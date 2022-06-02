Несостоявшаяся балерина: кому из знаменитостей серьёзно подпортила карьеру Агния Барто?

Имя этой поэтессы знают даже совершенно далёкие от мира литературы люди. Её стихи для малышей заучивают ещё в детском саду, потом учат уже своих детей и внуков.
Но каким бы талантливым человек не был, ничто человеческое ему не чуждо. Так было и в случае с Агнией Львовной. Девочка появилась на свет 17 февраля 1907 года. Многие воспоминания писательницы были посвящены отцу – ветеринарному врачу, открывшему ей с ранних лет удивительный мир литературы.
Собственные стихи, в том числе подражания, она начала писать ещё в очень юном возрасте, Агнии было всего 4 года. Несмотря на серьёзное увлечение литературой, девушка собиралась строить карьеру балерины. Она поступила в хореографическое училище и на выпускном прочла собственное стихотворение «Похоронный марш». Сидевший в зале тогдашний нарком просвещения РСФСР Анатолий Луначарский с трудом сдерживал улыбку. А несколько дней спустя организовал девушке встречу и попросил писать весёлые стихи.
Она вняла совету чиновника и серьёзно занялась литературой. Рукописи сразу приняли в Госиздате и направили в отдел детской литературы. Быть настоящим поэтом Барто училась у Маяковского, Чуковского, Маршака. Маститые поэты жёстко критиковали коллегу за излишнюю женскость и романтичность и сходились во мнении, что её работам не хватает цельности.
Однажды Агния вспылила и заявила Маршаку, что готова встретиться с ним, когда он сочтёт возможным принять всё стихотворение, а не отдельные строки или куски. Встреча состоялась лишь несколько лет спустя. Самуил Яковлевич тогда похвалил «Снегиря»:
Было сухо, но калоши
Я послушно надевал,
До того я был хорошим —
Сам себя не узнавал.
Сложно развивались отношения Агнии Львовны с другим её учителем – Корнеем Чуковским. Во время случайной встречи в поезде она узнала поэта и попросила послушать её стихи. На что мэтр громогласно на весь вагон произнёс: «Поэтесса Агния Барто хочет прочесть нам свои стихи!» Девушка смутилась, но стихи прочла. И они понравились Чуковскому.
Поэтесса всегда открыто поддерживала советскую власть. И это как раз наложило отпечаток на отношения с учителем. Позднее она поставила и свою подпись под коллективным письмом против народных сказок Чуковского. Критике подвергся, в том числе, любимый нами «Мойдодыр». Дескать, профессия трубочиста так же важна и нужна, как и другие. В 1944 году Барто вошла в число тех, кто жёстко выступил против «Военной сказки» Чуковского. В старости поэтесса была одной из тех, кто настаивал на исключении дочери Чуковского Лидии из Союза писателей.
Когда началась Великая Отечественная, второго супруга Агнии Андрея Щегляева – теплотехника отправили работать на Урал. Барто отказалась поехать с ним: она рвалась на фронт, хотела работать военкором. Собственно, ей это и удалось: в 1942 году она попала туда как журналист «Комсомольской правды». Она также выступала перед бойцами, читала стихи, вызывая слёзы радости, ведь произведения были о самом важном – о детях.
После войны Барто продолжила выступать против всех, кто критиковал режим и проявлял инакомыслие. В «Литературной газете» публиковались её статьи о «лживой американской свободе» и «том страшном, опустошенном мире, где все проникнуто духом насилия и смерти».
В 70-х Агния Львовна выступала в качестве эксперта на судебном процессе против писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля, которых обвиняли в создании произведений, «порочащих советский государственный и общественный строй».
Неоднократно была удостоена государственной премии СССР, длительное время возглавляла Ассоциацию деятелей литературы и искусства для детей, сохраняя бодрость духа и крепость тела.
Вероятно, в целом и общем для литературы хорошо, что Барто не состоялась в балете. Но многим талантливым мастерам слова она изрядно подпортила жизнь из-за своих политических убеждений. Хотя могла от этого воздержаться.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Молодец, последовательная и умная женщина. Так было, так и есть.
И стихи прекрасные. В детстве их все обожали.
А вся эта диссидентская бесталанная сволочь получала квартиры, машины, загранкомандировки, но при этом ненавидела Советскую власть и Советских людей, сидя у них на шее...
Агния Барто, отец - Абрам-Лев Нахманович Волов, мать - Мария Эльяшевна-Гиршовна Блох. Еще одна революционная еврейка. Многие еврейки тогда работали в ЧК, расстреливали врагов народа, вроде Розалии Землячки, ну а эта работала в литературе. Совпадение? Не думаю.
Зайчиков под дождь суёт,
Танин мячик бросил в речку,
Выломал бычку дощечку?
Каждый знает, это кто:
Это - Агния Барто!
(Автор неизвестен)