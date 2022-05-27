7 чудес света: новые и античные

Чудеса бывают не только в фильмах. Люди тоже умеют их создавать. Египетские пирамиды, статуя Зевса в Олимпии, Храм Артемиды в турецком Эфесе… — все это придумал человек.
Древний мир
В III веке до н.э. появился список Семи чудес света античного мира. Большая часть объектов уже стерта с лица земли. В него вошли:
- Пирамида Хеопса. Единственное чудо, сохранившееся до наших дней. Находится в Гизе – пригороде Каира, столицы Египта.
- Висячие сады Семирамиды. Располагались в Вавилоне (на территории современного Ирака). Разрушены персами.
- Статуя Зевса в Олимпии. Великолепная скульптура из золота, дерева и слоновой кости. Из Греции ее перевезли в Константинополь (современный Стамбул), где она сгорела во время пожара.
- Храм Артемиды Эфесской. От великолепного храма, построенного в честь греческой богини, остались одни руины. Они находятся на территории Турции.
- Мавзолей в Галикарнасе. Гробница карийского правителя Мавсола – 45-метровое сооружение с колоннами и статуями. Руины можно увидеть на территории турецкого Бодрума.
- Колосс Родосский. Гигантская статуя древнегреческого бога Солнца – Гелиоса, которая стояла в портовом городе Родос. Разрушена землетрясением.
- Александрийский маяк. Был установлен в Египте для судоходства. Разрушен землетрясением.
Наше время
Список современных семи чудес света составила некоммерческая организация New Open World Corporation. Компания запустила международное голосование, в котором поучаствовало более 100 миллионов человек. В результате получилось два списка чудес: 7 рукотворных и 7 природных. Архитектурный ТОП-7 считается главным.
Новое чудо света, символ Рима и всей Италии. Он был построен в I веке н.э. Колизей назван в честь колосса Нерона – огромной бронзовой статуи, изображавшей римского императора. Это его второе имя, изначально это был «Амфитеатр Фавиев». Его арена рассчитана на 50 тысяч зрителей. Самый большой амфитеатр мира строили 8 лет. И не зря: драматические постановки, реконструкции баталий, постановочная охота, битвы гладиаторов – зрители Колизея наблюдали самые яркие зрелища.
Великая китайская стена недаром вошла в список Семи новых чудес света. Это самое длинное искусственное сооружение в мире. Ее протяженность составляет почти 9000 км. Время над ней не властно. Клейстер из рисовой каши и хитрый известковый раствор скрепили основание намертво. Великая китайская стена – это не просто чудо света. Она входит в ТОП-10 самых посещаемых архитектурных достопримечательностей мира. Ежегодно на ней бывает более 40 млн туристов.
Потерянный город инков на территории современного Перу. Он бы построен высоко в горах. Новое чудо света, древняя цивилизация, город среди облаков – ни одно определение не передаст, насколько хорош Мачу-Пикчу. Сюда стекаются тысячи туристов со всего мира, а археологи пытаются разгадать его тайны. В состав комплекса входит больше 100 отдельных лестничных пролетов. Большинство из них вырезаны из одной плиты. Мачу-Пикчу – самое необычное из 7 чудес света: город построен на двух линиях разломов. Когда происходит землетрясение, камни отскакивают друг от друга, «танцуют». А затем возвращаются на место.
Древний город Петра в Иордании – самое завораживающее из Семи новых чудес света. В этом месте у путешественников захватывает дух. Историки предполагают, что крепость в скале была построена от 2 до 4 тысяч лет назад. Ее вырезали искусные мастера. В Петре есть амфитеатр, храмы, общественные здания, жилые дома, акведук (водопровод), склепы. И все это вырезано из камня. Петра стояла на стыке двух караванных путей и долгое время была самой богатой крепостью на Востоке. В настоящее время археологи изучили 800 объектов Петры. Это всего 15% от общей территории древнего города. Что же скрывает новое чудо света в своих глубинах?
Его называют жемчужиной мусульманского искусства. Это не просто одно из новых Семи чудес света. Это самый узнаваемый храм на свете, крупнейший в мире мавзолей, символ прекрасной любви. Падишах Шах-Джахан приказал построить величественный Тадж-Махал как символ памяти о своей любимой жене. На возведение храма в Индии ушел 21 год. Ежедневно, невзирая на палящее солнце или проливной дождь, 22 тысячи рабочих трудились в поте лица. Мрамор для облицовки Тадж-Махала добывали за 30 км от стройки и доставляли на быках. Ослепительная жемчужина в окружении бедности, нерушимое доказательство бесконечной любви, гений инженерной мысли – это чудо света одно из самых притягательных.
Одно из Семи чудес света и самый узнаваемый в мире монумент. Легендарная статуя Христа-Искупителя возвышается на горе Корковаду в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Ее высота составляет 38 метров, а вес – 635 тонн. Широко раскинутые руки Христа символизируют любовь ко всему миру и каждому человеку в отдельности. Чтобы рассмотреть монумент ближе, туристы поднимаются на 220 ступеней. Отсюда, с вершины горы, открывается чарующий вид на легендарный пляж Ипанема, скальные хребты, океан, футбольный стадион «Маракана» и другие достопримечательности. Статую Христа-Искупителя видно почти из любой точки Рио.
Удивительный памятник древних цивилизаций Чичен-Ица заслуженно включен в список «Новые семь чудес света». Древний город находится на территории современной Мексики. Его основали племена майя еще в доколумбовскую эпоху. Чичен-Ица занимает 400 км2: базары, дворцы, жилые дома, даже спортивные площадки – все прекрасно сохранилось до наших дней. Главный объект города – внушительный храм «Эль Кастилио» в виде пирамиды. На каждой из 4 граней расположена 91 ступенька. Всего их 364, а вместе с вершиной – 365, что соответствует числу дней в году. Историки так и не установили, почему племя майя покинуло город. А сегодня Чичен-Ица – место притяжения туристов со всего мира.
Египетские пирамиды – восьмое чудо света. Они не включены в официальный список. Египет снял своего «кандидата» с голосования. Пирамиды – единственное из античных чудес света, которое сохранилось до наших дней. В Каире считают, что нет нужды подтверждать «статус чуда». New Open World Corporation выделила 7 победителей. А пирамиды Гизы были названы восьмым чудом света.
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АНТИФИШКИ
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