Секрет необычного надгробия или грустная история о материнской любви

В штате Миссисипи (США) есть одно необычное захоронение, а вернее сказать гробница. Потому что за красивым мраморным надгробием, стоящем на месте упокоения некой Флоренс Ирэн, виден таинственный люк, скрывающий лестницу, которая ведёт под землю. Но кто её построил и зачем?
Городское кладбище Натчез является популярным местом для туристов со всего света. Люди приезжают сюда, чтобы своими глазами убедиться в правдивости легенды о потайной лестнице, ведущей к гробу маленькой девочки.
Холодные, неровные ступени, спрятанные за железной дверью, ведут вниз, под землю, где лежит небольшой гроб. В нём покоится 10-летняя девочка по имени Флоренс Ирэн Форд, которая умерла от желтой лихорадки более 150 лет назад, в 1871 году.
Эта лестница была построена в том же году по заказу матери девочки, Эллен. Дело в том, что она безумно любила своего ребёнка, а так как при жизни Флоренс ужасно боялась штормов, то её мама попросила превратить могилу дочери в подобие подземного убежища.
Внезапная смерть дочери опустошила Эллен до невообразимой степени, а эта лестница позволяла матери всегда быть рядом с Флоренс. Поэтому всякий раз, когда на улице бушевал ветер и гремел гром, Эллен спускалась по лестнице и пыталась утешить свою дочь.
Прямого доступа к гробу у матери не было, но зато в стене имелось маленьком стеклянное оконце, через которое она могла видеть бренное тело своей дочери, покоящееся на шелковой обивке смертного ложа.
Мать приходила сюда почти в каждое ненастье, усаживалась на нижнюю ступень каменной лестницы, позволяющую ей любоваться Флоренс через крошечное окошко, и начинала читать любимые сказки дочери, чтобы утешить умершего ребенка.
Если дождь был слишком сильным, то Эллен закрывала над собой тяжёлую металлическую дверь и часами седела рядом с покойной дочерью.
Сегодня эту могилу посещают люди со всего мира, благодаря чем она превратилась в памятник бесконечной любви матери к своему ребёнку. Иногда посетители тоже спускаются вниз и говорят Флоренс несколько слов, которые могут её утешить.
Даже сейчас рядом с могилой регулярно появляются детские игрушки, свечи и цветы, которые люди приносят в память о маленькой девочке. Но смотровое окно демонтировано и увидеть гроб не получится. Это было сделано из уважения к памяти и для предотвращения актов вандализма.
Трогательная эпитафия на могиле Флоренс гласит:
- Такая же умная и любящая Дочь, как всегда, благословенная Богом Своим Образом.
Эллен и её муж, Вашингтон, похоронены рядом со своей дочерью, но в безымянных могилах.
Если у вас когда-нибудь будет возможность поехать на городское кладбище Натчез, обязательно скажите несколько слов маленькой Флоренс. Ворота кладбища открыты до сумерек.
p.s. И не забудьте закрыть люк, если на улице будет идти дождь...
Источник:
АНТИФИШКИ
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