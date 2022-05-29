Антарктический клыкач: прожорливый альфа-хищник, в чьих жилах течёт антифриз

Мне кажется, в словарях рядом со словом «суровость» должно быть фото клыкача.

Холодные и беспощадные воды Антарктиды вырастили столь же суровую рыбу. Клыкач длиной в два метра и весом в центнер крышует район на любой глубине. В Южном океане этот прожорливый рыб, обладающий прокаченным зрением и обонянием, занимает экологическую нишу акул и поедает всех, кто встретится у него на пути. В том числе сородичей.