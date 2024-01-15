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15 ретро фотографий, которые не увидишь в учебниках

15 ретро фотографий, которые не увидишь в учебниках

Автор:
15 января 2024 21:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   Фотографии   исторические   потомки   ретро   учебники   
2951
16

События прошлых дней всегда интересуют потомков. Эти снимки помогают нам представить, какой была жизнь до нашего рождения. В этом посте вы увидите исторические фотографии, которые перенесут вас в прошлое как машина времени. Взгляните!

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Метки: Прошлое   Фотографии   исторические   потомки   ретро   учебники   
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11  комментариев
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57k
Мойша 53 минуты назад
Комментарий к фото
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7k
Андрей Крылов 8 минут назад
Замечательный сборник "баянов".
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4k
Alexbux1 49 минут назад
Комментарий к фото
Видели мы этот танец...
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10k
Пётр Час назад
Менделев просто играет в шахматы, но подруга рядом и раствор коварен...
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6k
satra Час назад
14. Фотограф попросил поменять сигару на что-то другое.
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7k
S__D Час назад
Комментарий к фото
и его носильщики
.
Может, возильщики?
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7k
S__D Час назад
Комментарий к фото
ей не понравилось, как она выглядела
.
Можно подумать, она в 52м на других фотографиях выглядела лучше.
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422
Шэльмавье фон Шольценко S__D Час назад
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И накрашеная страшная, и не накрашеная. Там не во внешности дело, места лишнего для клейма не находилось.
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29k
AzuveR 2 часа назад
Хорошая подборка. Спасибо ,автор.
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DarSie

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