7 чудес света: новые и античные

В III веке до н.э. появился список Семи чудес света античного мира. Большая часть объектов уже стерта с лица земли. В него вошли:

Пирамида Хеопса. Единственное чудо, сохранившееся до наших дней. Находится в Гизе – пригороде Каира, столицы Египта. Висячие сады Семирамиды. Располагались в Вавилоне (на территории современного Ирака). Разрушены персами. Статуя Зевса в Олимпии. Великолепная скульптура из золота, дерева и слоновой кости. Из Греции ее перевезли в Константинополь (современный Стамбул), где она сгорела во время пожара. Храм Артемиды Эфесской. От великолепного храма, построенного в честь греческой богини, остались одни руины. Они находятся на территории Турции. Мавзолей в Галикарнасе. Гробница карийского правителя Мавсола – 45-метровое сооружение с колоннами и статуями. Руины можно увидеть на территории турецкого Бодрума. Колосс Родосский. Гигантская статуя древнегреческого бога Солнца – Гелиоса, которая стояла в портовом городе Родос. Разрушена землетрясением. Александрийский маяк. Был установлен в Египте для судоходства. Разрушен землетрясением.

Наше время

Список современных семи чудес света составила некоммерческая организация New Open World Corporation. Компания запустила международное голосование, в котором поучаствовало более 100 миллионов человек. В результате получилось два списка чудес: 7 рукотворных и 7 природных. Архитектурный ТОП-7 считается главным.