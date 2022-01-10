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Жуткие сказки из нашего детства

Жуткие сказки из нашего детства (9 фото)

Автор:
10 января 2022 18:58
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: дети   интересное   книги   литература   почитать   сказки   творчество   
1952
9
Первое, что всегда читают маленьким детям - это сказки. Народные и не только. Обычно они достаточно простые, с ясной моралью и хорошими выводами. Но не все...
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Метки: дети   интересное   книги   литература   почитать   сказки   творчество   
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17  комментариев
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20k
Davy Jones 2 часа назад
Сказки в средневековой европе вообще никогда не имели счастливого конца их цель рассказа подителями детям былп предостеречь от определенных поступков путем запугивания.
Русские же сказки как считается нужны были доя успокаивания ребенка перед сном, чтобы быстрее и спаще спал.
Однако в детстве соседка бабушка Наташа такие сказки рассказывала, что их бы испугался сам Стивен Кинг и тем не менее этот хоррор был русский народный.
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1k
vijilante 2 минуты назад
У старика Гауфа есть чёткая сказка : "Стинфольская пещера", про клад с корабля "Кармильхан".
Эту сказку советское издательство воткнуло в сборник детских сказок между "Карлик Нос" и "Маленький Мук".
Её и сейчас читаешь - содрогаешься. Натуральный сюжет для мистического фильма ужасов.
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7k
sivanov1079 22 минуты назад
Без Гоффмана это далеко не ролная картина. У меня от его сказок булки сводило
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1k
ОТДЕЛ К 23 минуты назад
Колобка в конце вообще живьём сожрали! Говорят он ещё часа два пел в желудке у лисы.
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21k
Альберт 24 минуты назад
А меня песня про Галю просто убивает.
Это, где:
"Ехали казаки с Дона домой, обманули Галю забрали с собой."

Галя эта была, похоже - местной дурочкой, поскольку согласиться на такую авантюру могла только полная дура.

"Галя согласилась с ними споченилась, и повезли Галю темными лесами"

Может так эти "тёмные леса" на казачков так подействовали, но повели они себя совсем не по джентельменски:

"Везли, везли Галю темными лесами, привязали Галю к сосне косами."

Да, если бы дело только этим и ограничилось, но - нет:

"Разбрелись по лесу, собрали хвороста, подожгли сосну, сверху донизу."

Короче, сожгли девку живьём ни за куй собачий.

И песня такая весёлая, залихватская. Прямо плясать хочется...
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1k
Vovan Petroff Полчаса назад
Бедная Сара! сказали люди. Она переутомила себя работой и бодрствованием!
Ее отвезли в больницу для бедных, там она и умерла; ее схоронили, но не на христианском кладбище там было не место еврейке, а за оградою, у самой стены.
Но Божье солнышко, что светило на могилы христиан, ласкало и могилу еврейки; пение псалмов, раздававшееся над их могилами, доносилось и до ее могилы. Да, и до нее доносились слова: «И воскреснем все во Христе, Боге нашем, сказавшем ученикам своим: «Иоанн крестил вас водою, я же буду крестить Духом Святым».
Г. Х. Андерсен, сказка "Еврейка", обрывок.
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17k
Vital Idol Полчаса назад
самая страшная сказка - про чёрные шторы и гроб на колёсиках...
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5k
Искандер Час назад
У меня в детстве была книжечка со сказкой про медведя, не боялся. До сих пор помню её наизусть. А ещё была сказка про глиняного человека. который людей ел целыми деревнями!
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3k
Андрей Час назад
...То Русалочка в обмен на голос получает голос...
Я смотрю эта деваха знала толк в бартерных сделках.)
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12k
U55R Час назад
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11k
Taximaxi 2 часа назад
С нема пролился ужасный понос,
Безграмотный автор сова-глазосос,
Голос на голос менял как обсос,
Короче-не понял опять ниуя!
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