Что стало с детьми-вундеркиндами СССР

Малышка прожила всего-лишь одиннадцать лет. Она родилась в Полтаве (Украина) и была очень талантливой художницей. Ее дарование проявлялось с самого раннего детства и уже в три года Саша писала очень красивые картины.

За свою жизнь он создала больше двух тысяч картин, никогда не копировала свои произведения и на бумаге воплощала то, что видела в своем воображении. Это были чаще всего животные или же ее семья. Также ее очень интересовала тема Индии, она много рисовала на эту тему.

Но в пять лет девочка заболела острым лейкозом. Долгий и мучительный процесс лечения, к сожалению, не помог.

После смерти Саши Путри по миру прошло множество выставок ее работ.