15 ретро фотографий, которые не увидишь в учебниках

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События прошлых дней всегда интересуют потомков. Эти снимки помогают нам представить, какой была жизнь до нашего рождения. В этом посте вы увидите исторические фотографии, которые перенесут вас в прошлое как машина времени. Взгляните!
1. В 1922 году ученые вошли в палату с умирающими детьми, которые все были в диабетической коме, и ввели им новый препарат инсулин. Дети выжили
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3. В середине 1950-х итальянские сапожники продавали ”Защитную обувь" со шпорами на носках и пятках, чтобы отгонять агрессивных сексуальных вредителей
4. Последнее фото Хатико, японской собаки породы акита, запомнившейся своей непоколебимой преданностью хозяину
5. Открытие картины Моны Лизы после того, как она была спрятана от нацистов в 1939 году, её вытащили из укрытия в 1945 году
9. Королева Виктория самолично стерла свое лицо с этой фотографии, потому что ей не понравилось, как она выглядела, 1852 год
14. Молодой Фидель Кастро "мальчик со сладким" позирует со своими друзьями в Сантьяго-де-Куба в 1940 году
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Может, возильщики?
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Можно подумать, она в 52м на других фотографиях выглядела лучше.