22 редких исторических фотографий, которые не найдёшь в учебниках

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Для многих людей история - это просто скучная тема, которую им пришлось изучать в школе, с ее десятками дат и сухими теориями, но в этом посте вы увидите кадры, которые приоткроют интересную сторону прошлого.
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Женщины-снайперы советской 3-й ударной армии, 1-го Белорусского фронта, во время Великой отечественной войны. Май 1945 года
Протесты против Битлз, проводимые консервативными японцами, вокруг вокруг отеля Tokyo Hilton, где Битлз останавливались для своего концерта в Японии, 1966 год
Людей насильно выселяют из их домов, на месте которых должны построить стадион Лос-Анджелес Доджерс, 1959 год
Мухаммед Али спаррингует двух подростков во время рекламного тура по Новой Зеландии, 1979 год
Покупатели в универмаге Bon Marché в Сиэтле позируют на первом эскалаторе в городе. Сиэтл, Вашингтон, 1929 год
Человек по имени Ааге Педерсон балансирует на голове на крыше в Аделаиде, Австралия, 1965 год
Источник:
АНТИФИШКИ
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