Трагедия гениального мастера короткого рассказа

Сколько бы работ не менял парень, и с какими бы людьми не знакомился, благодаря таланту рассказчика он был всегда в окружении благодарных слушателей. Но никогда не использовал его в своих интересах. Ходоком и ловеласом тоже не был: вскоре после знакомства со скромной девушкой Этол Роуч они поженились.

Писать и публиковаться в газетах Портер начал рано. А по случаю так и вообще приобрёл обанкротившийся еженедельник The Rolling Stone, задавшись целью сделать его лучшим юмористическим изданием. Но предпринимательской жилки у классика не было, и дело прогорело. А тут ещё в банке, где Портер трудился в должности кассира, обнаружилась серьёзная недостача. В исчезновении 5 тыс. долларов обвинили его.

Нет бы явиться на суд и всё объяснить… Но писатель решил податься в бега. И вернуться, когда истечёт срок давности по его делу. Но судьба распорядилась иначе: Этол тяжело заболела, и он бросился к супруге.