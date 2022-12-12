17 фотографий, которые показывают то, что скрыто

У всех объектов вокруг нас есть скрытая сторона, которую мы обычно не видим. В этом посте вы увидите как выглядит "изнанка" различных вещей и мест.

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За экраном кинотеатра 0 Источник:

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Внутри двери хранилища в банке, прекрасная инженерия 1800-х годов 0 Источник:

За кулисами театра 0 Источник:

Компьютерный томограф без крышки 0 Источник:

Внутри Пизанской башни 0 Источник:

Управление дорожного движения Пекина 0 Источник:

Внутри фейерверка 0 Источник:

Так выглядит корица, только что срезанная с дерева 0 Источник:

Невидимая часть боулинга 0 Источник:

Самый большой в мире контейнеровоз 0 Источник:

Внутри маяка, линзы Френеля 0 Источник:

Вы когда-нибудь задумывались, как выглядит игрушка Ферби без меха? 0 Источник:

Пожарный гидрант виден полностью 0 Источник:

Телефонный кабель, состоящий из пучка проволоки 26 калибра 0 Источник:

Так строят эскалатор 0 Источник:

Датчики на доске для дартса 0 Источник: