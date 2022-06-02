22 опасных разреза: подборка оружия в необычном ракурсе

Пост для тех, кто каждый раз с сожалением смотрит на утекающие с карты деньги

Древние памятники и предметы с непривычного ракурса

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Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний нового секретного оружия