Украинцы раскритиковали «нового гражданина» их страны - иноагента Александра Невзорова

Потом отправился с лекциями в Израиль и там его настигла новость, что в России он объявлен в розыск. Пара-па-па-пам… всё!

Тогда Глебыч понял, что терять уже нечего и стал поливать с удвоенной силой. Видимо, за эти труды его наградили украинским гражданством. Он ему порадовался и сказал, что «чертовски благодарен». Но вот сами украинцы к новому «земеле» отнеслись гораздо прохладнее.

Депутат Владимир Вятрович раскритиковал соотечественников за то, что они «ищут хороших людей среди невзоровых».

Бывший зампред Центризбиркома страны Андрей Магера напомнил про реакцию литовцев, которые, по его словам, «ненавидят Невзорова за трагические события зимы 1991 года в Вильнюсе».

Украинская журналистка Соня Кошкина обозвала Невзорова «приспособленцем», а вручение ему паспорта - «обесцениванием института гражданства». А шоумен Игорь Кондратюк, вообще обложил Глебыча матом за его «имперские воззрения».