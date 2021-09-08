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Что стало с детьми-вундеркиндами СССР

Что стало с детьми-вундеркиндами СССР (8 фото)

Автор:
08 сентября 2021 17:15
Сообщество : Истории
Метки: гении   дети   жизнь   интересное   истории   талант   факты   
1729
8
Сегодня нам уже достаточно привычно, что ребенок чуть ли не с пеленок посещает массу занятий и развивающих курсов.
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Метки: гении   дети   жизнь   интересное   истории   талант   факты   
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14  комментариев
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10k
Василенко Татьяна 47 минут назад
Знаете, в моем детстве у моей мамы была подруга - тетя Алиса. У нее были два сына. Старший- мой ровесник. Я пошла в 1 класс, он сразу во 2-й. Я во 2-й, он - в 4-й. В 14 лет он окончил 10 класс и поступил в какой-то престижный ВУЗ (типа МИФИ). Потом они как-то пропали из нашей жизни, а когда мне было 24 и у меня родилась дочь, я узнала, что этот Женька-гений в лет 20 стал ни то кандидатом, ни то доктором наук. А спустя пару лет он уехал в дурку, и там и умер. Так что не
надо растить гениев!
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386
Mazter Василенко Татьяна 43 минуты назад
Сын маминой подруги, классика :)
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2k
Аркадий Свидригайлов 24 минуты назад
вундеркиндами становятся конечно же не по своей воле... "залетает" наугад в головы детям некий "сгусток" гениальности и пошло-поехало... берут в руку карандаш, а карандаш сам начинает выводить идеальные картинки, или же из ниоткуда в башку залетает "поэма" которая будет навека.. и так далее и тому подобное..
в большинстве случаях в головах деток поселяется: лень, шалость, ну и прочая дурковатость.
вторые - счастливчики. первые же - бедолаги.
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17k
KOSTELLO Полчаса назад
Судя по описаниям, дети эти, сплошные жертвы родительских комплексов и нереализованных иллюзий
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3k
3BE3DA4ET Полчаса назад
Есть классный фильм с Джоном Траволтой - "Феномен". Как раз о цене такой гениальности.
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44k
zloykoyot 48 минут назад
Не удивлюсь, если впоследствии окажется, что и на Алису постоянно давили. Даже если и не так, то ребёнку не позавидуешь, детства у неё не будет. Она гениальна? Очень может быть. Но захочет ли она жить ходячим компьютером? Взросление у неё ещё впереди. Есть же фраза "Если у вас в детстве не было велосипеда, а сейчас пять Порше в гараже, то всё равно велосипеда в детстве не было."
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−76
Николай Гоголь 59 минут назад
я восхищался Никой Турбиной, очень, очень жаль, деточек которые не имели детства из за амбиций родителей.
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386
Mazter Николай Гоголь 40 минут назад
Сложно однозначно сказать. Пример это Виннер (отец кибернетики и в математике сильно прилодился).
Его родители будучи людьми с высоким интеллектом, понимали, что сын имеет потенциал и, вооружившись литературой по воспитанию вундеркинда, фактически целенаправленно с детства его таким и растили. Как итог, мы сейчас имеем то, что имеем (кибернетику как науку и большой вклад в математику). А счастив ли был он сам я не знаю, надо почитать его биографию
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5k
Ruk Час назад
Алиса Теплякова... надеюсь что её заберут у родителей и она будет жить нормальной жизнью
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206
Ольга Час назад
Умение приобретать и осваивать знания, художественная одаренность - это дар, который ничего общего не имеет со взрослением. Психика ребенка развивается по своим законам, и если искусственно подгонять ее рост недетским задачами и вытягиванием гениальности, вообще, всей атмосферой вокруг маленького вундеркинда, вылезает психосоматика. Отсюда и ранние тромбы, инсульты и психозы.
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56k
pynh Час назад
Так Паша или Саша?
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12k
Erorist Час назад
Выжил только тот кто уехал в Канаду....
А если серьёзно, я сторонник идеи, что Вселенная построена на балансе и законе сохранения энергии - если кто-то так рано превысил средний уровень, вероятность его быстрого заката очень велика.
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51
Nane First NameLast Час назад
Автор, молодец, что запилил пост, как обещал.


Вот вам и обратные стороны медали вундеркиндов...
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