
5

Юность – такое время, когда хочется жить, гореть, любить и не тратить на такие глупости как сон время. Американский подросток из Калифорнии попытался доказать, что это занятие вообще можно вывести за скобки жизни, ничего не потеряв. Но повторять такого плана эксперименты категорически не рекомендуется.

Рэнди Гарднер 17 лет от роду из Калифорнии получил в 1964 году очередное задание о проведении исследования, что обычно для западной системы образования. Но вот только парню очень хотелось выделиться и продемонстрировать одноклассникам, как он умён и решителен.

К идее его вместе с напарником по проекту и другом Брюсом Макаллистером подтолкнула радиопередача, ведущий которой рассказал об эксперименте над собой – 260 часах без сна.

Ребята решили, что совершенно точно догонят и превзойдут по показателям рекордсмена Томаса Раундса. Вот только как это сделать?


×
×

Для начала пришлось распределить роли – участник эксперимента и его наблюдатель. По жребию отказаться от сна выпало Рэнди. Первая бессонная ночь прошла легко: молодой здоровый организм, полноценный отдых. Но уже в течение второго дня школьник начал, что называется, тупить. По общему решению парней, ассистент должен был давать участнику несложные задания для проверки работоспособности: решить задачку, повторить скороговорку. Но Рэнди увидел, что все заметки Брюс делает прямо на стене. Стало ясно, что экспериментаторам нужен помощник. На эту должность с радостью согласился ещё один их друг Джо Марчиано.


Вскоре слух об эксперименте разнёсся по Сан-Диего, и школьниками заинтересовалась пресса. Информация дошла до Уильяма Демента, который занимался изучением проблем сна в Стэнфордском университете (сейчас это видный специалист в этой области, а тогда он ещё только делал первые шаги).

Помощникам приходилось постоянно тормошит Рэнди, поскольку тот начинал моментально погружаться в сон, как только тело принимало горизонтальное положение. Друзья катали его на авто, водили в боулинг, играли в баскетбол. Даже в туалете не давали ему уединиться, болтая с парнем через дверь.


Никаких стимуляторов за исключением небольших доз кока-колы в ходе опыта не использовалось. После подключения Демента учёт фактов стал более детальным. У Гарднера изменилось вкусовое и обонятельное восприятие: отдельные блюда и ароматы вызывали отвращение. Родители настояли на вмешательстве медиков. Демент утверждал, что мыслительные функции парня не особенно страдают в результате отсутствия сна. А подключившийся к эксперименту медик – полковник военно-морского госпиталя Джон Росс утверждал, что у мальчика начались галлюцинации, развилась паранойя и отмечаются признаки потери ориентации в пространстве.


В последний день эксперимента парня попросили произнести последовательность чисел от 100 до 0, вычитая из каждого последующего 7. Рэнди дошёл до 65 и забыл суть задания. Когда время бодрствования превысило 260 часов, в доме Гарднера собрались друзья и родные, чтобы отпраздновать новый рекорд. Затем мальчика отвезли в госпиталь, обследователи и не выявили никаких нарушений. Рэнди крепко проспал 14 часов и проснулся в отличном настроении и вполне бодрым. На пресс-конференции мальчик продемонстрировал хорошие умственные способности. Исследователи пришли к выводу, что когда у него работали одни участки мозга, то другие погружались в сон и наоборот.

А вы бы решились на подобный эксперимент?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: Рэнди Гарднер   Уильям Демент   исследование   опыт   организм   проект   сон   эксперимент   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Serg2001 52 минуты назад
Мой личный рекорд 63 часа без сна. Во время сессии... )) Повторять желания нет. Под конец реально прохожие на меня косились как на бухого в хлам... ) 260 часов без сна даже представить себе не могу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Sergey 9 минут назад
я каждый день так встаю и хожу на работу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

36145



Другие посты автора
Популярное в сообществах
McDonald's - всё: американский фаст-фуд окончательно уходит из России
McDonald's - всё: американский фаст-фуд окончательно уходит из России
«Веселые картинки»: история культового бесцензурного детского журнала
«Веселые картинки»: история культового бесцензурного детского журнала
Набирающие популярность в сообществах
5 народов, застрявших в каменном веке и изолированных от цивилизации
5 народов, застрявших в каменном веке и изолированных от цивилизации
Маму затравили за тату-переводилки для годовалого сына
Маму затравили за тату-переводилки для годовалого сына
WWW: 3 буквы, изменившие мир навсегда
WWW: 3 буквы, изменившие мир навсегда
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хитрюга

Лучшие демотиваторы
Интрига

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#люди#интересное#картинки#Приколы#подборка#милота#аварии#добро
#Юмор#интересно#Ватермарк#факты#забавно#шоу бизнес#Реакция#сарказм#возраст#дтп
#животные#в мире#история#Россия#кино#Разное#кот#фотографии#дети#истории
Как мы искали новую одежду на Авито. Личный опыт редакторов Фишек Как мы искали новую одежду на Авито. Личный опыт редакторов Фишек Киберпанк на пороге: учёные научились управлять плотоядными растениями Киберпанк на пороге: учёные научились управлять плотоядными растениями Умеют ли рыбы считать? Немецкие ихтиологи зачем-то нашли ответ на этот вопрос Умеют ли рыбы считать? Немецкие ихтиологи зачем-то нашли ответ на этот вопрос Опасное воздействие космического пространства на здоровье: последствия выхода на орбиту Опасное воздействие космического пространства на здоровье: последствия выхода на орбиту Японка 24 ночи спала там же, где её коты, чтобы выяснить, удобно ли это Японка 24 ночи спала там же, где её коты, чтобы выяснить, удобно ли это Если вы любите Нирвану, то у вас могут быть проблемы Если вы любите Нирвану, то у вас могут быть проблемы

На что жалуетесь?

Вернуться