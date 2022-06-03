Украинцы раскритиковали «нового гражданина» их страны - иноагента Александра Невзорова

Они назвали его приспособленцем и заявили, что не нужно «искать хороших людей среди невзоровых».
Глебыч - настоящий дед перестроечной журналистики. Он был одним из первых, кто в конце 1980-х уловил тренд на изменения в стране и начал ковырять самые гнусные и мрачные темы. Например, заказные убийства, проституцию и прочий криминал. За это коллеги ласково называли его «дерьмоклюем», на а зрителям тогда это было в новинку и его репортажи и передачи имели бешеный успех. Одновременно с этим он подружился с Борисом Березовским и тот обеспечил ему постоянную ротацию на ТВ.
Позже Невзоров подсдулся и стал всё реже появляться на экранах. Какое-то время он вообще ушёл в тень и только вёл передачи на радио. А потом ворвался на Ютуб и обрёл второе дыхание. У него довольно гнойная и язвительная манера общаться, а это по душе подросткам, да и некоторым взрослым тоже.
Когда случились последние события, Глебыч совсем обезумел: стал постить фейковые видосы про Россию, причём не убирал их, даже когда пользователи указывали ему, что это явная туфта. Критиковал, оскорблял и плевался ядом - в общем, делал то, что отлично умел.
Потом отправился с лекциями в Израиль и там его настигла новость, что в России он объявлен в розыск. Пара-па-па-пам… всё!
Тогда Глебыч понял, что терять уже нечего и стал поливать с удвоенной силой. Видимо, за эти труды его наградили украинским гражданством. Он ему порадовался и сказал, что «чертовски благодарен». Но вот сами украинцы к новому «земеле» отнеслись гораздо прохладнее.
Депутат Владимир Вятрович раскритиковал соотечественников за то, что они «ищут хороших людей среди невзоровых».
Бывший зампред Центризбиркома страны Андрей Магера напомнил про реакцию литовцев, которые, по его словам, «ненавидят Невзорова за трагические события зимы 1991 года в Вильнюсе».
Украинская журналистка Соня Кошкина обозвала Невзорова «приспособленцем», а вручение ему паспорта - «обесцениванием института гражданства». А шоумен Игорь Кондратюк, вообще обложил Глебыча матом за его «имперские воззрения».
Наверное, теперь Невзоров размышляет - надо ли ему туда приезжать или лучше пока побыть гражданином с безопасного расстояния. Это тебе не из Израиля пиариться.
Просто Невзоров ещё не осознал - предателей нигде не любят, даже в незалежной. Ну ничего, скоро поймёт - бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова не даст соврать.
* — признан в РФ иноагентом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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