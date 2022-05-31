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«Зачем позвали это чучело?»: бывшего редактора Первого канала Марию Овсянникову прогнали из украинского пресс-центра

«Зачем позвали это чучело?»: бывшего редактора Первого канала Марию Овсянникову прогнали из украинского пресс-центра

Автор:
31 мая 2022 18:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Германия   Украина   марина овсянникова   первый канал   плакат   предательство   провокация   прямой эфир   
788
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Она хотела провести в Киеве пресс-конференцию о «российской пропаганде». Но не сложилось.

Марина Овсянникова стала известна после перформанса с плакатом. Тогда она выскочила в прямом эфире и ненадолго навела шороху на Первом канале.

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Овсянникову выставили на мороз, выписали штраф в 30к - собственно, и всё.

После этого родственники эпатажной дамы сказали, что она испортила им жизнь. Дети отвернулись, бывший муж перестал общаться… Тогда Овсянникова собрала вещички и улетела в демократичную Германию, там устроилась в издание Die Welt и получила премию «в области прав человека». За танцы с плакатом ей отвалили 60 тысяч евро.

После этого её настроение значительно улучшилось и она решила посетить незалежную, чтобы провести пресс-конференцию на тему «ужасной русской пропаганды». Но там ей ничего не перепало.

Конференция должна была состояться 1 июня в пресс-центре «Интерфакс-Украина». Овсянникова уже была на низком старте - готовилась «срывать покровы и клеймить режим», вот только слушать её откровения никто не захотел. Сами украинцы возмутились тем, что Овсянникова что-то там будет им рассказывать.

«У вас с головой, что не так, что вы позвали это чучело?»

И таких комментариев были десятки. После этого мероприятие отменили, а Овсянниковой отвесили пня предложили уехать обратно в ФРГ.

А когда утихнет хайп после её поступка с плакатом, с Овсянниковой распрощаются и в Германии.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Германия   Украина   марина овсянникова   первый канал   плакат   предательство   провокация   прямой эфир   
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10  комментариев
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118
Елена 55 минут назад
Тысячу раз повторялось, но тем не менее - лишь бы это чучело не пустили обратно. Это предательница и ей не место среди тех, кого она не считает своими.
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13k
K7OO 4 минуты назад
Понимаю возмущение украинцев. Они с такими плакатиками уже восемь лет круглосуточно скачут и получают за это нищенские пособия. А тут выскочила москалька на несколько секунд - ей сразу и уважуху, и премию нехилую, и высокооплачиваемую работу в Германии. Что за дикая несправедливость?))
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201k
Orange Zero 21 минуту назад
Баба к успеху шла, не подфартило, не фартануло!

P.S. использовали, как презерватив и выкинули!!
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5k
Shtoppi Полчаса назад
<<Сами украинцы возмутились тем, что Овсянникова что-то там будет им рассказывать.>>
И действительно, им и без этой перебежчицы из вашингтона все отлично про "кровавых упырей с востока" рассказывают. Так что извольте проследовать наболт из пельменной.
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56k
doker 50 минут назад
Пофиг...
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 53 минуты назад
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10k
Мистер Фикс 58 минут назад
Предателей нигде не любят. Их используют, но доверия к ним нет, и сливают таких при первой опасности
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August

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