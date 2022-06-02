Понтеведра: испанский город, в котором запрещены автомобили

Некоторые легенды о Понтеведре предполагают, что город основал троянский герой Тевкрон. Но трудно сказать, являются ли эти легенды правдой или вымыслом. Некоторые историки утверждают, что Понтеведра была частью ранней римской дороги. Римское название Понтеведры было Ad Duos Pontes, что указывает на то, что это город мостов. С тех пор у Понтеведры были взлеты и падения. Однако в современном состоянии этот город славится тем, что стал полностью пешеходным: в 1999 году место стало свободным от автомобилей.

В городе хорошо сохранился средневековый старый город. Важные места легкодоступны, ведь посетителей не отвлекает автомобильный трафик.