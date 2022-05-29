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Секрет необычного надгробия или грустная история о материнской любви

Секрет необычного надгробия или грустная история о материнской любви

Автор:
29 мая 2022 09:56
Сообщество : Истории
Метки: в мире   дочь   история   надгробие   родители   факты   фото   
1454
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В штате Миссисипи (США) есть одно необычное захоронение, а вернее сказать гробница. Потому что за красивым мраморным надгробием, стоящем на месте упокоения некой Флоренс Ирэн, виден таинственный люк, скрывающий лестницу, которая ведёт под землю. Но кто её построил и зачем?

Городское кладбище Натчез является популярным местом для туристов со всего света. Люди приезжают сюда, чтобы своими глазами убедиться в правдивости легенды о потайной лестнице, ведущей к гробу маленькой девочки.

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Холодные, неровные ступени, спрятанные за железной дверью, ведут вниз, под землю, где лежит небольшой гроб. В нём покоится 10-летняя девочка по имени Флоренс Ирэн Форд, которая умерла от желтой лихорадки более 150 лет назад, в 1871 году.

Эта лестница была построена в том же году по заказу матери девочки, Эллен. Дело в том, что она безумно любила своего ребёнка, а так как при жизни Флоренс ужасно боялась штормов, то её мама попросила превратить могилу дочери в подобие подземного убежища.

Внезапная смерть дочери опустошила Эллен до невообразимой степени, а эта лестница позволяла матери всегда быть рядом с Флоренс. Поэтому всякий раз, когда на улице бушевал ветер и гремел гром, Эллен спускалась по лестнице и пыталась утешить свою дочь.

Прямого доступа к гробу у матери не было, но зато в стене имелось маленьком стеклянное оконце, через которое она могла видеть бренное тело своей дочери, покоящееся на шелковой обивке смертного ложа.

Мать приходила сюда почти в каждое ненастье, усаживалась на нижнюю ступень каменной лестницы, позволяющую ей любоваться Флоренс через крошечное окошко, и начинала читать любимые сказки дочери, чтобы утешить умершего ребенка.

Если дождь был слишком сильным, то Эллен закрывала над собой тяжёлую металлическую дверь и часами седела рядом с покойной дочерью.

Сегодня эту могилу посещают люди со всего мира, благодаря чем она превратилась в памятник бесконечной любви матери к своему ребёнку. Иногда посетители тоже спускаются вниз и говорят Флоренс несколько слов, которые могут её утешить.

Даже сейчас рядом с могилой регулярно появляются детские игрушки, свечи и цветы, которые люди приносят в память о маленькой девочке. Но смотровое окно демонтировано и увидеть гроб не получится. Это было сделано из уважения к памяти и для предотвращения актов вандализма.

Трогательная эпитафия на могиле Флоренс гласит:

- Такая же умная и любящая Дочь, как всегда, благословенная Богом Своим Образом.

Эллен и её муж, Вашингтон, похоронены рядом со своей дочерью, но в безымянных могилах.

Если у вас когда-нибудь будет возможность поехать на городское кладбище Натчез, обязательно скажите несколько слов маленькой Флоренс. Ворота кладбища открыты до сумерек.

p.s. И не забудьте закрыть люк, если на улице будет идти дождь...

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   дочь   история   надгробие   родители   факты   фото   
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4  комментария
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88k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
Стеклянное окошко с видом на тело усопшего - это перебор
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39k
Эльза Вайнц Час назад
Психиатрия в те времена была в зачаточном состоянии. А Эллен бы психиатр не помешал. Тут на лицо некрофилические отклонения.
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Мурчелло 3 часа назад
Больные люди.С каждой статьей про пиндосню убеждаюсь ,что нормальных там нет.
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