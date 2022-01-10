Жуткие сказки из нашего детства

Главная героиня сказки Инге не очень везучая. И характер у нее не очень, и обстоятельства так себе. Она стояла перед огромной лужей и не знала как бы ее перейти. Положила в лужу хлеб, встала на него и получила мгновенную карму: проваливается в подземелье к жабам, а ноги прирастают к хлебу. Затем появляется бабуля черта, делает из Инге истукана и забирает в ад. Там девочка натурально мучается - она не может есть, хоть и стоит на хлебе, а покаяться у нее получается только когда с нема прольётся дождь из горьких слез.

"Платье её всё сплошь было покрыто слизью, уж вцепился ей в волосы и хлопал её по шее, а из каждой складки платья выглядывали жабы, лаявшие, точно жирные охрипшие моськи. Страсть, как было неприятно! "Ну, да и другие-то здесь выглядят не лучше моего!" - утешала себя Инге.

Она не могла нагнуться и отломить хоть кусочек хлеба на котором стояла. Ни руки, ни ноги не двигались, только глаза могли поворачиваться и смотреть в разные стороны. Мухи ползали по ее глазам, но улететь они не могли - крылышки были общипаны.

"Под конец Инге стало казаться, что внутренности её пожрали самих себя, и внутри у неё стало пусто, ужасно пусто!".

Ничего так сказочка на ночь?