Канадский тролль-трудовик с мега-грудью решил пойти до конца

История с учителем трудов небольшого канадского городка Оквилл уже давно стала достоянием общественности.
В прошлом году трудовика Стивена обвинили в излишней мужественности и полной нелюбви к трансам, и тогда он решил показать на своём примере весь абсурд сложившейся ситуации. Надел на себя огромную накладную грудь до пупа, блондинистый парик и шортики. Заявил, что он теперь Кайла Лемье, и начал вести в таком виде уроки. Ученики и родители от такого перформанса несколько опешили и помитинговав, написали петицию против такого внешнего вида учителя. Петиция, к слову, собрала 16 000 подписей.
Дело дошло до министра образования Онтарио Стивена Лечче. 26 сентября он обратился к Педагогическому колледжу Онтарио с просьбой пересмотреть и рассмотреть возможность усиления положений о профессиональном поведении. В частности, разобраться с пунктом о дресс-коде для учителей. Ну а тем временем трудовик решил пойти до конца и заявился на заседание школьного совета округа Халтон со своим мега-бюстом и попытался представить петицию с призывом к увольнению правления и директора школы.
«Кто будет принимать эту петицию? Кто из вас, трусы, кто из вас, проснувшихся трусов, возьмёт эту петицию?»
4 часа шло заседание и фактически закончилось ничем. Вопрос о дресс-коде остался открытым, страх обидеть толерантное общество на этот раз пересилил здравый смысл. А это значит, что борьба трудовика ещё не окончена.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Можно провести этимологию и сказать , что мол когда то идеи Дарвина так же были под запретом и отторгались обществом , как не действительные .
Однако следует заметить , что эволюция Дарвина это есть научный факт . И называется теоррией только по причине того , что требует постоянно новых поправок которые чем больше тем лучше усиливают позицию факта эволюционного процесса .
В теоррии о "гендерном равенстве " нет ни какой науки вообще . Сама теоррия высосана из пальца . Базисом для её существования являются общественные течения истоки которых вообще антиэволюционны и антинаучны в корне . Природа приматов ( как и всех млекопитающих )в эволюционной гонке создала нас самцами и самками так как этот способ размножения является минимально затратным и при этом максимально эфективным . У некоторых морских улиток половое и гендерное равенство . Если им не хватает самок или самцов в определённый момент времени то улитка метаморфозирует и становится самкой или самцом в зависимости от необходимости . НО МЫ НЕ УЛИТКИ .
Мужчина не может стать женщиной , а женщина мужчиной . Это не есть личностный выбор и желание индивида , это решает эволюция , половой отбор , рекомбинация генов партнёров при зачатии и естественный отбор .
Если мужчина считает себя женщиной и наоборот то лечится ему или нет это его право пока он своми предпочтениями никому не мешает , но как только он нарушает это правило , то автоматически социум обязан применить против него силу а именно ограничить его таким образом , что бы его поведение не мешало и небыло опасным по отношению к другим .
В данном случае прецедент на лицо . Этот "нормальный" гражданин преподаёт в школе - занимается воспитанием подростающего поколения и всем своим видом преподносит пример неких социальных норм кои таковыми не являются . Опасность не сиюминутна , но с течением времени может повлиять на неокрепшие детские мозги . Последствия при этом могут быть разными в том числе и трагичными .
Мне кажется именно это и пытается доказать этот трудовик, но вездесущее ЛГБТ-лобби боится выпасть из связки упоротых, а значит, скорее всего, потерять тёплое место.