Секрет необычного надгробия или грустная история о материнской любви

Холодные, неровные ступени, спрятанные за железной дверью, ведут вниз, под землю, где лежит небольшой гроб. В нём покоится 10-летняя девочка по имени Флоренс Ирэн Форд, которая умерла от желтой лихорадки более 150 лет назад, в 1871 году.

Эта лестница была построена в том же году по заказу матери девочки, Эллен. Дело в том, что она безумно любила своего ребёнка, а так как при жизни Флоренс ужасно боялась штормов, то её мама попросила превратить могилу дочери в подобие подземного убежища.