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Украинцы раскритиковали «нового гражданина» их страны - иноагента Александра Невзорова

Украинцы раскритиковали «нового гражданина» их страны - иноагента Александра Невзорова

Автор:
03 июня 2022 16:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Израиль   Украина   александр невзоров   гражданство   журналист   критика   предательство   фейки   
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Они назвали его приспособленцем и заявили, что не нужно «искать хороших людей среди невзоровых».

Глебыч - настоящий дед перестроечной журналистики. Он был одним из первых, кто в конце 1980-х уловил тренд на изменения в стране и начал ковырять самые гнусные и мрачные темы. Например, заказные убийства, проституцию и прочий криминал. За это коллеги ласково называли его «дерьмоклюем», на а зрителям тогда это было в новинку и его репортажи и передачи имели бешеный успех. Одновременно с этим он подружился с Борисом Березовским и тот обеспечил ему постоянную ротацию на ТВ.

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Позже Невзоров подсдулся и стал всё реже появляться на экранах. Какое-то время он вообще ушёл в тень и только вёл передачи на радио. А потом ворвался на Ютуб и обрёл второе дыхание. У него довольно гнойная и язвительная манера общаться, а это по душе подросткам, да и некоторым взрослым тоже.

Когда случились последние события, Глебыч совсем обезумел: стал постить фейковые видосы про Россию, причём не убирал их, даже когда пользователи указывали ему, что это явная туфта. Критиковал, оскорблял и плевался ядом - в общем, делал то, что отлично умел.

Потом отправился с лекциями в Израиль и там его настигла новость, что в России он объявлен в розыск. Пара-па-па-пам… всё!

Тогда Глебыч понял, что терять уже нечего и стал поливать с удвоенной силой. Видимо, за эти труды его наградили украинским гражданством. Он ему порадовался и сказал, что «чертовски благодарен». Но вот сами украинцы к  новому «земеле» отнеслись гораздо прохладнее.

Депутат Владимир Вятрович раскритиковал соотечественников за то, что они «ищут хороших людей среди невзоровых».

Бывший зампред Центризбиркома страны Андрей Магера напомнил про реакцию литовцев, которые, по его словам, «ненавидят Невзорова за трагические события зимы 1991 года в Вильнюсе».

Украинская журналистка Соня Кошкина обозвала Невзорова «приспособленцем», а вручение ему паспорта - «обесцениванием института гражданства». А шоумен Игорь Кондратюк, вообще обложил Глебыча матом за его «имперские воззрения».

Наверное, теперь Невзоров размышляет - надо ли ему туда приезжать или лучше пока побыть гражданином с безопасного расстояния. Это тебе не из Израиля пиариться.

Просто Невзоров ещё не осознал - предателей нигде не любят, даже в незалежной. Ну ничего, скоро поймёт - бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова не даст соврать.

* — признан в РФ иноагентом.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Израиль   Украина   александр невзоров   гражданство   журналист   критика   предательство   фейки   
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20  комментариев
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9k
Андрей Ма-С 8 часов назад
Хочется сказать что наконец то он показал свою истинную суть... но он ее и не скрывал. Сколько помню он всегда был мразью, таким и помрет мразью, да еще и с ярлыком предатель. И судя по заигрываниями с 404 довольно скоро, Денис Николаевич Вороненков не даст соврать...
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−99
Harrt H 18 минут назад
Автор поста скоро перестанет заморачиваться и будет в одинаковый текст только разные имена подставлять: Шевчук, Невзоров, Гребенщиков, Хаматова. Одни и те же высеры про предателей каждый день. Ой, ну да, скоро там доедет Пивоваров, ждите новых говно-постов.
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32k
a.fey Час назад
А чего, чтоб слова не расходились с делом, на Украину, там повестка, автомат с четырьмя магазинами, и под танки.
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8k
Привыкли руки к топорам. Час назад
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5k
Wadim Час назад
Но тогда это всё было в новинку
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418
Алекs 3 часа назад
Помню как он сам себя подстрелил. Всем сказал, что заказали его. Дерьма кусок
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18
СугробOFF 4 часа назад
Любитель лошадок пусть кобылам хвосты крутит.
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61k
ZOOM 4 часа назад
Бедный ребенок кто рожден от этого [мат] . гены поганые .
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−9
Kirill 4 часа назад
Дикие кацапы возомнили себя новыми арийцами? Ан нет, убогие, смердит от вас. А Глебыч просто человек с собственным мнением, не повторяющий бредни скабеевой, и не клюющий на соловьиный помет.
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481
антискакуас Старичок 2 часа назад
потому как он чмо
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7k
Trenzel2003 6 часов назад
В кои то веки, но уХраинцы правы насчет этого маразматика лошадью ударенного.
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5k
Shtoppi 8 часов назад
В его случае работает принцип "говну все равно где лежать и вонять" лишь бы платили.
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11k
Kostick 8 часов назад
стоп, а чего же уважаемый автор не написал, что неврозов столько лет был депутатом? причем ничтоже сумняшесь говорил, что на работу практически не ходил. т.е. человек имел, как минимум, доступ к реальным рычагам власти. и ничем, кроме как своими конюшнями не отличился. вот не красиво, очень.
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1k
GROMOZEKA 9 часов назад
Как был дерьмоклюем, так говноедом и остался
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24k
Ego sum qui sum 9 часов назад
на место Денисовой вполне подходит
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3k
Pechenegiatakuyt 9 часов назад
Невзирая на невроз Невзоров нервозил
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5k
Georgyi 9 часов назад
Моральный урод и всё!
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August

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