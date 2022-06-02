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22 опасных разреза: подборка оружия в необычном ракурсе

22 опасных разреза: подборка оружия в необычном ракурсе

Автор:
02 июня 2022 23:27
Сообщество : Военное
Метки: Оружие   военное   необычное   патрон   разрез   ракурс   снаряд   
1643
22

Что только вы не видели в разрезе - инструменты, книги ,машины. Но сегодня у нас необычные разрезы - исключительно военного предназначения. Это тоже весьма интересно - заглянуть в "душу" предметам, несущим смерть и защиту одновременно.

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Источник:

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Метки: Оружие   военное   необычное   патрон   разрез   ракурс   снаряд   
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1  комментарий
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Mamin Sibiriak 37 минут назад
Это не фугасная мина.



У фугасной мины нет готовых поражающих элементов, это Sprengmine S.Mi.35

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