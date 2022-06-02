Несостоявшаяся балерина: кому из знаменитостей серьёзно подпортила карьеру Агния Барто?

Она вняла совету чиновника и серьёзно занялась литературой. Рукописи сразу приняли в Госиздате и направили в отдел детской литературы. Быть настоящим поэтом Барто училась у Маяковского, Чуковского, Маршака. Маститые поэты жёстко критиковали коллегу за излишнюю женскость и романтичность и сходились во мнении, что её работам не хватает цельности.

Однажды Агния вспылила и заявила Маршаку, что готова встретиться с ним, когда он сочтёт возможным принять всё стихотворение, а не отдельные строки или куски. Встреча состоялась лишь несколько лет спустя. Самуил Яковлевич тогда похвалил «Снегиря»:

Было сухо, но калоши

Я послушно надевал,

До того я был хорошим —

Сам себя не узнавал.