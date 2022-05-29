Антарктический клыкач: прожорливый альфа-хищник, в чьих жилах течёт антифриз

Несмотря на то, что условия Антарктиды далеки от тропических курортов, в глубинах Южного океана кипит жизнь. Более того, в этих ледяных водах обитает грозная рыба, которая стала для рыболовов настоящим золотом — крупнейший представитель южнополярной ихтиофауны, антарктический клыкач.
Мне кажется, в словарях рядом со словом «суровость» должно быть фото клыкача.
Холодные и беспощадные воды Антарктиды вырастили столь же суровую рыбу. Клыкач длиной в два метра и весом в центнер крышует район на любой глубине. В Южном океане этот прожорливый рыб, обладающий прокаченным зрением и обонянием, занимает экологическую нишу акул и поедает всех, кто встретится у него на пути. В том числе сородичей.
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Строение тела наш друг тоже подглядел у тропической кровожадной рыбины. Как и акула, клыкач не имеет плавательного пузыря, а его лёгкий скелет минимально минерализован. Клыки у клыкача тоже что надо — ряды острых загнутых зубов не оставляют добыче шансов на реабилитацию.
Даже с этого ракурса видно, за что клыкача назвали клыкачом.
Но есть у рыбины и свои примочки. Например, жир. Он придаёт клыкачу нейтральную плавучесть. Это значит, что рыб и не тонет, и не всплывает. Он висит в воде, как в невесомости, не тратя сил на поддержание тела в необходимом положении. Это очень удобная штука, благодаря которой рыб способен без особых усилий погружаться на глубину в 2 километра, и также на расслабоне всплывать обратно к поверхности.
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Проблему обогрева в холодных водах клыкач тоже решил изящно. Его кровь содержит природные антифризы — белки, которые останавливают кристаллизацию воды в его клетках. А ещё в ней очень мало эритроцитов и других форменных элементов, от чего скорость их разжиженной крови намного выше, чем у других рыб, даже с учётом медленного сердцебиения. Поэтому антарктический клыкач прекрасно себя чувствует в морской водичке не теплее 4°C, температуру выше их организм не выдерживает.
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В этой же мёрзлой воде они делают детей. В конце антарктической зимы — с июля по сентябрь — клыкачиха мечет до миллиона икринок. Кладка свободно плавает в толще воды, пока из икринок не появятся новорождённые мальки. Молодняку придётся забираться на вершину пищевой цепочки с самого низа — изначально мальки являются частью планктона. При этом растёт рыб крайне медленно — половозрелыми они становятся к 15 годам. Потому и живут клыкачи по разным оценкам до 50 лет.
Поздравляю, вы засняли деда.
Эту долгую жизнь очень часто обрывают люди, для которых клыкач — настоящий деликатес. Потому его и называют «белым золотом Южного океана» — его белоснежное и очень дорогое мясо обладает идеальным вкусом и большим количеством всяких витаминов. К сожалению, автор — бедный студент, а потому проверить это утверждение у него не вышло. Придётся верить на слово.
Держит пару кило клыкача и пару тысяч рублей.
Но ловля клыкача сопровождается очень строгими требованиями организации по охране морских животных Антарктики. Сложность для рыболовов прибавляют ураганные ветра, обледенение и дрейфующие льды. Поэтому о скором исчезновении «белого золота» говорить ещё рано.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Аргументы в пользу такого решения следующие: в южной части Атлантического, Индийского и Тихого океанов границы между ними весьма условны, в то же время воды, прилегающие к Антарктиде, имеют свою специфику, а также объединены Антарктическим циркумполярным течением.
Дело в том, что вода всегда выше (или около) нуля - иначе это лед. Более того, даже в южных морях теплая вода только у поверхности. На глубине в 600-800 метров температура уже те же 4 градуса даже на экваторе. А глубже температура медленно снижается почти до 0. И на этих глубинах хватает живности, живущей при тех же 4х градусах со вполне обычным метаболизмом.
Так что любопытно, зачем этому клыкастику такие навороты.