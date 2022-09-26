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В СПЧ хотят увеличить призывной возраст для мигрантов, получивших российское гражданство

В СПЧ хотят увеличить призывной возраст для мигрантов, получивших российское гражданство

Автор:
26 сентября 2022 15:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Израиль   армия   возраст   гражданство   мигранты   призыв   
782
3

На данный момент, трудовые мигранты , если они старше 27 лет, не подлежат призыву. Если изменения одобрят - пойдут служить.

Руководитель СПЧ, Валерий Фадеев, заявил:

«Конституция говорит, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ, не делая различий между теми, кто получил гражданство по рождению, и теми, кто был натурализован. Необходимо заполнить эту правовую лакуну и рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45 или 50 лет».

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И добавил, что речь не идет о немедленной мобилизации натурализованных иностранцев, что «было бы дискриминацией». Фадеев предложил посмотреть на Израиль и скопировать их механизм: там репатриант через год призывается в армию вне зависимости от возраста.

Глава федерации мигрантов России, Вадим Коженов, данную инициативу раскритиковал:

«Мне кажется, что если человек уже получил российский паспорт, то к нему должны применяться все те же нормы, что и для граждан РФ. Не может же такого быть, что он гражданин России, но какой-то другой… С точки зрения именно формальных моментов юридически как это всё провести? Как будет выглядеть законопроект, с которым они пойдут в Госдуму? Либо они должны переписать кучу нормативных актов, но, мне кажется, в этом нет смысла. Проще тогда, например, внести правки в закон «О гражданстве», сказать, что если принимает гражданство мужчина определённого возраста (а возраст можно поменять), то тогда он должен сначала отслужить в армии или предоставить справку, что он болен. В этом хоть какая-то логика есть».

Источник:

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Метки: Израиль   армия   возраст   гражданство   мигранты   призыв   
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22  комментария
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7k
Shtoppi Час назад
Тут есть вопрос: Как-то, все сразу поняли как, эти чумазые паспорт РФ получили, а вот где они служить будут?
Я бы таких "воинов" в боевые части точно не отправил. Потом позора не оберешься когда они побросав оружие будут бежать с поля боя впереди собственного крика и роняя говно из штанин. Да и с мотивацией у них новую "родину" защищать думаю будет совсем никак. Они скорее в свои 3,14здоглазии сбегут, а потом снова припрутся когда все уляжется.
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26k
Лис Минуту назад
Неплохо было бы разобраться, как они все получили гражданство. Думается, многие просто купили. Чинуши у нас такие. Повысить именно им призывной возраст, мобилизация на 2-3 года. Оружие им давать нельзя. А вот в стройбат Донбасс восстанавливать самое то. И на разминирование. Кто не захочет или сбежит в родные края - лишние гражданства вместе с семейством и депортация. В Средней Азии америкосы здорово воду мутят, а тут такая пятая колонна.
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595
Александр Зотов 17 минут назад
Глава федерации мигрантов России, Вадим Коженов,
------
вражина
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73
Алиса 45 минут назад
Случилось так, что в 2017 году, мы, четыре семьи, подавали на российское гражданство в Челябинске.

Родители мои и сестры 1966/ 1967 г. р
Родители наших мужей 1962/1966 г. р.
Моя сестра и её муж 1989/1987,
Мой муж и я 1990/1995...
Плюс двое детей
У всех, кроме детсадовских, высшее техническое или высшее гуманитарное образование.

Так вот нас просто и банально чернобровая майор Оксана из эмиграционной /адрес писать низзя/ откровенно послала с выплатой штрафа за админисративку... Но, все черножопые, которые с нами проходили тесты и комиссии его, гражданство, благополучно получили.

Как итог- родители остались там, куда их послал комсомол, сестра с мужем получили вид на жительство в Канаде, нашли превосходную работу и ниапчём не жалеют.
Мы с мужем живём в европейской стране, оба работаем по специальности и трясёмся от страха от безденежья и грядущего холода, голода и общего европейского пидзеца.

А вы, россияне, вместе со своими черножопыми тожероссиянами и чернобровой Оксаной из ФЭС живите и радуйтесь новым территориям, своему великому Президенту, своей великой армии...

А мы уж как-нибудь без вас и навсегда
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−116
Thomsen Час назад
< Фадеев предложил посмотреть на Израиль и скопировать их механизм: там репатриант через год призывается в армию вне зависимости от возраста >

Вроде, верхняя планка призыва для репатриантов - 28 лет.
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−81
adnnin adnnin 2 часа назад
В гражданскую китайские солдаты помогали большевикам побеждать крестьянскиен бунты
В 1941м, когда в плен попали миллионы красноармейцев, немецкие военные журналисты фотографировали самых уродливых солдат-азиатов для пропаганды:
"Вот из каких недочеловеков состоят эти русская орда, готовая вторгнутся в Европу!"
И что нынче бы наблюдаем на украинском фронте?
Буряты на танках, чечены на Тиграх..
Не дай бог еще и эмигранты из восточных республик пойдут в атаку.
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5k
ЛеонидТерехов 2 часа назад
Уже не сбегут .... на границах трындец ... а билет на самолет от 500к, либо их нет!!! Попали ...
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32k
Fat Lynx 2 часа назад
Получается, у нас будут граждане одного сорта и другого... одни чуток получше, других можно и погнобить.
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32k
Fat Lynx 2 часа назад
По их мнению, у нас не только работать некому, но служить?
Дожили...
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16k
Дядюшка Ау 2 часа назад
Будет против Марат Хуснуллин. И вообще мигрантов завозят в промышленных масштабах не для службы в армии. Армия у нас была и есть рабоче-крестьянская.
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