Флерли: самая длинная деревянная лестница в мире, состоящая из 4 444 ступеней

Флерли — бездорожная деревушка, которую обслуживают четыре парома в день. Она расположена в живописном Люсе-фьорде в Норвегии. Флерли известна своими 4 444 ступенями, она является самой длинной деревянной лестницей в мире. Ниже рассказываем, как путешественники преодолевают 1 600 м по лестнице, покоряя одну из норвежских вершин.
Туристическая деревня
Флерли — это отличное место для отдыха на природе. Вся эта небольшая деревушка считается одной из самых популярных норвежских достопримечательностей. На ее территории расположены не только различные развлечения для туристов, но и обеспечены комфортные условия для проживания.
Там даже есть лагерь, который подходит для отличных приключений на свежем воздухе. После пробуждения можно почувствовать свежий бриз фьорда на своем лице. Многие туристы приезжают ради прогулок по захватывающим тропам и посещения таких знаковых достопримечательностей, как плато Кьераг или утес Прекестулен.
Однако лестница из 4 444 ступеней тоже очень известная достопримечательность. В деревню постоянно приезжают туристы лишь ради того, чтобы преодолеть лестницу, с которой открываются впечатляющие виды на фьорд.
4 444 ступени на пути к вершине
Подъем по 4 444 ступеням — то, чем городок Флерли больше всего известен. Лестница следует за двумя водопроводами и рельсами, которые использовались для перевозки людей и материалов вверх и вниз по горе. На полпути вверх по лестнице встречается канатная дорога, где стоит большая лебедка, которая раньше тянула тележку.
На протяжении пути открываются потрясающие виды. На вершине лестницы можно ощутить все прелести нахождения на больших высотах, ведь деревья остаются гораздо ниже отчаянных путников.
Добраться во Флерли (населенный пункт) от лестницы можно несколькими способами: следовать по служебной дороге мимо озер и через долину или срезать по прямой. Все пути отмечены специальными обозначениями.
При планировании похода следует помнить, что лестница состоит из двух крутых секций. Людям, у которых случаются сильные головокружения, не советуют отправляться в дорогу. Правда, во время подъема можно держаться за тросы или рельсы, однако некоторые люди находят это настолько страшным, что не могут продолжать путь, даже держась за крепления.
Источник:
АНТИФИШКИ
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