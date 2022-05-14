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Трагедия гениального мастера короткого рассказа

Трагедия гениального мастера короткого рассказа

Автор:
14 мая 2022 19:43
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Жизнь   О. Генри   Уильям Сидней Портер   интересное   каторга   литература   судьба   талант   
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Признанному мастеру короткого рассказа не нужно было корпеть над рукописью, придумывая хитросплетения сюжета. Жизнь у О. Генри и так была сплошной чередой скитаний, авантюр и даже трагедий.

Читатели узнали, что настоящее имя О. Генри Уильям Сидней Портер только после смерти писателя. Писатель всеми способами избегал прессы, не подписывал книги, отказывался делать фото. Какие причины заставляли классика американской литературы так поступать?


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Своего отца – доктора и изобретателя Элджернона Сидни Портера будущий писатель презирал и ненавидел с юных лет. И за то, что не смог вылечить мать (её жизнь унёс туберкулёз), и за слабость и малодушие, из-за которых Портер-старший топил своё горе в алкоголе.

Мальчишки ровесники дразнили Уильяма, называя его сыном сумасшедшего. Вероятно, он никогда бы не познакомился с прототипами своих произведений и не стал писателем, если бы не несчастье: у юноши тоже диагностировали туберкулёз. Друзья помогли Портеру переселиться в сельскую местность, на ранчо, где климат был более благоприятный.


Сколько бы работ не менял парень, и с какими бы людьми не знакомился, благодаря таланту рассказчика он был всегда в окружении благодарных слушателей. Но никогда не использовал его в своих интересах. Ходоком и ловеласом тоже не был: вскоре после знакомства со скромной девушкой Этол Роуч они поженились.

Писать и публиковаться в газетах Портер начал рано. А по случаю так и вообще приобрёл обанкротившийся еженедельник The Rolling Stone, задавшись целью сделать его лучшим юмористическим изданием. Но предпринимательской жилки у классика не было, и дело прогорело. А тут ещё в банке, где Портер трудился в должности кассира, обнаружилась серьёзная недостача. В исчезновении 5 тыс. долларов обвинили его.

Нет бы явиться на суд и всё объяснить… Но писатель решил податься в бега. И вернуться, когда истечёт срок давности по его делу. Но судьба распорядилась иначе: Этол тяжело заболела, и он бросился к супруге.


Органы правосудия с пониманием отнеслись к беде обвиняемого и дали ему побыть с умирающей женой. Арестовали Портера только после того, как женщина скончалась. С учётом побега приговор оказался очень суровым: 5 лет пребывания в каторжной тюрьме…

Каторжника отпустили спустя 3 года за хорошее поведение. Но и этого срока с головой хватило, чтобы прочувствовать трагическую жизнь заключённого.


В тюрьме у мужчины было предостаточно времени для оттачивания мастерства. Понятно, что ни один серьёзный издатель не стал бы связываться с уголовником. Поэтому все вопросы с рукописями утрясали родственники Портера. Все полученные гонорары он отправлял дочери Маргарет – единственному лучику счастья, оставшемуся в его жизни. Родители покойной супруги увезли девочку в Питтсбург, дабы она не узнала постыдной истории своего отца.

Можно сказать, что писателя породили стены тюрьмы: освободившись, Портер заключил договор с известным издательством. Юморист был нацелен на серьёзную плодотворную работу и писал по 60 произведений в год, подчас одновременно работая сразу над несколькими.

Практически всё заработанное писатель тратил на дочь, отправив её учиться в самый престижный колледж. И хотя он молчал о своём прошлом и предпринимал все меры, чтобы оно не всплыло, прошлое настигло его в лице старой знакомой. Женщина пригрозила разоблачением и потребовала за молчание денег. Шантажистке пришлось платить, а отчаяние и бессилие писатель всё чаще топил в бутылке…

Только под конец жизни он снова женился на Салли Коулмен. Добрая женщина искренне полюбила Портера и приняла его дочь как родную. Всеми силами пыталась побороть пагубную привычку. Но это оказалось вне её власти. К тому же здоровье бывшего каторжанина и без алкоголя было сильно подорвано. И в возрасте 47 лет блистательный мастер слова ушёл из жизни.

Мир узнал о нём настоящем только после смерти: супруга поставила на могиле памятник с настоящим именем – Уильям Сидней Портер, посчитав, что он заплатил за всё сполна, а читатели имеют право знать настоящее имя обожаемого ими автора.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   О. Генри   Уильям Сидней Портер   интересное   каторга   литература   судьба   талант   
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6  комментариев
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29k
Ed Час назад
В детстве двухтомник его рассказов читал по кругу...... Великий писатель.
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3k
VPJ 17 минут назад
Редактор прислал телеграмму, в которой спрашивал. : "Мы первый раз Вас печатаем. Как в набор поставить Вашу фамилию. О, Генри, о Генри, Генри О, Отвёз: О!ГЕНРИ!,
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6k
Mowgley 59 минут назад
О`Генри гениален, но все же самый короткий рассказ у Хэмингуэя:
«Продаются детские ботиночки. Неношеные»
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52k
Дворняга Час назад
Квадратура круга, Бабье лето Джонсона Сухого Лога, Последний лист, Обращение Джимми Валлентайна, Гнусный обманщик, Родственные души, сборник Благородный жулик...
Надо перечитать!
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2k
Старожил Час назад
Прочитал его рассказы ещё до восьмого класса, точнее возраст не помню. И ведь как зашло советскому пионеру творчество американского недетского писателя, до сих пор не понимаю. Параллельно всего Волкова перечитал. СССР люблю, О" Генри тоже, до сих пор книга стоит на полке.
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