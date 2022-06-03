Флерли: самая длинная деревянная лестница в мире, состоящая из 4 444 ступеней

Там даже есть лагерь, который подходит для отличных приключений на свежем воздухе. После пробуждения можно почувствовать свежий бриз фьорда на своем лице. Многие туристы приезжают ради прогулок по захватывающим тропам и посещения таких знаковых достопримечательностей, как плато Кьераг или утес Прекестулен.

Однако лестница из 4 444 ступеней тоже очень известная достопримечательность. В деревню постоянно приезжают туристы лишь ради того, чтобы преодолеть лестницу, с которой открываются впечатляющие виды на фьорд.