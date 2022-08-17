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Неудачники, которые на себе почувствовали гнев Вселенной

Неудачники, которые на себе почувствовали гнев Вселенной

Автор:
17 августа 2022 21:08
Сообщество : Юмор
Метки: идиоты   карма   не повезло   неудачи   прикол   провал   
1844
15

Некоторые люди задаются вопросом, почему с ними случаются те или иные неудачи. Разгадать такую загадку в целом невозможно, но вот посмотреть, как и с чем другим людям не повезло - можно. Эти фотопримеры доказывают, что у кого-то день был хуже, чем у нас.

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А у вас были неудачные деньки?

Источник:

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Метки: идиоты   карма   не повезло   неудачи   прикол   провал   
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3  комментария
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84
Trueman 39 минут назад
на последней не грязь а говно)
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86k
Феофан 4 минуты назад
Автор, комментарии к фото сам придумал или Гугл переводчик помог?
"Дверь холодильника нужна, что ей хватит"
"Кресло решил упасть"
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6k
Shtoppi Полчаса назад
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