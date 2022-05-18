Со сном шутки плохи: опасный эксперимент американского тинейджера

Рэнди Гарднер 17 лет от роду из Калифорнии получил в 1964 году очередное задание о проведении исследования, что обычно для западной системы образования. Но вот только парню очень хотелось выделиться и продемонстрировать одноклассникам, как он умён и решителен.

К идее его вместе с напарником по проекту и другом Брюсом Макаллистером подтолкнула радиопередача, ведущий которой рассказал об эксперименте над собой – 260 часах без сна.

Ребята решили, что совершенно точно догонят и превзойдут по показателям рекордсмена Томаса Раундса. Вот только как это сделать?