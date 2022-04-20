Есть разрыв: от чего рвутся оружейные стволы

На настоящее время встречаются два основных типа гильз для гладкоствольного оружия - это латунные, под капсюль-воспламенитель ЦБО и полиэтиленовые под КВ-21 и КВ-22. Так вот - короткую гильзу в длинном патроннике использовать можно, хотя это сказывается на качестве выстрела, длинную гильзу в короткий патронник совать нельзя.В короткий патронник металлическая не войдет, а полиэтиленовая/папковая при раскрытии завальцовки, частично перекроет пульный вход - конический переход между патронником и каналом ствола, что может привести к печальным последствиям для ружья и стрелка.