Возраст не помеха стилю: 57-летняя женщина доказала, что выглядеть молодо можно в любом возрасте

Грейс Ганем (Grece Ghanem) уже 57 лет. Однако выглядеть как старушка она не собирается. Несмотря на седые волосы, даже эта прическа придает ей стиль.
Грейс до 2005 года жила в Ливане, но из-за ситуации в стране переехала в Канаду с маленькой дочкой на руках. Там она не смогла найти работу по специальности, потому персональным тренером. С фигурой у нее все в порядке. Затем она стала вести блог в соцсетях. Сейчас у нее почти 900 тыс подписчиков.
Она регулярно публикует модные образы, доказывая, что выглядеть хорошо и стильно можно в любом возрасте. Для нее одежде - один из способов самовыражения. После того, как женщина стала публиковать фото в соцсетях, ее заметили популярные бренды. После этого Греция начала рекламировать одежду. О ней журнал Voque писал.
"Стиль или одежда для меня – это форма искусства, где я могу свободно выражать себя в своей истинной форме. Это делает меня счастливой! Одежда заставляет чувствовать себя красивой, дает силу и радость, особенно, когда чувствуете себя хуже всего", - рассказывает Грейс.
Грейс признается, что ей очень жаль, что в модной индустрии так мало моделей, которым за 40. Она надеется, что в будущем появится больше людей ее возраста, которые одеваются стильно и не боятся заявить о себе.
Все образы Грейс подбирает сама. Она не ориентируется на тренды, а носит то, что ей нравится.
Источник:
АНТИФИШКИ
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да шучу, шучу я..
"выглядит на все сто"
видно же, что бабка..
Чем доказала? Выглядит на свой возраст, даже старше... А то что одевается как школьница, то выглядит несколько диковато и свидетельствует скорее о маразме...
Не уже, а ещё.