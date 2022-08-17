Неудачники, которые на себе почувствовали гнев Вселенной

1844
15
Некоторые люди задаются вопросом, почему с ними случаются те или иные неудачи. Разгадать такую загадку в целом невозможно, но вот посмотреть, как и с чем другим людям не повезло - можно. Эти фотопримеры доказывают, что у кого-то день был хуже, чем у нас.
×
×
А у вас были неудачные деньки?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Горе-неудачники, которые оказались заложниками собственной глупости
- Маразмы от горе-дизайнеров, на которые без слез не взглянешь
- Люди, которые так накосячили в свой первый день на работе, что захотели сквозь землю провалиться
- 14 неряшливых родственников, жить с которыми под одной крышей - настоящее испытание
- Мгновенная карма: 16 людей, которые поплатились за свое ужасное поведение
Новости партнёров
"Дверь холодильника нужна, что ей хватит"
"Кресло решил упасть"