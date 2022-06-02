22 опасных разреза: подборка оружия в необычном ракурсе

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Что только вы не видели в разрезе - инструменты, книги ,машины. Но сегодня у нас необычные разрезы - исключительно военного предназначения. Это тоже весьма интересно - заглянуть в "душу" предметам, несущим смерть и защиту одновременно.
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Система дистанционного подрыва "Айнет". Танки Т-80УК и Т-90 оборудованы системой "Айнет", обеспечивающей подрыв ОФС в заданной точке траектории
Устройство немецких бронебойных снарядов. Два слева для Kwk 36 и FLAK 18\36 - снаряд Panzergranate с донным взрывателем и коническим футляром с ТЭНом внутри и PZGR 39, с меньшим количеством ВВ без футляра. Справа для KWK 43, PAK 43 и FLAK 41.
Источник:
АНТИФИШКИ
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