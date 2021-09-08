Что стало с детьми-вундеркиндами СССР

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Сегодня нам уже достаточно привычно, что ребенок чуть ли не с пеленок посещает массу занятий и развивающих курсов.
Яркий последний пример - это девочка Алиса Теплякова , которая в 9 лет поступила в МГУ и сейчас родители предполагают, что она закончит ВУЗ за два года. Но часто случается, что талант, который проявляется слишком рано становится не даром, а истинным проклятием... Как мы помним, система образования в СССР считалась одной из лучших в мире, но вот судьба одаренных детей того времени сложилась не самым лучшим образом.
Саша Путря
Малышка прожила всего-лишь одиннадцать лет. Она родилась в Полтаве (Украина) и была очень талантливой художницей. Ее дарование проявлялось с самого раннего детства и уже в три года Саша писала очень красивые картины.
За свою жизнь он создала больше двух тысяч картин, никогда не копировала свои произведения и на бумаге воплощала то, что видела в своем воображении. Это были чаще всего животные или же ее семья. Также ее очень интересовала тема Индии, она много рисовала на эту тему.
Но в пять лет девочка заболела острым лейкозом. Долгий и мучительный процесс лечения, к сожалению, не помог.
После смерти Саши Путри по миру прошло множество выставок ее работ.
За свою жизнь он создала больше двух тысяч картин, никогда не копировала свои произведения и на бумаге воплощала то, что видела в своем воображении. Это были чаще всего животные или же ее семья. Также ее очень интересовала тема Индии, она много рисовала на эту тему.
Но в пять лет девочка заболела острым лейкозом. Долгий и мучительный процесс лечения, к сожалению, не помог.
После смерти Саши Путри по миру прошло множество выставок ее работ.
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Надя Рушева
Надя родилась в Улан-Баторе. При рождении ее назвали Найдан, что означает "вечная жизнь". Грустная ирония в том, что Рушева не дожила и до восемнадцати. Надя была известна благодаря своим графическим рисункам. Она начала рисовать уже в пять лет и делала это в любую свободную минуту. В пятом классе прошла ее первая выставка. Через несколько лет она создала больше двухсот иллюстраций к роману "Мастер и Маргарита", который только-только тогда вышел в продажу.
Надя Рушева скончалась внезапно, когда у нее лопнул сосуд, из-за врожденной аневризмы мозга.
Надя Рушева скончалась внезапно, когда у нее лопнул сосуд, из-за врожденной аневризмы мозга.
Алеша Султанов
Мальчик родился в 1970-м году и очень быстро стал "Юным Моцартом". В пять лет пианист уже начал сочинять свои собственные музыкальные произведения. Под строгим надзором родителей, он практически не отходил от пианино, у Алеши практически не было детства. В восемь лет он идеально играл произведения классиков и его огромный талант был очевиден. А вот психическое и физическое его здоровье были подорваны...
Постоянные нервные срывы, попытки суицида, булимия и параноидальный страх смерти. Алеша был абсолютно уверен, что умрет от инсульта. Когда ему исполнилось 32 года, он пережил сразу пять приступов.
Алеша Султанов смог немного восстановиться, но умер спустя четыре года...
Постоянные нервные срывы, попытки суицида, булимия и параноидальный страх смерти. Алеша был абсолютно уверен, что умрет от инсульта. Когда ему исполнилось 32 года, он пережил сразу пять приступов.
Алеша Султанов смог немного восстановиться, но умер спустя четыре года...
Полина Осетинская
Полина стала известна в восьмидесятых. Ее отец, из-за полученной в детстве травмы, так и не смог стать профессиональным пианистом, поэтому решил растить профессионала из собственной дочери. И в результате, Полин уже в шесть лет гастролировала по всему СССР, неизменно собирая аншлаги. Уже в восемь лет Осетинская знала наизусть около 30 часов очень сложных музыкальных композиций.
Но в 13 лет девочка начала бунт. Что ж... ожидаемо. Она просто сбежала от родителя и как выяснилось позже, талант Полины был результатом бесчеловечной муштры и регулярных побоев.
Сейчас Полина продолжает музыкальную карьеру, уже освободившись от тирана-отца.
Но в 13 лет девочка начала бунт. Что ж... ожидаемо. Она просто сбежала от родителя и как выяснилось позже, талант Полины был результатом бесчеловечной муштры и регулярных побоев.
Сейчас Полина продолжает музыкальную карьеру, уже освободившись от тирана-отца.
Паша Коноплев
В восьмидесятых способности Паши приводили в восторг не только советскую, но и зарубежную прессу. Он в три года уже мог решать сложнейшие математические уравнения. В пять он самостоятельно выучился играть на пианино. В восемь лет Коноплев прекрасно разбирался в физике и в 15 лет поступил в университет. Уже в восемнадцать он поступил в аспирантуру.
Саша был в восторге от учебы, а родители в свою очередь были в восторге от сына, предрекая ему большое будущее. Но вскоре у мальчика начали нервные срывы, доходило до попыток самоубийства. Жизнь гения закончилась в психиатрической клинике, когда ему исполнилось всего 29 лет.
Причиной смерти стал легочный тромб.
Саша был в восторге от учебы, а родители в свою очередь были в восторге от сына, предрекая ему большое будущее. Но вскоре у мальчика начали нервные срывы, доходило до попыток самоубийства. Жизнь гения закончилась в психиатрической клинике, когда ему исполнилось всего 29 лет.
Причиной смерти стал легочный тромб.
Ника Турбина
Об этой удивительной девочке знали, кажется, все. Ника начала сочинять стихотворения уже в четыре года, а свой первый сборник выпустила в девять лет. Через три года она получила престижную венецианскую премию "Золотой лев". Из советских поэтов такой же награды удостоилась только Анна Ахматова, в уже достаточно преклонном возрасте.
Поэзия Ники была везде, ее переводили на другие языки, но когда она подросла, то публика к ней охладела. Турбина, которая не видела другой жизни, кроме славы, не справилась с начинающимся забвением. Она начала принимать наркотики и алкоголь.
Жизнь Ники Турбиной закончилась в 27 лет - она выпала с балкона пятого этажа.
Поэзия Ники была везде, ее переводили на другие языки, но когда она подросла, то публика к ней охладела. Турбина, которая не видела другой жизни, кроме славы, не справилась с начинающимся забвением. Она начала принимать наркотики и алкоголь.
Жизнь Ники Турбиной закончилась в 27 лет - она выпала с балкона пятого этажа.
Савелий Косенко
Гениальный физик, который поступил в московский технический университет в возрасте одиннадцати лет. И в том же возрасте юный гений стал автором учебника по физике.
В шестнадцать лет Савелий с красным дипломом окончил вуз. Как говорил он сам - его успех состоялся во многом благодаря матери, у которой два высших технических образования. И она начала его обучение практически с пеленок.
Сейчас Савелий Косенко проживает в Канаде и возглавляет одновременно несколько компаний. Вспоминать о детстве он не любит, ведь он на собственном опыте прочувствовал ту травлю со стороны сверстников, которой нередко подвергаются дети-вундеркинды.
Его история - это, практически, единственная, где рано открывшийся дар не уничтожил его владельца...
В шестнадцать лет Савелий с красным дипломом окончил вуз. Как говорил он сам - его успех состоялся во многом благодаря матери, у которой два высших технических образования. И она начала его обучение практически с пеленок.
Сейчас Савелий Косенко проживает в Канаде и возглавляет одновременно несколько компаний. Вспоминать о детстве он не любит, ведь он на собственном опыте прочувствовал ту травлю со стороны сверстников, которой нередко подвергаются дети-вундеркинды.
Его история - это, практически, единственная, где рано открывшийся дар не уничтожил его владельца...
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надо растить гениев!
в большинстве случаях в головах деток поселяется: лень, шалость, ну и прочая дурковатость.
вторые - счастливчики. первые же - бедолаги.
Его родители будучи людьми с высоким интеллектом, понимали, что сын имеет потенциал и, вооружившись литературой по воспитанию вундеркинда, фактически целенаправленно с детства его таким и растили. Как итог, мы сейчас имеем то, что имеем (кибернетику как науку и большой вклад в математику). А счастив ли был он сам я не знаю, надо почитать его биографию
А если серьёзно, я сторонник идеи, что Вселенная построена на балансе и законе сохранения энергии - если кто-то так рано превысил средний уровень, вероятность его быстрого заката очень велика.
Вот вам и обратные стороны медали вундеркиндов...