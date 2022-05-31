Ameriguns или оружейные похвастушки по-американски

США занимает первое место по наличию стрелкового оружия на душу населения. И эти ребята им хвастаются открыто и без напрягов. Красиво, удивительно и чуточку страшно.
Количество огнестрельного оружия, находящегося в гражданском владении (данные 2017 года) в США - 393,347,000
Численность населения США составляет 326 миллионов, то есть на каждые 100 человек приходится 121 единица огнестрельного оружия.
Граждане США владеют 40 процентами всего огнестрельного оружия в мире, говорится в докладе независимой исследовательской организации Small Arms Survey.
Владельцами 85 процентов огнестрельного оружия в мире, или 857 миллионов единиц, являются простые граждане, частные охранные компании и незаконные преступные группировки.
По данным Минздрава США, ежедневно в Америке от огнестрельного оружия погибают около 100 человек.
Источник:
АНТИФИШКИ
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