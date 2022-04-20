Есть разрыв: от чего рвутся оружейные стволы

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Оружие, несомненно, проходит многочисленные испытания, прежде чем начинается его массовый выпуск. Но это всего лишь техника, кусок железа, который может подвести в неподходящий момент. От чего же такое происходит?
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Перед каждым выстрелом заряжающий должен был проверить орудие на наличие инородных предметов. Часто это происходило из-за невнимательности или суматохи танкистов, в орудие попадал любой предме, например осколок или гразь и снаряд движущийся по стволу танка соприкасается с этим осколком или грязью в стволе, а пороховые газы, идущие за снарядом, увеличивают давление, от чего орудие превращалось в "розочку" - его попросту разрывает.
Еще реже встречаются разрывы ствоал от бракованного или поврежденного снаряда. Во время второй мировой отступающие солдаты специально бросали в дуло танков гранату, чтобы техника не досталась противнику и разрыв гранатытоже приводит к такому результату. Техника после такого разрыва совершеннь бесполезна в бою.
Расчет тяжелого полевого орудия 15cm K18 позирует у фрагмента ствола,оторванного в результате заклинивания снаряда
На настоящее время встречаются два основных типа гильз для гладкоствольного оружия - это латунные, под капсюль-воспламенитель ЦБО и полиэтиленовые под КВ-21 и КВ-22. Так вот - короткую гильзу в длинном патроннике использовать можно, хотя это сказывается на качестве выстрела, длинную гильзу в короткий патронник совать нельзя.В короткий патронник металлическая не войдет, а полиэтиленовая/папковая при раскрытии завальцовки, частично перекроет пульный вход - конический переход между патронником и каналом ствола, что может привести к печальным последствиям для ружья и стрелка.
Подобные случаи были не только во времена Второй Мировой войны, но и в наши дни.
АК - использовался патрон с пулей СП13, первая пуля застряла в середине нарезов, вторая добавила
Источник:
АНТИФИШКИ
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