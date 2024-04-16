15 ретро-фотографий, которые не найдёшь в учебниках истории

1603
16
Старые фотографии заслуживают внимания, потому что они позволяют нам прикоснуться к истории, узнать, как жили и чем занимались люди в былые времена. Изображения в этом посте предлагают вам отправиться в увлекательную экскурсию в прошлое.
×
3. Пожарные и муниципальные служащие осматривают новую систему откачки воды в Стамбуле, Турция, 1931 год
12. Историческое событие: открытие гробницы фараона Тутанхамона археологом Говардом Картером в 1922 году
13. На заводе тяжелых и уникальных станков в Ульяновске состоялся митинг советско-венгерской дружбы, 1986 год
Источник:
Еще крутые истории!
- "В магазине продавцы смотрели, как на г%вно": ситуации, когда консультанты перешли границу
- "Подарил телефон, оформив кредит на моё имя": безумные выходки мужчин, которые не поддаются логике
- "Увидел, что мы в Таиланде - и поднял аренду на 15 тыс.руб": наглые выходки хозяев квартир
- "Это любовь": 24-летняя девушка вышла замуж за 72-летнего профессора
Новости партнёров
реклама