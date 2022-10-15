Канадский тролль-трудовик с мега-грудью решил пойти до конца

В прошлом году трудовика Стивена обвинили в излишней мужественности и полной нелюбви к трансам, и тогда он решил показать на своём примере весь абсурд сложившейся ситуации. Надел на себя огромную накладную грудь до пупа, блондинистый парик и шортики. Заявил, что он теперь Кайла Лемье, и начал вести в таком виде уроки. Ученики и родители от такого перформанса несколько опешили и помитинговав, написали петицию против такого внешнего вида учителя. Петиция, к слову, собрала 16 000 подписей.