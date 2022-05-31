«Зачем позвали это чучело?»: бывшего редактора Первого канала Марию Овсянникову прогнали из украинского пресс-центра

Овсянникову выставили на мороз, выписали штраф в 30к - собственно, и всё.

После этого родственники эпатажной дамы сказали, что она испортила им жизнь. Дети отвернулись, бывший муж перестал общаться… Тогда Овсянникова собрала вещички и улетела в демократичную Германию, там устроилась в издание Die Welt и получила премию «в области прав человека». За танцы с плакатом ей отвалили 60 тысяч евро.

После этого её настроение значительно улучшилось и она решила посетить незалежную, чтобы провести пресс-конференцию на тему «ужасной русской пропаганды». Но там ей ничего не перепало.