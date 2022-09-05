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Возраст не помеха стилю: 57-летняя женщина доказала, что выглядеть молодо можно в любом возрасте

Возраст не помеха стилю: 57-летняя женщина доказала, что выглядеть молодо можно в любом возрасте

Автор:
05 сентября 2022 23:11
Метки: Канада   возраст   возрастная модель   грейс ганем   история   история про жизнь   модель   
1491
12

Грейс Ганем (Grece Ghanem) уже 57 лет. Однако выглядеть как старушка она не собирается. Несмотря на седые волосы, даже эта прическа придает ей стиль.

Грейс до 2005 года жила в Ливане, но из-за ситуации в стране переехала в Канаду с маленькой дочкой на руках. Там она не смогла найти работу по специальности, потому персональным тренером. С фигурой у нее все в порядке. Затем она стала вести блог в соцсетях. Сейчас у нее почти 900 тыс подписчиков.


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Она регулярно публикует модные образы, доказывая, что выглядеть хорошо и стильно можно в любом возрасте. Для нее одежде - один из способов самовыражения. После того, как женщина стала публиковать фото в соцсетях, ее заметили популярные бренды. После этого Греция начала рекламировать одежду. О ней журнал Voque писал.


"Стиль или одежда для меня – это форма искусства, где я могу свободно выражать себя в своей истинной форме. Это делает меня счастливой!  Одежда заставляет чувствовать себя красивой, дает силу и радость, особенно, когда чувствуете себя хуже всего", - рассказывает Грейс.

Грейс признается, что ей очень жаль, что в модной индустрии так мало моделей, которым за 40. Она надеется, что в будущем появится больше людей ее возраста, которые одеваются стильно и не боятся заявить о себе.





Все образы Грейс подбирает сама. Она не ориентируется на тренды, а носит то, что ей нравится.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Канада   возраст   возрастная модель   грейс ганем   история   история про жизнь   модель   
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16  комментариев
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14k
ss 2 часа назад
Она выглядит не молодо, а как молодящаяся 57-ми летняя тётка.
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914
D. K 7 минут назад
Что то не то у нее со вкусом. Скажите ей кто-нибудь при случае.
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12k
? ? ? 15 минут назад
сжечь ведьм..
да шучу, шучу я..
"выглядит на все сто"
видно же, что бабка..
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−107
Сигизмунд Лазаревич 24 минуты назад
Для 97 лет конечно выглядит не плохо. Но к чему эта геронтофилия тут?
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5k
Умница-красавица 40 минут назад
Седые волосы очень старят, а наряды с открытым животом и голой спиной вызовут скорее жалость, чем эротическое желание. Природу не обманешь, стареть надо тоже уметь достойно.
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5k
Котэ 40 минут назад
выглядит она гораздо старше
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814
Mr White Man 43 минуты назад
Выглядит на все 75
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8k
Garpia121 46 минут назад
Выглядеть молодо и молодиться, разные вещи. По лицу, она старше своих лет выглядит. Сколько фасад не рехтуй, а канализация старая. Не вижу смысла в то провальной гонке.
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26k
Юрьевич 52 минуты назад
"57-летняя женщина доказала, что выглядеть молодо можно в любом возрасте"

Чем доказала? Выглядит на свой возраст, даже старше... А то что одевается как школьница, то выглядит несколько диковато и свидетельствует скорее о маразме...
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225
Andrew Belaks 56 минут назад
''Смерть ей к лицу'' напомнило...
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4k
Нуи Хусим Час назад
Спаси и сохрани, молодо! Да не доведи Господь с такой иметь дело!
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2k
Pill Час назад
"Грейс Ганем (Grece Ghanem) уже 57 лет." "Там она не смогла найти работу по специальности, потому персональным тренером." Дальше читать не стал.
Не уже, а ещё.
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27k
Квантовый переход Час назад
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795
Просто прохожий 2 часа назад
Ну офигеть, да уж не выглядит она на 57-ОНА ВЫГЛЯДИТ ГАРАНТИРОВАННО НА 70-75 ЛЕТ. Всё дряблое, сморщенное...БРРРР. Если баба надела молодежные кроссовки - это не значит что она выглядит молодо. Обычная больная на голову старуха, которая не хочет стареть достойно.
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1k
Шурман 2 часа назад
Херово выглядит , моей теще 62 а матери которая год назад вышла на пенсию 69 и эта курица в 57 идет на списание :) фотки ставить не буду . Мои милые ( стерва теща ) и мать не публичные люди хотя очень публичные когда были в должностях и не кололи себе ни чего . Недавно звонил , он мне как отец и следил за мной в детстве и жизни учил пока отец отбывал , так говорит как мать я ему показал мать он говорит ты что ее законсервировал в 99 году :)
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