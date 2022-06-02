Понтеведра: испанский город, в котором запрещены автомобили

Испания уже давно занимает одно из лидирующих мест в списке обязательных к посещению стран. Однако, помимо известных туристических достопримечательностей и городов, здесь есть и менее известные места, которые стоит посетить. Одним из них является городок Понтеведра.
Город без автомобилей
Большинство городов по всему миру были построены для пешеходов. Но развитие технологий сделало их более удобными для транспортных средств, а не для людей. Сегодня тротуары становятся все уже, и кажется, что большие и мелкие города были созданы для того, чтобы по ним могли передвигаться автомобили. Древний город Понтеведра, расположенный на северо-западе Испании, взывает к совершенно противоположному: этот старый город — пешеходный. Правда, только в его центре, однако идея все равно впечатляет.
Некоторые легенды о Понтеведре предполагают, что город основал троянский герой Тевкрон. Но трудно сказать, являются ли эти легенды правдой или вымыслом. Некоторые историки утверждают, что Понтеведра была частью ранней римской дороги. Римское название Понтеведры было Ad Duos Pontes, что указывает на то, что это город мостов. С тех пор у Понтеведры были взлеты и падения. Однако в современном состоянии этот город славится тем, что стал полностью пешеходным: в 1999 году место стало свободным от автомобилей.
В городе хорошо сохранился средневековый старый город. Важные места легкодоступны, ведь посетителей не отвлекает автомобильный трафик.
Главные достопримечательности
Часовня Девы-пилигримы — красивое здание, построенное в 1792 году. Архитектура церкви представляет собой смесь барокко и неоклассицизма. Посетители могут подняться по лестнице и на купол, откуда можно наблюдать впечатляющие виды на город.
Поклонникам истории и искусства музей Sexto Edificio предлагает коллекции испанского и галисийского искусства, а также произведения римского времени, средневековья и XX века. Посетители могут наблюдать множество археологических находок и художественных произведений, включая картины, скульптуры, монеты и украшения.
Помимо исторических, культурных и религиозных достопримечательностей, в городе есть много магазинов, ресторанов и кафе, которые демонстрируют аутентичный колорит. Понтеведру нельзя пропустить, если вы оказались в этом районе Испании.
Источник:
АНТИФИШКИ
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