Жуткие сказки из нашего детства

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Первое, что всегда читают маленьким детям - это сказки. Народные и не только. Обычно они достаточно простые, с ясной моралью и хорошими выводами. Но не все...
От некоторых сказочек, которые нам читали, на самом-то деле мурашки по коже, если перечитать их будучи взрослыми. Пугающие детали, реки крови и сомнительное поведение главных героев.
Русская народная сказка "Медведь липовая нога"
Русские народные сказки полны очаровательных подробностей. Вот в этой сказке, к примеру, старик отрубает медведю топором ногу, а старуха варит из нее суп. Мишка никак не мог забыть свою украденную конечность и частенько навещал стариков, чтобы восстановить справедливость. Но тут на помощь подоспели односельчане и убили медведя.
"Вот медведь идет, нога поскрипывает, он сам приговаривает:
Скырлы, скырлы, скырлы,
На липовой ноге,
На березовой клюке.
Все по селам спят,
По деревням спят,
Одна баба не спит —
На моей коже сидит,
Мою шерсть прядет,
Мое мясо варит."
"Вот медведь идет, нога поскрипывает, он сам приговаривает:
Скырлы, скырлы, скырлы,
На липовой ноге,
На березовой клюке.
Все по селам спят,
По деревням спят,
Одна баба не спит —
На моей коже сидит,
Мою шерсть прядет,
Мое мясо варит."
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Ганс Христиан Андерсен. "Сказка о девочке, наступившей на хлеб"
Главная героиня сказки Инге не очень везучая. И характер у нее не очень, и обстоятельства так себе. Она стояла перед огромной лужей и не знала как бы ее перейти. Положила в лужу хлеб, встала на него и получила мгновенную карму: проваливается в подземелье к жабам, а ноги прирастают к хлебу. Затем появляется бабуля черта, делает из Инге истукана и забирает в ад. Там девочка натурально мучается - она не может есть, хоть и стоит на хлебе, а покаяться у нее получается только когда с нема прольётся дождь из горьких слез.
"Платье её всё сплошь было покрыто слизью, уж вцепился ей в волосы и хлопал её по шее, а из каждой складки платья выглядывали жабы, лаявшие, точно жирные охрипшие моськи. Страсть, как было неприятно! "Ну, да и другие-то здесь выглядят не лучше моего!" - утешала себя Инге.
Она не могла нагнуться и отломить хоть кусочек хлеба на котором стояла. Ни руки, ни ноги не двигались, только глаза могли поворачиваться и смотреть в разные стороны. Мухи ползали по ее глазам, но улететь они не могли - крылышки были общипаны.
"Под конец Инге стало казаться, что внутренности её пожрали самих себя, и внутри у неё стало пусто, ужасно пусто!".
Ничего так сказочка на ночь?
"Платье её всё сплошь было покрыто слизью, уж вцепился ей в волосы и хлопал её по шее, а из каждой складки платья выглядывали жабы, лаявшие, точно жирные охрипшие моськи. Страсть, как было неприятно! "Ну, да и другие-то здесь выглядят не лучше моего!" - утешала себя Инге.
Она не могла нагнуться и отломить хоть кусочек хлеба на котором стояла. Ни руки, ни ноги не двигались, только глаза могли поворачиваться и смотреть в разные стороны. Мухи ползали по ее глазам, но улететь они не могли - крылышки были общипаны.
"Под конец Инге стало казаться, что внутренности её пожрали самих себя, и внутри у неё стало пусто, ужасно пусто!".
Ничего так сказочка на ночь?
Ганс Христиан Андерсен. "Красные башмачки"
По-моему Андерсен девочек вообще не очень любил. То Русалочка в обмен на ноги получает голос, но каждый шаг ей дается через боль, то Эльза мучается с крапивой, плетя своим братьям рубашки...
Тут история про девочку, чьи башмачки прирастают к ногам и заставляют пускаться в пляс. Девочка Карен вообще не рада происходящему, ведь в заколдованной обуви приходится танцевать до полного изнеможения. Но тут радость-радость: появляется палач, которые отрубает девочке ноги вместе с красными башмачкам, а те зажили своей жизнью - "пляшущие ножки понеслись по полю и скрылись в чаще леса".
Девочке приделали вместо ног деревянные протезы, дали костыли, а Карен поцеловала руку палача и пошла восвояси.
Тут история про девочку, чьи башмачки прирастают к ногам и заставляют пускаться в пляс. Девочка Карен вообще не рада происходящему, ведь в заколдованной обуви приходится танцевать до полного изнеможения. Но тут радость-радость: появляется палач, которые отрубает девочке ноги вместе с красными башмачкам, а те зажили своей жизнью - "пляшущие ножки понеслись по полю и скрылись в чаще леса".
Девочке приделали вместо ног деревянные протезы, дали костыли, а Карен поцеловала руку палача и пошла восвояси.
Братья Гримм. "Сказка о том, кто ходил страху учиться"
Эта сказка о младшем сыне, который все никак не мог познать страх. Из-за этого он постоянно пускался в разные приключения и авантюры, которые ему советовали, но все никак. Принял пономаря за привидение и скинул его с колокольни, принял висельников за живых и снял их с веревки, провел три ночи в заколдованном замке. В первую ночь его тревожили большие черные кошки, собаки и прыгающая кровать. Кошки предлагали ему поиграть в карты, но герой отказался из-за их больших когтей, которые он им сначала остриг, а потом и вовсе прикончил животных. Во вторую ночь юноша не был впечатлён располовиненным телом, потом весело поиграл человеческими головами и конечностями в кегли. Ну а в третью появился мертвец в гробу и страшный бородач.
Братья Гримм. "Можжевеловое дерево"
Ну тут просто полный фарш. В этой сказке мачеха отрезала ребенку голову крышкой сундука, когда он залез за яблоком. Потом перевязала ему шею платком, посадила на стул и дала в руки яблоко. В попытке замаскировать преступление она приказала своей дочери ударить сводного брата по уху, что девочка и сделала. Ну и в итоге из пасынка сварили суп, которым накормили его отца. Но тут даже счастливый конец есть: душа мальчика вселилась в птицу, которая сначала извела мачеху жуткими песнями, а потом сбросила на нее мельничный жернов, размозживший ей голову.
"Пошла Марленикен и говорит:
- Братец, дай мне яблочко.
А он молчит, ничего не говорит. И ударила она его по уху, и покатилась голова наземь. Испугалась девочка, стала плакать и кричать; побежала к матери и говорит:
- Ох, матушка, я отбила брату голову! - и она плакала, плакала, и никак нельзя было ее утешить.
- Марленикен, - сказала мать, - что ж ты наделала?! Но смотри, молчи, чтоб никто не узнал об этом, теперь ничего уже не поделаешь, мы его в супе сварим."
"Пошла Марленикен и говорит:
- Братец, дай мне яблочко.
А он молчит, ничего не говорит. И ударила она его по уху, и покатилась голова наземь. Испугалась девочка, стала плакать и кричать; побежала к матери и говорит:
- Ох, матушка, я отбила брату голову! - и она плакала, плакала, и никак нельзя было ее утешить.
- Марленикен, - сказала мать, - что ж ты наделала?! Но смотри, молчи, чтоб никто не узнал об этом, теперь ничего уже не поделаешь, мы его в супе сварим."
Русская народная сказка "Крошечка-Хаврошечка"
Тут вообще странно все. Девочка живет с мачехой и кривенькими сестрами - Одноглазкой, Двуглазкой и Трехглазкой. У нее, конечно же, огромное количество домашней работы, с которым она справляется оригинальным способом - влезает корове в одно ухо и вылезает из другого.
Мачеха злится и придумывает зарезать столь чудесное животное. Корова просит девочку закопать кости и поливать их. Но выросла не новая корова, а яблонька. Где логика? Нет её.
Мачеха злится и придумывает зарезать столь чудесное животное. Корова просит девочку закопать кости и поливать их. Но выросла не новая корова, а яблонька. Где логика? Нет её.
Алексей Николаевич Толстой. "Русалка"
Старик Семен живет один со старым котом. И вот на очередной рыбалке он выловил русалку и поселил у себя жить, заботливо прикрыв решетом. Барышня оказалась манипулятором - заставила придушить кота, разобрать дом. Ну и под финал убила самого рыбака, разодрав ему ребра. Но вообще кота жальче всего: "ходил по пустому хлеву и мяукал хриплым мявом, словно детей хоронил".
"И за самое сердце укусила зубами русалка старого деда, - впилась...
Замотал дед головой - да к речке бегом бежать...
А русалка просунула пальцы под ребра, раздвинула, вцепилась зубами еще раз. Заревел дед и пал с крутого берега в омут.
С тех пор по ночам выходит из омута, стоит над водой седая его голова, мучаясь, открывает рот".
"И за самое сердце укусила зубами русалка старого деда, - впилась...
Замотал дед головой - да к речке бегом бежать...
А русалка просунула пальцы под ребра, раздвинула, вцепилась зубами еще раз. Заревел дед и пал с крутого берега в омут.
С тех пор по ночам выходит из омута, стоит над водой седая его голова, мучаясь, открывает рот".
"Сова и кот". А эту жуткую сказку Алексея Толстого стоит привести полностью
"В дубовом дупле жила белая сова - лунь-птица, у совы было семь детёнышей, семь родных сыновей.
Раз ночью улетела она, - мышей половить и яиц напиться.
А мимо дуба шёл дикий, лесной кот. Услыхал кот, как совята пищат, залез в дупло и поел их - всех семь.
Наевшись, тут же, в тёплом гнезде, свернулся и заснул.
Прилетела сова, глянула круглыми глазами, видит - кот спит. Всё поняла.
- Котик лесной, - запела сова сладким голосом, - пусти переночевать, студено в лесу-то.
Кот спросонок не разобрал и пустил сову. Легли они в дупле рядышком. Сова и говорит:
- Отчего, у тебя, кот, усы в крови?
- Ушибся, кума, рану лизал.
- А отчего у тебя, кот, рыльце в пуху?
- Сокол меня трепал, насилу ушёл я от него.
- А от чего у тебя, кот, глаза горят?
Обняла сова кота лапами и выпила глаза его. Клюв о шерсть вытерла и закричала: "Совят! Семь, семь.
Совят! Кот съел."
Раз ночью улетела она, - мышей половить и яиц напиться.
А мимо дуба шёл дикий, лесной кот. Услыхал кот, как совята пищат, залез в дупло и поел их - всех семь.
Наевшись, тут же, в тёплом гнезде, свернулся и заснул.
Прилетела сова, глянула круглыми глазами, видит - кот спит. Всё поняла.
- Котик лесной, - запела сова сладким голосом, - пусти переночевать, студено в лесу-то.
Кот спросонок не разобрал и пустил сову. Легли они в дупле рядышком. Сова и говорит:
- Отчего, у тебя, кот, усы в крови?
- Ушибся, кума, рану лизал.
- А отчего у тебя, кот, рыльце в пуху?
- Сокол меня трепал, насилу ушёл я от него.
- А от чего у тебя, кот, глаза горят?
Обняла сова кота лапами и выпила глаза его. Клюв о шерсть вытерла и закричала: "Совят! Семь, семь.
Совят! Кот съел."
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Русские же сказки как считается нужны были доя успокаивания ребенка перед сном, чтобы быстрее и спаще спал.
Однако в детстве соседка бабушка Наташа такие сказки рассказывала, что их бы испугался сам Стивен Кинг и тем не менее этот хоррор был русский народный.
Эту сказку советское издательство воткнуло в сборник детских сказок между "Карлик Нос" и "Маленький Мук".
Её и сейчас читаешь - содрогаешься. Натуральный сюжет для мистического фильма ужасов.
Это, где:
"Ехали казаки с Дона домой, обманули Галю забрали с собой."
Галя эта была, похоже - местной дурочкой, поскольку согласиться на такую авантюру могла только полная дура.
"Галя согласилась с ними споченилась, и повезли Галю темными лесами"
Может так эти "тёмные леса" на казачков так подействовали, но повели они себя совсем не по джентельменски:
"Везли, везли Галю темными лесами, привязали Галю к сосне косами."
Да, если бы дело только этим и ограничилось, но - нет:
"Разбрелись по лесу, собрали хвороста, подожгли сосну, сверху донизу."
Короче, сожгли девку живьём ни за куй собачий.
И песня такая весёлая, залихватская. Прямо плясать хочется...
Ее отвезли в больницу для бедных, там она и умерла; ее схоронили, но не на христианском кладбище там было не место еврейке, а за оградою, у самой стены.
Но Божье солнышко, что светило на могилы христиан, ласкало и могилу еврейки; пение псалмов, раздававшееся над их могилами, доносилось и до ее могилы. Да, и до нее доносились слова: «И воскреснем все во Христе, Боге нашем, сказавшем ученикам своим: «Иоанн крестил вас водою, я же буду крестить Духом Святым».
Г. Х. Андерсен, сказка "Еврейка", обрывок.
Я смотрю эта деваха знала толк в бартерных сделках.)
Безграмотный автор сова-глазосос,
Голос на голос менял как обсос,
Короче-не понял опять ниуя!