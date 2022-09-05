Возраст не помеха стилю: 57-летняя женщина доказала, что выглядеть молодо можно в любом возрасте

Грейс до 2005 года жила в Ливане, но из-за ситуации в стране переехала в Канаду с маленькой дочкой на руках. Там она не смогла найти работу по специальности, потому персональным тренером. С фигурой у нее все в порядке. Затем она стала вести блог в соцсетях. Сейчас у нее почти 900 тыс подписчиков.