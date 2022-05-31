«Зачем позвали это чучело?»: бывшего редактора Первого канала Марию Овсянникову прогнали из украинского пресс-центра

Она хотела провести в Киеве пресс-конференцию о «российской пропаганде». Но не сложилось.
Марина Овсянникова стала известна после перформанса с плакатом. Тогда она выскочила в прямом эфире и ненадолго навела шороху на Первом канале.
Овсянникову выставили на мороз, выписали штраф в 30к - собственно, и всё.
После этого родственники эпатажной дамы сказали, что она испортила им жизнь. Дети отвернулись, бывший муж перестал общаться… Тогда Овсянникова собрала вещички и улетела в демократичную Германию, там устроилась в издание Die Welt и получила премию «в области прав человека». За танцы с плакатом ей отвалили 60 тысяч евро.
После этого её настроение значительно улучшилось и она решила посетить незалежную, чтобы провести пресс-конференцию на тему «ужасной русской пропаганды». Но там ей ничего не перепало.
Конференция должна была состояться 1 июня в пресс-центре «Интерфакс-Украина». Овсянникова уже была на низком старте - готовилась «срывать покровы и клеймить режим», вот только слушать её откровения никто не захотел. Сами украинцы возмутились тем, что Овсянникова что-то там будет им рассказывать.
«У вас с головой, что не так, что вы позвали это чучело?»
И таких комментариев были десятки. После этого мероприятие отменили, а Овсянниковой
отвесили пня предложили уехать обратно в ФРГ.
А когда утихнет хайп после её поступка с плакатом, с Овсянниковой распрощаются и в Германии.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- "Даже не знаю, кто я сейчас": Овсянникова потеряла всё и собралась обратно в Россию
- «Не упрекайте меня в предательстве»: Максима Галкина уволили с Первого канала после его выходок
- Редактор Первого канала, устроившая провокацию в прямом эфире, уезжает работать в Германию
- Хотели оскорбить Россию, но чуть не получили по щам от боснийцев
- Канцлер ФРГ Шольц ответил на детский вопрос про Путина
P.S. использовали, как презерватив и выкинули!!
И действительно, им и без этой перебежчицы из вашингтона все отлично про "кровавых упырей с востока" рассказывают. Так что извольте проследовать наболт из пельменной.
Видимо, больше ничего не умеет....