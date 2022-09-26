В СПЧ хотят увеличить призывной возраст для мигрантов, получивших российское гражданство

«Мне кажется, что если человек уже получил российский паспорт, то к нему должны применяться все те же нормы, что и для граждан РФ. Не может же такого быть, что он гражданин России, но какой-то другой… С точки зрения именно формальных моментов юридически как это всё провести? Как будет выглядеть законопроект, с которым они пойдут в Госдуму? Либо они должны переписать кучу нормативных актов, но, мне кажется, в этом нет смысла. Проще тогда, например, внести правки в закон «О гражданстве», сказать, что если принимает гражданство мужчина определённого возраста (а возраст можно поменять), то тогда он должен сначала отслужить в армии или предоставить справку, что он болен. В этом хоть какая-то логика есть».