В СПЧ хотят увеличить призывной возраст для мигрантов, получивших российское гражданство

На данный момент, трудовые мигранты , если они старше 27 лет, не подлежат призыву. Если изменения одобрят - пойдут служить.
Руководитель СПЧ, Валерий Фадеев, заявил:
«Конституция говорит, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ, не делая различий между теми, кто получил гражданство по рождению, и теми, кто был натурализован. Необходимо заполнить эту правовую лакуну и рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45 или 50 лет».
И добавил, что речь не идет о немедленной мобилизации натурализованных иностранцев, что «было бы дискриминацией». Фадеев предложил посмотреть на Израиль и скопировать их механизм: там репатриант через год призывается в армию вне зависимости от возраста.
Глава федерации мигрантов России, Вадим Коженов, данную инициативу раскритиковал:
«Мне кажется, что если человек уже получил российский паспорт, то к нему должны применяться все те же нормы, что и для граждан РФ. Не может же такого быть, что он гражданин России, но какой-то другой… С точки зрения именно формальных моментов юридически как это всё провести? Как будет выглядеть законопроект, с которым они пойдут в Госдуму? Либо они должны переписать кучу нормативных актов, но, мне кажется, в этом нет смысла. Проще тогда, например, внести правки в закон «О гражданстве», сказать, что если принимает гражданство мужчина определённого возраста (а возраст можно поменять), то тогда он должен сначала отслужить в армии или предоставить справку, что он болен. В этом хоть какая-то логика есть».
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я бы таких "воинов" в боевые части точно не отправил. Потом позора не оберешься когда они побросав оружие будут бежать с поля боя впереди собственного крика и роняя говно из штанин. Да и с мотивацией у них новую "родину" защищать думаю будет совсем никак. Они скорее в свои 3,14здоглазии сбегут, а потом снова припрутся когда все уляжется.
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вражина
Родители мои и сестры 1966/ 1967 г. р
Родители наших мужей 1962/1966 г. р.
Моя сестра и её муж 1989/1987,
Мой муж и я 1990/1995...
Плюс двое детей
У всех, кроме детсадовских, высшее техническое или высшее гуманитарное образование.
Так вот нас просто и банально чернобровая майор Оксана из эмиграционной /адрес писать низзя/ откровенно послала с выплатой штрафа за админисративку... Но, все черножопые, которые с нами проходили тесты и комиссии его, гражданство, благополучно получили.
Как итог- родители остались там, куда их послал комсомол, сестра с мужем получили вид на жительство в Канаде, нашли превосходную работу и ниапчём не жалеют.
Мы с мужем живём в европейской стране, оба работаем по специальности и трясёмся от страха от безденежья и грядущего холода, голода и общего европейского пидзеца.
А вы, россияне, вместе со своими черножопыми тожероссиянами и чернобровой Оксаной из ФЭС живите и радуйтесь новым территориям, своему великому Президенту, своей великой армии...
А мы уж как-нибудь без вас и навсегда
Вроде, верхняя планка призыва для репатриантов - 28 лет.
В 1941м, когда в плен попали миллионы красноармейцев, немецкие военные журналисты фотографировали самых уродливых солдат-азиатов для пропаганды:
"Вот из каких недочеловеков состоят эти русская орда, готовая вторгнутся в Европу!"
И что нынче бы наблюдаем на украинском фронте?
Буряты на танках, чечены на Тиграх..
Не дай бог еще и эмигранты из восточных республик пойдут в атаку.
Дожили...
А мигранты типа поголовно прямые потомки Темучжина и Тамерлана?