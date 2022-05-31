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Ameriguns или оружейные похвастушки по-американски

Ameriguns или оружейные похвастушки по-американски

Автор:
31 мая 2022 20:29
Сообщество : Военное
Метки: Оружие   США   военное   граждане   интересное   коллекции   хвастовство   
1098
21

США занимает первое место по наличию стрелкового оружия на душу населения. И эти ребята им хвастаются открыто и без напрягов. Красиво, удивительно и чуточку страшно.

Количество огнестрельного оружия, находящегося в гражданском владении (данные 2017 года) в США - 393,347,000

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Численность населения США составляет 326 миллионов, то есть на каждые 100 человек приходится 121 единица огнестрельного оружия.

Граждане США владеют 40 процентами всего огнестрельного оружия в мире, говорится в докладе независимой исследовательской организации Small Arms Survey.


Владельцами 85 процентов огнестрельного оружия в мире, или 857 миллионов единиц, являются простые граждане, частные охранные компании и незаконные преступные группировки.

По данным Минздрава США, ежедневно в Америке от огнестрельного оружия погибают около 100 человек.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Оружие   США   военное   граждане   интересное   коллекции   хвастовство   
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10  комментариев
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209
Lexx Полчаса назад
Даже в стране тупых можно свободно купить огнестрел.
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2k
perekrestok 4 минуты назад
То что показали - это уже болезнь. Все оружие надо регулярно чистить, отстреливать. Похоже авторы фотографий мало работают. Поскольку живу в деревне мне хватит одного АКМ 5,45 и одного пистолета небольшого калибра чтобы отбиться в случае чего от незваных посетителей. Ну и прибора ночного видения. А иметь сотню стволов - это уже перебор. А так пока на всякий случай имею пневматику-переломки. Но это так, пострелять для души на природе.
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3k
Владимир 4 минуты назад
как же,им страшно жить!
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25k
Ваня 10 минут назад
вот так выглядит самая миролюбивая страна...
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5k
Allmaster 12 минут назад
Чистить задолбаешься, особенно в влажном климате....
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10k
Alex Djeff 13 минут назад
Если у тебя 100 пар перчаток - это не убережёт тебя от холода. Думай о тёплом доме...
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7k
Артём 21 минуту назад
Эх, остаётся только завидовать. Однако, я бы не стал выкладывать подобные идиотские фотки. Выглядят как компенсация маленького члена, кроме последней, разве что.
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1k
Трям Полчаса назад
Вот так решишь застрелиться - и умрешь от старости, пока выберешь чем именно )))
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14k
Александр Полчаса назад
Больные люди
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